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김성호의 씨네만세 상여자들은 왜 '착지'를 연습할까

상여자들은 왜 '착지'를 연습할까

[김성호의 씨네만세 1449] <착지연습>

김성호(starsky216)
26.10.06 09:44최종업데이트26.10.06 09:44
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소설가 최인호가 적기를 '적막이란 가슴에 새 소리가 쌓이는 것'이라 했다. 대체 무슨 말인지를 오랫동안 들여다보았다. 그리고서야 알았다. 적막이 적막해지기 위하여선 새 소리가 필요하다. 그것도 귀에 들려오지 않는 새 소리, 마땅한 곳에서 울려 퍼지지 못한 채 가슴팍에 쌓이는 새 소리가 필요하다.

적막이 고요나 조용함이나 한적함이 아니라 적막이 되기 위하여선 마땅한 소리가 마땅하지 않은 곳에 들어차서 그 소리 없음을 불편하고 견디기 어려운 것처럼 여겨야만 한다. 적막이란 그래서 가슴에 새 소리가 쌓이는 것이 된다.

마민지 감독의 다큐멘터리 <착지연습>은 어느 적막한 터를 비춘다. 요가원처럼 트인 공간 바닥에 빙 둘러 앉은 여성들이 이끄는 이의 말을 따라 각기 동작을 취한다. 편한대로, 하고픈 대로, 각자만의 일어섬을 행하는 순간이다. 소음 없는 순간의 상황이 꽤 적막하게 다가온 것은 영화가 이들이 누구인지, 무얼 하고 있는 것인지를 알려주어서였을까.

<착지연습>은 성폭행 피해자와 그 유가족, 또 연대하는 이들의 공동체 '상여자의 착지술'의 이야기다. 중년 여성들이 주축이 된 상여자의 착지술 구성원들은 삶의 어느 순간 성폭행 피해를 입었다. 학교에서, 일터에서, 일상을 지낼 공간에서 더는 전처럼 자유로울 수 없게 된 이들이 마음의 문을 닫는 건 자연스러우나 마땅한 일일 수는 없다.

추락하는 이들에게 손을 내민 건 저와 같은 고통을 겪은 이들이다. 땅을 디디고 우뚝 서는 일에도 연습이 필요하다 하여 이들은 제 공동체의 이름을 '착지연습'이라 달고 함께 서기에 도전한다. 홀로 설 수 없다면 함께라도 서서 다시 세상으로 나아가겠다는 각오다.

착지연습 스틸컷
착지연습스틸컷쌍마픽처스

상여자들의 착지술 연습

상여자의 착지술엔 여러 구성원들이 있다. 서로를 실명 대신 별명으로 부르는 이들 사이엔 여느 공동체가 그렇듯이 저마다 다른 사연과 관계, 의지며 여력이 있는 듯하다. 누군가는 기꺼이 많은 일을 떠맡겠다 하고, 다른 누구는 모임 한 번 나오는 데도 상당한 마음의 준비가 필요하다. 다른 이에게 알게 모르게 의지하는 이가 있고, 기대는 것도 보살핌을 받는 것도 아직 불편한 이 또한 있다.

그 다름을 인정하고 이들은 매주 모두가 안전하다고 느끼는 모종의 공간에 모여 함께 시간을 보낸다. 영화는 그 과정이 구체적으로 무엇인지를 보여주지 않지만, 아마도 서로가 겪은 고통, 해소되지 않은 분노와 아물지 않은 상처 따위를 보이고 치유하는 일이 아닐까 한다.

상여자의 착지술은 그저 같은 자리에 모여 서로의 상처를 보듬는 일에 그치지 않는다. 나로부터 남에게 다가가고, 내 고통을 넘어 다른 이의 고통에 귀를 기울이려 한다. 각종 행사를 준비하고, 비슷한 일을 겪은 이에게 손 내미는 이들의 모습이 조금씩 사회적 의의를 가진 활동가 단체와 유사한 모습을 보인다.

서로가 할 수 있고 해내야 하는 일에 대해 고민하며 준비하는 행사들의 모습을 영화가 가까이서 비춘다. 마치 홈비디오처럼 보이는 초점 없이 어수선한 영상은 상영이 끝나고 난 뒤 이어진 감독과의 대화 자리에서 감독 또한 이 모임의 구성원이라는 답을 듣고 나서야 얼마간 해소된다.

여러 명의 등장인물이 나온다. 뚜렷한 주인공이 없이 모두에게 얼마쯤의 관심을 보이지만 개중에서도 두드러지는 이가 하나 있다. 탁이라 불리는 여성으로, 출판계 마케터로 일하다 성폭력 피해를 당한 뒤 사회로 나갈 용기를 얻지 못했다고 고백한다.

비교적 안전한 공간을 구축하고 연대하는 상여자의 착지술의 활동조차도 버거워 하는 탁의 모습을 영화는 꽤 주요하게 비춘다. 서로를 환대하며 무해하게 대하려는 이들로 가득한 상여자의 착지술이지만 탁은 어째서 마음을 놓고 어울리지 못하는 걸까.

착지연습 스틸컷
착지연습스틸컷쌍마픽처스

다시 사회와의 접점을 찾으려는

그러나 필요한 건 시간과 연습일 뿐이다. 약간의 기다림 뒤 탁은 다시금 상여자의 착지술로 돌아온다. 그리고 제가 할 줄 아는 것, 책과 마케팅의 능력을 십분 살려 독자적인 행사를 기획하고 사람들과 만난다.

