말도 탈도 많았던 여름 축제, 아시안 게임 폐막

▲
4일 일본 아이치현 나고야시 파로마 미즈호 스타디움에서 개최된 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 폐회식에서 공연자들이 일본의 전통 여름 축제, '나츠마츠리'를 상징한 공연을 펼치고 있다.박장식
말도 많고 탈도 많았던 대회가 마지막만큼은 추억으로 남길 수 있는 '여름 축제'의 한 장을 남겼다. 대회기는 이제 다음 개최 장소인 도하로 옮겨진다.
2026 아이치·나고야 아시안 게임의 마지막 여정, 폐회식이 4일 일본 아이치현 나고야시 파로마 미즈호 스타디움에서 개최되었다. 16일 동안 펼쳐진 여정의 마무리를 일본의 전통 여름 축제, 이른바 '나츠마츠리'로 표현한 이번 폐막식에서는 뜨거웠던 일본 늦여름의 끝을 잡고 열렸던 이번 아시안 게임에 참가한 선수들을 위한 축제가 펼쳐졌다.
차기 개최지, 카타르 도하를 알리는 공연에서는 우상혁과 펼친 선의의 맞대결로 주목받은 카타르의 높이뛰기 전설, 무타즈 에사 바르심이 등장해 분위기를 끌어올렸다. 2030년 개최인지, 주목도를 높이기 위한 이듬해 개최인지는 현재 정해지지 않았지만, 이제 대회기는 사반세기 만에 아시안 게임을 치르는 카타르의 도하로 넘어갔다.
"선수들, 악조건과 부상을 극복해 승리 거머쥐었다"
일본의 여름 축제, '나츠마츠리'를 상징하는 등불의 모양을 닮은 네모난 스테이지가 파로마 미즈호 스타디움에 우뚝 섰다. 16일 동안 노고를 거뒀던 선수들을 향한 축하는 여름의 끝을 알리는 마츠리로 반겼다. 폐회식은 벚꽃을 모티브로 한 의상을 입은 공연자들이 화려한 '파쿠르' 동작을 하며 폐회식에 입장하는 선수들을 반기며 시작했다.
선수단의 입장 시간. 각 나라의 국기를 든 기수단으로 선정된 선수들이 이번 대회 참가국의 국기를 들고 먼저 입장한 가운데, 대한민국은 스포츠 클라이밍의 사상 첫 금메달을 기록한 서채현이 기수단으로 선정되어 태극기를 들고 경기장으로 들어섰다. 뒤이어 경쟁과 부담에서 해방된 선수들이 홀가분한 표정으로 자유롭게 입장했다.
지난 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 장면이 흐를 차례. 이번 대회 스포츠라는 이름으로 기록된 여러 종목과 경기장에서의 명승부, 그리고 감동적인 장면들이 흐르며 지난 16일 동안을 추억했다. 특히 남자 농구 결승전에서 대한민국이 쏘았던 호쾌한 덩크 슛을 비롯해, 태권도 품새에서 금메달을 따냈던 윤규성의 동작이 명장면 중 하나로 나오며 국민에게도 반가움을 안겼다.
셰이크 조안 빈 하마드 알사니 아시아올림픽평의회 의장은 "우리는 선수들이 악조건과 부상을 극복해 승리를 거머쥐고, 멋진 스포츠맨십을 보이는 모습을 보았다"면서 "성화는 꺼지지만, 우리가 지핀 희망의 불씨는 아시아 전역을 밝게 비출 것이다. 2030년 도하에서 다시 뵙기를 청한다"라며 말했다. 대회 운영의 문제들을 에둘러 말하면서도, 일단 대회를 4년 뒤로 정한 발언이었다.
아시아올림픽평의회기가 이제 차기 개최지인 카타르로 이관될 차례. 카타르에서 마지막으로 대회기를 이관받을 인물로는 특별한 인물이 나섰다. 이관 행사에 카타르의 높이뛰기 간판 스타 무타즈 에사 바르심이 참여한 것. 이번 대회 부상으로 인해 경기에 나서지는 못했지만 그는 제1회 뉴델리 대회의 성화와 대회기, 그리고 OCA 깃발을 마지막으로 넘겨받으며 존재감을 드러냈다.
길었던 여름, 축제로 끝냈다... "카타르에서 만나요"