'암살자(들)'에 성난 사람들... 그 '확신'이 두렵다

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영화 <암살자(들)> 스틸 컷문제는 불투명함이다. <암살자(들)>은 확실하지 않은 것에 관한 영화이고, 지금 이 영화를 둘러싼 소란은 이상하리만큼 확신에 차 있다. 영화는 '(들)'이라는 다소 구차한, 그러나 보기에 따라서는 영리하게 여길 수도 있는 울타리로 선을 그었다.1974년 8월 15일 광복절 경축식 행사에서 연설 중인 박정희 대통령을 향해 재일 동포 문세광이 권총을 발사했고, 무대에 앉아 있던 육영수 여사가 총탄에 맞아 숨졌다. <암살자(들)>은 그날의 암살에 배후가 있었을 가능성, 나아가 범인으로 지목된 한 사람보다 더 중요하고 더 센 존재가 어쩌면 여전히 우리 곁에 살아 숨 쉬고 있을 가능성에 대해 의문을 제기한다.'사회에 큰 반향을 일으킨 사건의 원인을 명확히 설명할 수 없을 때 그 배후에 거대한 권력이나 비밀스러운 조직이 있다고 여기며 유포되는 소문'이라는 사전적 의미대로, 음모론은 확신할 수 없는 자리에서 자란다. 해당 사건이 품은 석연치 않음은 그런 이야기가 싹트기에 더없이 좋은 조건이다.어딘가 미심쩍고 수상하다는 감각은 단지 느낌에 머물지 않는다. 의심을 떨쳐내기 어려운 것은 진실이 투명하지 않아서다. 그럴 책임과 권한과 능력을 가진 곳에서 제대로 밝히지 못했다. 정확히는, 진실이라고 내놓은 것을 끝내 납득시키지 못했다.<암살자(들)>은 그 빈자리를 상상의 공간으로 삼는다. 문제는 진실을 파헤치는 행위의 묘사가 치열해질수록 진실을 구할 수 없다는 사실만 또렷해진다는 데 있다. 그럼 영화 앞에 놓인 길은 두 갈래다. 시대의 슬픔으로 막을 내리든지, 가상의 진실로 구멍을 메우든지. 영화는 전자를 택한다. 애초에 후자를 택할 수 없으니까.실제 사건의 결말을 뒤엎을 만한 새로운 단서를 확보한 것도 아니고, 그럴듯하게 지어낸 가짜로 메울 사이즈도 아닌 데다, 흥행을 염두에 두는 대중영화로서 감당할 수 있는 도착지도 아니다(그리고 제작사의 승부였는지 연출의 욕심이었는지는 모를 일이지만, '가상의 진실이 있을 수도 있는데 뭐 아님 말고' 정도의 터치만으로도 지금의 상황이 벌어졌다).영화는 예상대로 시대의 슬픔으로 흘러가고 그 속에 직업인의 애환을 더한다. 주요 인물 가운데 한 명은 형사이고 둘은 기자다. 신문사에 훨씬 더 초점을 맞추기는 하지만 신문사든 경찰서든 영화가 주목하는 정체성은 비슷하다. 신념의 공동체.<암살자(들)>의 주인공은 단지 먹고살기 위해 발버둥 치는 게 아니라, 자신이 가는 길이 옳으며 사회에 이롭다고 믿는 직업인들이다. 그래서 이들에게는 실패보다 부끄러움이 더 두렵다. 여태 믿어온 원칙을 저버리는 순간, 어떤 사람으로 살아왔고 또 살아갈지 제 뿌리부터 가지까지 흔들리니까. 그건 회복하기 어려운 상처니까.두 기자에게는 베테랑과 신입이라는 익숙한 구도가 추가된다. 선배와 후배, 경험과 열정, 외치는 자와 따르는 자. 재환(박해일)은 유신시대의 폭력과 검열 속에서도 어떻게든 활로를 마련해온 사람이다. 어떻게 밀어붙이고 어디에서 물러서야 하는지 아는 노련함은 그가 무엇을 지키기 위해 그 긴 시간을 버텨왔는지를 보여준다. 그의 기자 정신이 오래 단련된 소명 의식이라면 영일(이민호)의 것은 이제 막 세상과 부딪치기 시작한 반골 기질에 가깝다.영일은 다르게 살고 싶은 젊은이다. 