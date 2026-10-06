800년 전 그날, 한 성인이 남긴 것

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<프란체스코> 스틸교회가 당시 유럽의 권력으로 군림하며 세속화하고 부패와 타락에 휘청일 때 프란체스코와 제자들의 활동은 반향을 불러오기 충분했다. 그들은 탁발로 끼니를 이으며 무소유를 실천하고 빈자들 곁에 항상 함께 있었다.게다가 유력 가문의 영애였던 클라라가 합류하면서 논란에 휩싸이기도 한다. 조직적 활동과 보호가 필요하게 된 이들은 교황에게 청원해 그들의 선교 활동을 공인받고자 한다. 거지꼴을 한 프란체스코 일행은 문전박대 속에 로마 교황청에 들어선다.각계 전문가와 유력자로 채워진 쟁쟁한 고문단 앞에서 화려한 홍보 대신 너무나 소박한 증언이 보는 이의 마음을 묘하게 흔든다. 교황도 감화받아 조건부로 그들의 활동을 승인한다. 이제 최소한의 사회적 안전판을 확보한 프란체스코와 동료들은 활동 무대를 확장하며 유럽 각지에서 제자를 받아들인다. 쟁쟁한 유력자 출신 청년들이 기대한 눈부신 기적이나 반박할 수 없는 논리적 간증은 없지만, 진솔하고 겸허하게 복음서에 귀의하는 호소에 다들 마음이 끌린다.그렇게 프란체스코는 훗날 교회 최대 수도회로 성장한 작은형제회 초석을 닦는다. 세상이 혼란하고 물욕에 휩쓸릴수록 그들의 설교도 울림을 얻는다. 이제 겸손과 청빈을 미덕으로 삼으며 스스로 '작은 사람'이라 칭해도 프란체스코의 수도회는 교계의 큰 세력으로 들어선다. 영광으로 가득한 미래가 탄탄대로로 열린 셈이다.그러나 그가 경계하던 시련과 유혹은 이때부터 본격화한다. 탄압과 외면에도 늘 미소를 잃지 않던 성인의 얼굴에 슬픔과 상심이 가득하다.프란체스코의 후반생은 전반부의 놀라운 모험과 영웅적 면모와 대비를 이룬다. 대규모로 성장한 수도회 조직을 정비하기 위해 성인은 '회칙'을 정비하려 한다. 모세가 히브리 민족을 광야에서 인도하기 위해 십계명을 구하듯 그 역시 깊은 산중에 스스로 갇혀 집필에 열중한다.하지만 어느새 속세의 타락이 수도회에도 번지기 시작했음을 뼈저리게 깨닫는 순간이 차례로 닥친다. 공동체는 여전히 물질적 풍요를 버리지 못한 채 내부 분열에 통째로 흔들리는 상황.육체적 고행과 내면의 상처로 쇠약해진 프란체스코는 눈마저 어두워 오랜 제자들의 걱정을 부른다. 하지만 자신에게 주어진 숙명을 버릴 수 없던 성인은 깊은 산에 은거해 기도와 명상을 통해 다시금 영적 부르심을 고대한다. 그리고 극적인 순간이 마침내 깃든다.사후 800년 동안 흔들림 없이 성인으로 추앙받게 될 서사의 완결이 관객 눈앞에 현시된다. 그가 오로지 따르고자 했던 예수 그리스도의 삶을 고스란히 재현하는 기적과도 같은 일이 그에게 다가온다.