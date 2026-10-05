말도 탈도 많았던 여름 축제, 아시안 게임 폐막

박장식

큰사진보기 ▲4일 일본 아이치현 나고야시 파로마 미즈호 스타디움에서 개최된 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 폐회식에서 각국 선수단이 자유롭게 경기장에 입장하고 있다. 박장식

무타즈 에사 바르심이 도하에서 펼쳐졌던 지난 아시안 게임, 그리고 월드컵 등 메가 스포츠 이벤트의 기억을 추억하는 것으로 차기 개최지 공연이 시작되었다. 한참 동안 상념에 잠겨 있던 그의 앞에 말을 타고 등장한 카타르의 승마 스타 자심 알 쿠와리가 OCA 회기를 넘겨받더니, 경기장 무대 위를 말과 함께 힘차게 돌며 강렬한 인상을 남겼다.



일본을 넘어 카타르로 떠난 말과 OCA기. 홀로 남은 말은 카타르의 사막과 바다, 곳곳을 돌면서 카타르의 이모저모를 돌아봤다. 하늘에 높이 솟구친 OCA기는 축구공을 건네받기도 하고, 아시안 게임이 열리는 카타르의 베뉴 등을 휘젓고 다니며 차기 개최지를 향한 기대감을 높였다.



성화가 꺼졌고, 이제는 축제의 시간. 일본의 대형 북, '타이코'가 등장하면서 축제의 시작을 알렸다. 곧이어 일본의 마츠리를 상징하는 등불과 탑이 들어서고, 네모난 스테이지는 일본의 축제 등불로 바뀌면서 엄숙했던 폐회식 무대가 곧 신나는 무대로 바뀌었다. 유카타를 입은 출연자가 춤을 추며 등장했다.



나고야를 상징하는 '아이시루 나고야 데라 온도', 그리고 일본의 애창곡이자 축제를 상징하는 노래인 '마츠켄 삼바 2 온도'가 흘러나오면서 축제의 분위기 역시 점점 올라갔다. 나츠마츠리의 끝은 언제나 '하나비', 불꽃놀이였듯 이번 아시안 게임의 끝도 경기장 위로 솟구쳐 터지는 불꽃놀이로 마무리되었다.



대한민국은 이번 대회 39개의 금메달을 획득하고, 43개의 은메달과 68개의 동메달을 획득하는 등 총 150개의 메달을 획득했다. 스포츠 클라이밍을 비롯해 테크볼, 3대3 농구 등에서 아시안 게임 사상 첫 금메달이 나오는 등 성과도 있었지만, 이른바 '전략 종목'에서의 부진이 아쉬움을 남겼다. 선수단 본단은 오는 5일 인천국제공항을 통해 귀국한다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 4일 일본 아이치현 나고야시 파로마 미즈호 스타디움에서 개최된 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 폐회식에서 각국 선수단이 자유롭게 경기장에 입장하고 있다.무타즈 에사 바르심이 도하에서 펼쳐졌던 지난 아시안 게임, 그리고 월드컵 등 메가 스포츠 이벤트의 기억을 추억하는 것으로 차기 개최지 공연이 시작되었다. 한참 동안 상념에 잠겨 있던 그의 앞에 말을 타고 등장한 카타르의 승마 스타 자심 알 쿠와리가 OCA 회기를 넘겨받더니, 경기장 무대 위를 말과 함께 힘차게 돌며 강렬한 인상을 남겼다.일본을 넘어 카타르로 떠난 말과 OCA기. 홀로 남은 말은 카타르의 사막과 바다, 곳곳을 돌면서 카타르의 이모저모를 돌아봤다. 하늘에 높이 솟구친 OCA기는 축구공을 건네받기도 하고, 아시안 게임이 열리는 카타르의 베뉴 등을 휘젓고 다니며 차기 개최지를 향한 기대감을 높였다.성화가 꺼졌고, 이제는 축제의 시간. 일본의 대형 북, '타이코'가 등장하면서 축제의 시작을 알렸다. 곧이어 일본의 마츠리를 상징하는 등불과 탑이 들어서고, 네모난 스테이지는 일본의 축제 등불로 바뀌면서 엄숙했던 폐회식 무대가 곧 신나는 무대로 바뀌었다. 유카타를 입은 출연자가 춤을 추며 등장했다.나고야를 상징하는 '아이시루 나고야 데라 온도', 그리고 일본의 애창곡이자 축제를 상징하는 노래인 '마츠켄 삼바 2 온도'가 흘러나오면서 축제의 분위기 역시 점점 올라갔다. 나츠마츠리의 끝은 언제나 '하나비', 불꽃놀이였듯 이번 아시안 게임의 끝도 경기장 위로 솟구쳐 터지는 불꽃놀이로 마무리되었다.대한민국은 이번 대회 39개의 금메달을 획득하고, 43개의 은메달과 68개의 동메달을 획득하는 등 총 150개의 메달을 획득했다. 스포츠 클라이밍을 비롯해 테크볼, 3대3 농구 등에서 아시안 게임 사상 첫 금메달이 나오는 등 성과도 있었지만, 이른바 '전략 종목'에서의 부진이 아쉬움을 남겼다. 선수단 본단은 오는 5일 인천국제공항을 통해 귀국한다. 아시안게임 2026아이치나고야아시안게임 폐회식 일본 나고야 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 AG '노 메달' 한국 럭비...마지막까지 '트라이' 찍었던 신인

