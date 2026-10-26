"태극마크 달았기에, 군인이기에 포기 못했다"

박장식

큰사진보기 ▲17일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 우수 선수 시상식에서 박민호(오른쪽)가 지난 제107회 전국체육대회 지원에 나섰던 군장병을 대표해 이종훈 해병대 상사로부터 시상품을 전달받고 있다. 박장식

"태극마크 달았기에, 군인이기에"



이 정도 부상이었다면 기권했더라도 누구도 무어라 할 수 없었겠지만, 그럼에도 완주를 선택했던 박민호였다. 그에게 아시안 게임에서의 완주 계기는 지난해 일본 도쿄에서 열렸던 세계육상선수권에서의 기권이었다.



"지난 세계선수권에서 도중에 기권했던 것이 개인적으로 많이 아쉬웠습니다. 기권하고 버스를 타고 가는 길에, 저를 찾는 한국 관중 분들을 보면서 자괴감이 크게 들었고요. 그래서 태극마크를 달고 뛰는 이상, 끝까지 달리는 것이 응원해 주시는 분들을 위한 최소한의 노력이 아닐까 싶었습니다"



그러며 박민호는 "아시안 게임에서의 부상이 생각하지 못한 변수이기는 했다"라면서도, "나고야까지 응원을 오신 분들을 위해서 보여드릴 수 있는 최선의 자세가 내가 선두에서 경기를 펼치는 것 뿐만 아니라, 끝까지 경기를 펼치는 것이 아닐까 싶어서 끝까지 달렸던 것 같다"고 돌아봤다.



아울러 박민호는 국군체육부대에서 뛰고 있는 군인 신분이기도 하다. 박민호는 "역시 내가 군인이기에 포기하지 않아야겠다는 생각을 했다. 내 스스로 분명히 몸을 사리는 판단을 했을 텐데도 불구하고, 군인이기 때문에 끝까지 참고 견뎠지 않았나 싶다"라면서 말했다.



박민호가 달렸던 아시안 게임에서의 달리기는 한국 장거리 달리기에도, 나아가 한국 스포츠에도 큰 울림을 남겼다. 이번 전국체전에서도 여자 마라톤에서 비슷한 투혼의 장면이 펼쳐지기도 했다. 박민호는 "내 달리기가 그렇게 긍정적으로 전달되었다면 정말 감사하다. 앞으로도 열심히 뛰겠다"라고 각오했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 17일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 우수 선수 시상식에서 박민호(오른쪽)가 지난 제107회 전국체육대회 지원에 나섰던 군장병을 대표해 이종훈 해병대 상사로부터 시상품을 전달받고 있다.이 정도 부상이었다면 기권했더라도 누구도 무어라 할 수 없었겠지만, 그럼에도 완주를 선택했던 박민호였다. 그에게 아시안 게임에서의 완주 계기는 지난해 일본 도쿄에서 열렸던 세계육상선수권에서의 기권이었다.그러며 박민호는 "아시안 게임에서의 부상이 생각하지 못한 변수이기는 했다"라면서도, "나고야까지 응원을 오신 분들을 위해서 보여드릴 수 있는 최선의 자세가 내가 선두에서 경기를 펼치는 것 뿐만 아니라, 끝까지 경기를 펼치는 것이 아닐까 싶어서 끝까지 달렸던 것 같다"고 돌아봤다.아울러 박민호는 국군체육부대에서 뛰고 있는 군인 신분이기도 하다. 박민호는 "역시 내가 군인이기에 포기하지 않아야겠다는 생각을 했다. 내 스스로 분명히 몸을 사리는 판단을 했을 텐데도 불구하고, 군인이기 때문에 끝까지 참고 견뎠지 않았나 싶다"라면서 말했다.박민호가 달렸던 아시안 게임에서의 달리기는 한국 장거리 달리기에도, 나아가 한국 스포츠에도 큰 울림을 남겼다. 이번 전국체전에서도 여자 마라톤에서 비슷한 투혼의 장면이 펼쳐지기도 했다. 박민호는 "내 달리기가 그렇게 긍정적으로 전달되었다면 정말 감사하다. 앞으로도 열심히 뛰겠다"라고 각오했다. 박민호 마라톤 아시안게임 2026아이치나고야아시안게임 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 '역전승' 오상욱, '피범벅 운동화' 박민호... 국민 감동시킨 선수들

