상여자들은 왜 '착지'를 연습할까

소설가 최인호가 적기를 '적막이란 가슴에 새 소리가 쌓이는 것'이라 했다. 대체 무슨 말인지를 오랫동안 들여다보았다. 그리고서야 알았다. 적막이 적막해지기 위하여선 새 소리가 필요하다. 그것도 귀에 들려오지 않는 새 소리, 마땅한 곳에서 울려 퍼지지 못한 채 가슴팍에 쌓이는 새 소리가 필요하다.
적막이 고요나 조용함이나 한적함이 아니라 적막이 되기 위하여선 마땅한 소리가 마땅하지 않은 곳에 들어차서 그 소리 없음을 불편하고 견디기 어려운 것처럼 여겨야만 한다. 적막이란 그래서 가슴에 새 소리가 쌓이는 것이 된다.
마민지 감독의 다큐멘터리 <착지연습>은 어느 적막한 터를 비춘다. 요가원처럼 트인 공간 바닥에 빙 둘러 앉은 여성들이 이끄는 이의 말을 따라 각기 동작을 취한다. 편한대로, 하고픈 대로, 각자만의 일어섬을 행하는 순간이다. 소음 없는 순간의 상황이 꽤 적막하게 다가온 것은 영화가 이들이 누구인지, 무얼 하고 있는 것인지를 알려주어서였을까.
<착지연습>은 성폭행 피해자와 그 유가족, 또 연대하는 이들의 공동체 '상여자의 착지술'의 이야기다. 중년 여성들이 주축이 된 상여자의 착지술 구성원들은 삶의 어느 순간 성폭행 피해를 입었다. 학교에서, 일터에서, 일상을 지낼 공간에서 더는 전처럼 자유로울 수 없게 된 이들이 마음의 문을 닫는 건 자연스러우나 마땅한 일일 수는 없다.
추락하는 이들에게 손을 내민 건 저와 같은 고통을 겪은 이들이다. 땅을 디디고 우뚝 서는 일에도 연습이 필요하다 하여 이들은 제 공동체의 이름을 '착지연습'이라 달고 함께 서기에 도전한다. 홀로 설 수 없다면 함께라도 서서 다시 세상으로 나아가겠다는 각오다.