4일 일본 아이치현 나고야시 파로마 미즈호 스타디움에서 개최된 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 폐회식에서 공연자들이 일본의 전통 여름 축제, '나츠마츠리'를 상징한 공연을 펼치고 있다.말도 많고 탈도 많았던 대회가 마지막만큼은 추억으로 남길 수 있는 '여름 축제'의 한 장을 남겼다. 대회기는 이제 다음 개최 장소인 도하로 옮겨진다.2026 아이치·나고야 아시안 게임의 마지막 여정, 폐회식이 4일 일본 아이치현 나고야시 파로마 미즈호 스타디움에서 개최되었다. 16일 동안 펼쳐진 여정의 마무리를 일본의 전통 여름 축제, 이른바 '나츠마츠리'로 표현한 이번 폐막식에서는 뜨거웠던 일본 늦여름의 끝을 잡고 열렸던 이번 아시안 게임에 참가한 선수들을 위한 축제가 펼쳐졌다.차기 개최지, 카타르 도하를 알리는 공연에서는 우상혁과 펼친 선의의 맞대결로 주목받은 카타르의 높이뛰기 전설, 무타즈 에사 바르심이 등장해 분위기를 끌어올렸다. 2030년 개최인지, 주목도를 높이기 위한 이듬해 개최인지는 현재 정해지지 않았지만, 이제 대회기는 사반세기 만에 아시안 게임을 치르는 카타르의 도하로 넘어갔다.일본의 여름 축제, '나츠마츠리'를 상징하는 등불의 모양을 닮은 네모난 스테이지가 파로마 미즈호 스타디움에 우뚝 섰다. 16일 동안 노고를 거뒀던 선수들을 향한 축하는 여름의 끝을 알리는 마츠리로 반겼다. 폐회식은 벚꽃을 모티브로 한 의상을 입은 공연자들이 화려한 '파쿠르' 동작을 하며 폐회식에 입장하는 선수들을 반기며 시작했다.선수단의 입장 시간. 각 나라의 국기를 든 기수단으로 선정된 선수들이 이번 대회 참가국의 국기를 들고 먼저 입장한 가운데, 대한민국은 스포츠 클라이밍의 사상 첫 금메달을 기록한 서채현이 기수단으로 선정되어 태극기를 들고 경기장으로 들어섰다. 뒤이어 경쟁과 부담에서 해방된 선수들이 홀가분한 표정으로 자유롭게 입장했다.지난 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 장면이 흐를 차례. 이번 대회 스포츠라는 이름으로 기록된 여러 종목과 경기장에서의 명승부, 그리고 감동적인 장면들이 흐르며 지난 16일 동안을 추억했다. 특히 남자 농구 결승전에서 대한민국이 쏘았던 호쾌한 덩크 슛을 비롯해, 태권도 품새에서 금메달을 따냈던 윤규성의 동작이 명장면 중 하나로 나오며 국민에게도 반가움을 안겼다.셰이크 조안 빈 하마드 알사니 아시아올림픽평의회 의장은 "우리는 선수들이 악조건과 부상을 극복해 승리를 거머쥐고, 멋진 스포츠맨십을 보이는 모습을 보았다"면서 "성화는 꺼지지만, 우리가 지핀 희망의 불씨는 아시아 전역을 밝게 비출 것이다. 2030년 도하에서 다시 뵙기를 청한다"라며 말했다. 대회 운영의 문제들을 에둘러 말하면서도, 일단 대회를 4년 뒤로 정한 발언이었다.아시아올림픽평의회기가 이제 차기 개최지인 카타르로 이관될 차례. 카타르에서 마지막으로 대회기를 이관받을 인물로는 특별한 인물이 나섰다. 이관 행사에 카타르의 높이뛰기 간판 스타 무타즈 에사 바르심이 참여한 것. 이번 대회 부상으로 인해 경기에 나서지는 못했지만 그는 제1회 뉴델리 대회의 성화와 대회기, 그리고 OCA 깃발을 마지막으로 넘겨받으며 존재감을 드러냈다.