17일 제주특별자치도 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 우수 선수 시상식에서 박민호가 특별상 시상을 위해 나서며 경례하고 있다.지난 2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 가장 많은 피와 땀을 흘렸던 선수를 꼽자면 단 한 선수를 꼽을 수 있었다. 달리던 도중 발바닥 피부가 찢어지며 운동화가 벌겋게 물들 정도로 피를 흘렸음에도 끝까지 완주를 선택, 한국 마라톤에 여전히 투혼이 살아있음을 드러냈던 박민호가 주인공이었다.지난 9월 25일 일본 아이치현 나고야시 일대에서 열렸던 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 마라톤 경기에 출전했던 박민호(국군체육부대). 발바닥에서 주체할 수 없을 정도로 피를 흘렸음에도 완주를 선택했던 박민호는 8위라는 기록을 남기면서 그간 여러 어려움 속에 처했던 한국 장거리 육상에 새로운 메시지를 남겼다.지난 17일 제주특별자치도 서귀포시에서 열린 아시안 게임 우수 선수 시상 행사에 참석한 가운데 만난 박민호는 "몸을 사리는 판단을 할 수도 있었겠지만, 태극마크를 달고 있기에, 그리고 군인이기에 포기하면 안 된다는 생각을 했기에 끝까지 달릴 수 있었다"라면서 완주의 변을 밝혔다.9월 26일 일본 아이치현 나고야시 도심 일대에서 열렸던 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 마라톤 종목. 박민호는 42.195km를 2시간 15분 35초에 완주하며 19명의 선수 중 8위에 올랐다. 얼핏 보면 저조할 수 있는 기록. 하지만 경기 후 피에 물든 박민호의 운동화 사진이 공개되며 고통 속에서도 레이스를 완주한 그의 투혼을 향한 찬사가 쏟아졌다.레이스를 중단해도 이상하지 않은 상황에서 펼친 투혼. 그 덕분에 대한민국 선수단 내에서도 그를 주목했다. 대한체육회가 선정한 이번 대회 특별상을 수상한 그는 수상 소감에서도 "마라톤은 끝까지 포기만 하지 않는다면 결승선을 통과할 수 있는 정직한 종목"이라며, "이 특별상이 끝까지 달려가라는 응원과 격려의 목소리로 들린다. 앞으로도 묵묵히 달리는 선수가 되겠다"라고 말했다.시상대에서 내려온 뒤 만난 박민호는 "지금도 이 상을 받아도 되나 싶은 생각이 든다. 사실 나보다 더 받아야 할 사람이 많다고 생각한다"라면서도, "이번 대회 조금은 부족한 결과물을 보였음에도, 다음에는 더욱 잘 할 수 있다는 격려를 이번 상을 통해 받았다고 생각한다. 그런 만큼 신발끈을 고쳐 묶고 더욱 열심히 달리고 싶다"고 돌아봤다.박민호는 지난 레이스를 돌아봐 달라는 질문에 "처음에는 발에 이질감이 들었는데, 스프린트 하는 과정에서 발 피부가 벗겨지고 축축한 느낌이 있어서 신발을 봤는데 검은 빛으로 변해 있더라. 사실 피가 스며들었다는 인지조차도 하지 못했다"라면서, "단순히 응원 소리가 들리니 끝까지 뛰는 것이 중요하다는 생각이 들었다"라고 돌아봤다.그러며 그는 "사실 통증을 참지 못해서, 중요한 순간 페이스가 느려졌다는 아쉬움이 지금도 더 크다"라며 중반 이후 페이스가 느려진 것을 아쉬워했다.