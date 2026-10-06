상여자들은 왜 '착지'를 연습할까

쌍마픽처스

스틸컷상여자의 착지술엔 여러 구성원들이 있다. 서로를 실명 대신 별명으로 부르는 이들 사이엔 여느 공동체가 그렇듯이 저마다 다른 사연과 관계, 의지며 여력이 있는 듯하다. 누군가는 기꺼이 많은 일을 떠맡겠다 하고, 다른 누구는 모임 한 번 나오는 데도 상당한 마음의 준비가 필요하다. 다른 이에게 알게 모르게 의지하는 이가 있고, 기대는 것도 보살핌을 받는 것도 아직 불편한 이 또한 있다.그 다름을 인정하고 이들은 매주 모두가 안전하다고 느끼는 모종의 공간에 모여 함께 시간을 보낸다. 영화는 그 과정이 구체적으로 무엇인지를 보여주지 않지만, 아마도 서로가 겪은 고통, 해소되지 않은 분노와 아물지 않은 상처 따위를 보이고 치유하는 일이 아닐까 한다.상여자의 착지술은 그저 같은 자리에 모여 서로의 상처를 보듬는 일에 그치지 않는다. 나로부터 남에게 다가가고, 내 고통을 넘어 다른 이의 고통에 귀를 기울이려 한다. 각종 행사를 준비하고, 비슷한 일을 겪은 이에게 손 내미는 이들의 모습이 조금씩 사회적 의의를 가진 활동가 단체와 유사한 모습을 보인다.서로가 할 수 있고 해내야 하는 일에 대해 고민하며 준비하는 행사들의 모습을 영화가 가까이서 비춘다. 마치 홈비디오처럼 보이는 초점 없이 어수선한 영상은 상영이 끝나고 난 뒤 이어진 감독과의 대화 자리에서 감독 또한 이 모임의 구성원이라는 답을 듣고 나서야 얼마간 해소된다.여러 명의 등장인물이 나온다. 뚜렷한 주인공이 없이 모두에게 얼마쯤의 관심을 보이지만 개중에서도 두드러지는 이가 하나 있다. 탁이라 불리는 여성으로, 출판계 마케터로 일하다 성폭력 피해를 당한 뒤 사회로 나갈 용기를 얻지 못했다고 고백한다.비교적 안전한 공간을 구축하고 연대하는 상여자의 착지술의 활동조차도 버거워 하는 탁의 모습을 영화는 꽤 주요하게 비춘다. 서로를 환대하며 무해하게 대하려는 이들로 가득한 상여자의 착지술이지만 탁은 어째서 마음을 놓고 어울리지 못하는 걸까.