타고난 바탕, 기성세대의 질서, 부와 권력이 자동으로 주어지는 삶에 반감을 품는다. 어릴 적에는 상습적으로 자신을 때리는 형의 주먹이 힘을 상징했다면, 현재 그 힘은 기업인이라는 이유로 국정까지 주무를 수 있다고 여기는 자의 비대한 자의식으로 모습을 바꾸었다. 그에게 기자라는 직업은 밥벌이 이전에 자신이 물려받은 세계와 다르게 살아볼 수 있다는 가능성이다. 무엇을 쓸 것인가가 곧 어떤 사람이 될 것인가의 문제다.형사 철구(유해진)도 크게 다르지 않다. 국가의 명령을 수행하는 공무원이면서 자신이 지켜야 한다고 믿는 식구와 원칙이 있다. 그런데 팀원은 남산으로 끌려가 생사조차 알 수 없고, 팀 전체가 날아갈지 모른다는 위협까지 닥친다. 철구에게 국가 폭력은 바깥에서 들이닥치는 추상적인 악이 아니다. 내가 속해 있다고 믿었던 조직이 내 식구를 때리고, 내가 지켜왔다고 믿었던 질서를 바로 그 질서가 눈앞에서 박살 내는 광경이다. 따라서 세 주인공을 잇는 것은 직업적 소신과 내 길에 대한 긍지, 그리고 그 믿음을 지키며 살아가는 일이 불가능해지는 순간의 참담함이다.문제는 여기부터 영화가 예상된 경로에서 좀처럼 벗어나지 않는다는 것이다. 사건의 실체를 향해 달려갈 때 발생했던 추적극의 짜릿한 긴장과 쾌감은 차츰 사라지고, 후반부는 이미 세팅된 감정의 순서를 하나씩 밟는다. 공식을 적용해 푸는 수학 문제처럼 다음 장면에서 누가 다칠지, 누가 좌절할지, 어떤 얼굴 위로 비감이 번질지 짐작할 수 있다. 영화는 야만적인 시대를 휘감는 슬픔에 골몰하며 골리앗(들)과 싸우는 다윗들을 좇는다. 군홧발에 얼굴이 짓밟힐수록, 온몸이 멍투성이가 될수록 정조는 끓어오른다. 다시 말하면, 그게 다다.<암살자(들)>은 대단한 질문을 던지는 영화도, 유별난 상상을 펼치는 영화도 아니다. 의혹 제기라는 자극적인 입구로 들어가서는 일찌감치 익숙하고 안전한 자리로 스테이지를 옮긴다. 펜은 칼보다 강하다고 믿었던 사람이 칼에 무릎이 꺾이는 것. 각하와 조국에 충성하는 일이 곧 애국이라고 믿었던 사람이 끝내 태극기를 등지는 것. 영화가 도착하고 싶은 곳은 역사의 진실보다 그런 사람들의 서글픔에 가깝다. 국가가 무슨 짓을 저질렀는지 증명하는 과제에서 물러나 그 파란을 겪은 개인이 더는 믿을 수 없게 되는 순간을 조명한다.거기에는 분명 비애가 있다. 다만 그것은 이미 숱하게 반복된 정조이기도 하다. 그 표현 방식과 밀도에서 기존 작품들과 달라진 부분이 거의 없고, 예상을 벗어나지 않는 선택이 연속한다. 그런 의미에서 '초호화 스타 캐스팅'이 이 작품에 정말 필요한 선택이었는지도 의문이다.영화는 역사적 사건과 시대극의 외양, 거대한 국가권력과 이에 맞서는 개인이라는 구도로 충분히 힘을 주고 있다. 거기에 다시 유명한 얼굴들을 곳곳에 배치하는 방식은 절묘하지도 적절하지도 않다. 스타가 등장했다는 사실 자체가 장면보다 먼저 의미를 만들고, 인물은 그 무게를 감당할 시간조차 얻지 못한다. 게다가 배성우, 엄태웅, 오달수 같은 배우들이 나타나 각자 '한몫' 하고 가는 것이 이 영화에 대체 무엇을 더하는가.영화보다 더 오래 들여다보게 되는 것은 결국 이 영화를 둘러싸고 벌어지는 일들이다. 그 소란은 소모적일 뿐더러 유해하다. 이상한 일이다. 사실상 무엇과도 전면적으로 싸우지 않는 영화에, 대의와 보편과 대중을 지향하는 영화에, 이토록 쉽고 온건한 영화에 사람들이 맹렬하게 몰려들고 있다.