800년 전 그날, 한 성인이 남긴 것

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<프란체스코> 스틸일미디어
영화는 프란체스코 성인이 1226년 45세로 세상을 떠난 시점에서 출발한다. 성인의 초창기 제자인 여섯 사람이 한자리에 모인다. 영적 아내라 불리던 '클라라'와 더불어 활동 전반에 걸쳐 함께 한 동료 5명이다.
이들은 프란체스코의 삶을 추억하며 기록으로 남기고자 한다. 그들의 입을 빌려 성인의 생애가 관객에게 하나둘 소개된다. 제자 '레오네'는 벗들의 구술을 필사한다. 이들은 함께 겪었던 충격과 감동을 고백하듯 차례로 (화면 너머 관객에게) 소개한다.
성인의 생에 관심을 갖고 접했던 이들에겐 익숙한 내용일 테지만, 교인이 아니라면 화면 속 제자들이 들려주는 일화가 처음엔 낯설다. 그저 위대한 인물의 연대기적 생애 서술 나열로 보일 수도 있겠다.
이미 명감독들에 의해 수차례 영화화된 이야기, 동북아시아 끝자락의 관객에게는 생경해도 뿌리 깊은 기독교 문화가 정착한 서구, 특히 가톨릭교회 전통이 강한 동네라면 교양 수준 내용이란 점도 고려해야 한다. 초점을 맞춘 선택과 집중이 무엇일까 찾게 된다.
초반은 평이하게 다가온다. 부유한 포목상의 아들로 태어나 유복한 생활을 누리며 출세와 향락에 탐닉하던 방탕한 청년 시절, 세속적 출세를 위해 전쟁에 참전했다가 겪은 오랜 포로 생활 시절은 별 감흥이 없는 기본정보 습득 차원처럼 넘어간다.
하지만 그가 물고 태어난 수저 덕분에 누리던 울타리를 벗어나 목격한 세상의 비참, 천대받던 빈민과 나병 환자들과의 접촉은 그가 포로 생활 당시 의지하던 포켓 성경 내용과 결합해 화학반응을 일으키기 시작한다.
이제 성인으로서의 공생활이 시작된다. 그는 가족의 재산을 가난한 이들에게 나눠준 후 상속권도 포기한 채 집을 나가 도시 밖 빈자들의 마을에서 기거하며 그들과 의식주를 나눈다. 아들의 장래를 기대하며 아낌없이 투자하던 부친의 충격과 분노는 겉잡을 길 없다.
세간에선 그가 미쳤다며 손가락질하지만, 점차 그의 설교에 귀를 기울이는 이들이 생긴다. 도시의 유력자인 그의 가족과 화해를 권하던 교구 주교, 친구였던 변호사와 회계사, 기사들이 합류한다.
세상의 타락을 초롱불 들고 정화하려던 성인의 삶