타인 앞에 제 모습을 드러내고, 저의 쓰임을 확인한다. 그 과정이 타인뿐 아니라 저를 돕는다. 다른 많은 이로운 일들이 그러하듯이. 사회 안에서 제 자리를 찾는 것이다. 착지하여 두 발로 일어서는 일이다. 치유 받고 회복하는 것이다.

영화는 탁 외에도 여러 인물을 비춘다. 개중에서 탁처럼 반짝 빛을 내는 이도 있고, 주저앉고 어긋나는 이도 있다. 착지는 생각만큼 쉽지 않고 때로는 엎어지는 법이다. 그러나 연습만 해낸다면, 그를 지켜보고 격려하며 손 내미는 이들만 있다면 언제든 나아질 수 있다.

앞서 <착지연습>이 정돈되지 않은 홈비디오 같다고 적었다. 그는 이 영화가 뚜렷한 주인공이나 확고한 서사를 갖고 있지 않은 데서 기인한다. 그로부터 관객은 등장하는 여러 인물과 상여자의 착지술이란 집단이 주관하는 여러 행사가 맥락 없이 나열되는 듯한 인상을 받는다.

이 단체나 성폭력 피해자들의 상황에 관심을 가져본 적 없는 관객이라면 그 접점을 영화 가운데서 확보하기가 쉽지 않다. 그와 같은 관객을 인도하는 것은 처음부터 영화의 목적이 아니라는 듯 이 방향 저 방향으로 마구 나아가기만 한다.

착지연습 스틸컷
착지연습스틸컷쌍마픽처스

영화보다 활동이 먼저

영화가 끝난 뒤 마민지 감독은 "영화보다는 활동이 먼저라고 생각했다"고 전했다. 이는 이들이 생존자라고 부르는 성폭력 피해자들, 단지 피해자에서 그치지 않고 일어서 타인에게 힘을 전하는 활동가로 나아가려는 이들을 존중하고 보호하려는 마음을 그대로 드러낸다.

영화가 영화로서 바로 서기 위하여선 관객이 몰입하고 이해할 수 있는 이들의 사정이 얼마간 필요했으리라 여긴다. 그러나 영화는 기꺼이 그를 희생한다. 과거의 사연을 뚝 잘라 덜어내고서 현재에만 관심을 둔다. 때문에 서로 다른 상황에 놓인 다수 인물이 한 공간에서 어수선하게 뒤섞이는 상황이 빚어지지만, 그 혼란을 구태여 조정하려 들지 않는다.

이와 관련해 마민지 감독은 "찾아보면 치유를 다루는 영화가 생각만큼 많지는 않은 것 같다"며 "사건을 해결하는 데 관심을 갖지 않고 치유를 중점에 두려고 했다"고 설명했다. 이어 마 감독은 "사연을 다루게 되면 관객이 판단을 하게 되는데 그게 좋지 않을 수 있다고 생각했다"며 "촬영할 때도 그렇고 편집도 그런 방향으로 진행했다"고 부연했다.

처음부터 성폭력 피해자들의 치유에 집중하고 판단의 여지를 축소하겠다는 태도를 견지했다는 뜻이겠다. 관객에게 판단의 여지를 좁히는 대신 열어주는 것도 있을 테다. 나는 그것이 이해였다고 생각한다.

착지연습 포스터
착지연습포스터쌍마픽처스

적막을 깨고 소리쳐 나아가자

출판계에서 이뤄진 성폭력을 고발한 뒤 탁은 저 자신을 집 안에 가둔다. 일주일 내내 바깥에 나오는 날이 며칠 되지 않는다. 일도 그만두고 사회로부터 스스로를 격리해 삶을 멈춘다. 그를 세상으로 끌어내는 작업을 오로지 이 공동체, 상여자의 착지술이 감당한다. 세상이 기꺼이 해야 하는 역할을 이들이 해낸다. 성폭력 피해자, 아니, 생존자를 넘어 활동가가 된 이들이 말이다.

영화 첫머리에 등장한 적막한 움직임들, 그를 묵묵히 수행하는 여성들의 모습을 다시 보게 된다. 이들 하나하나가 겪어낸 일들이 결코 만만치 않았을 테다. 가슴 가득 쌓인 소리를 세상 바깥에 질러내지 못하여서 공간은 무참하게 적막하다. 결코 고요일 수 없는 적막이다. 그 적막은 마땅히 깨어져야 하는 게 아닐까. <착지연습>이 악착 같이 개봉하여 조금이라도 시끄러운 소리를 내어보려 애쓰는 게 그래서가 아닌가.

아무리 보아도 <착지연습>이 균형 있는 영화라고 할 수는 없겠다. 관객을 배려하고 인식을 확장하는 영화 또한 아니다. 그러나 이 영화는 그 만큼이나 중한 역할을 기꺼이 수행하고자 한다. 성폭력 피해자를 보호하고, 이들의 활동이 가진 의미를 조금이나마 이해하도록 이끈다.

성폭력이 만연한 세상을 고발하고, 그 폐해를 방치하는 사회를 겨냥한다. 자기들끼리 돌보는 어수선한 영화라고만 밀어두기엔 이와 같은 움직임이 가진 가치가 분명하다. 그래서 나는 <착지연습>이 오늘의 한국사회에 의미가 있다고 권할 수가 있겠다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
착지연습 쌍마픽처스 마민지 탁수정 김성호의씨네만세

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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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