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대학로에서 우리는 가까운 사람을 얼마나 알고 있을까

우리는 가까운 사람을 얼마나 알고 있을까

[리뷰] 앨리스 버치의 국내 초연 〈매니 문〉

이규승(sortirong)
26.10.07 17:15최종업데이트26.10.07 17:15
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2004년 개봉한 마이크 니컬스 감독의 영화 <클로저>는 런던의 한 거리에서 시작한다. 서로 반대편에서 걸어오던 앨리스와 댄은 잠시 시선을 주고받고, 얼마 뒤 앨리스는 교통사고를 당한다. 자신에게 다가온 댄을 바라보며 앨리스가 건넨 첫마디는 짧다.

"Hello, stranger."

영화 클로저의 포스터 이미지
영화 클로저의 포스터 이미지클로저 홈페이지

낯선 사람이었던 두 사람은 그렇게 서로의 삶 안으로 들어간다. 이후 또 다른 두 사람이 등장하면서 네 남녀의 사랑과 욕망, 거짓말과 배신이 뒤엉킨다. 영화의 제목은 '더 가까이'라는 의미의 〈클로저〉이지만, 아이러니하게도 가까워질수록 상대를 얼마나 모르고 있었는지가 드러난다.

우리는 현실에서도 매일 낯선 사람을 스쳐 지나간다. 지하철 맞은편에 앉은 사람, 횡단보도에서 함께 신호를 기다리는 사람, 카페 옆자리에서 잠시 마주친 사람이 그렇다. 대부분은 그대로 사라지지만 어떤 낯선 사람은 예상하지 못한 순간 우리의 삶 안으로 들어오기도 한다.

연극 〈매니 문(Many Moons)〉을 보며 영화 〈클로저〉의 첫 장면이 떠오르는 것도 그래서다. 두 작품 모두 런던이라는 거대한 도시 속 네 사람의 이야기를 좇는다. 그러나 〈매니 문〉의 시선은 사랑의 관계보다 조금 더 넓고, 더 불편한 곳을 향한다. 우리는 가까이 있는 사람을 과연 얼마나 알고 있을까?

얼굴을 알고 이름을 안다고 해서 그 사람이 품고 있는 외로움과 욕망, 두려움까지 알고 있다고 말할 수 있을까. 오는 7일까지 아르코예술극장 소극장에서 공연하는 〈매니 문〉은 바로 그 질문에서 출발한다. 영국 극작가 앨리스 버치가 처음 무대에 올린 장편 희곡으로, 이번 공연은 국내 초연이다.

무대에는 네 사람이 등장한다. 임신한 중년 여성 메그, 세상과 거리를 둔 청년 올리, 병원에서 일하는 젊은 여성 주니퍼, 병든 아내를 돌보는 노인 로버트다. 같은 런던을 살아가지만 처음에는 서로 아무 관계도 없어 보인다.

이 작품에 인공지능이나 거대한 미래 기술은 등장하지 않는다. 무대 위에 있는 것은 어디선가 한 번쯤 마주쳤을 법한 평범한 사람들의 이야기다. 그래서 이 연극의 출발은 특별하지 않고, 오히려 지나치게 익숙하다. 그 익숙함이 이 작품을 더 서늘하게 만든다.

웃고 있었는데, 어느 순간 웃을 수 없어진다

연극 '매니 문' 공연
연극 '매니 문' 공연보통현상 김솔

〈매니 문〉은 거창한 사건으로 관객을 끌어당기지 않는다. 사람들은 자신의 하루를 이야기하고, 사소한 실수를 털어놓고, 때로는 엉뚱한 말도 한다. 처음에는 그저 조금 외롭고 조금 이상한 사람들의 이야기를 듣는 것처럼 느껴진다.

네 사람의 고백에는 의외로 웃음을 만드는 순간도 적지 않다. 누군가의 어색함이나 지나치게 솔직한 말이 객석의 긴장을 풀어놓는다. 이 작품이 처음부터 어둠을 밀어붙이지 않는 이유도 여기에 있다. 그런데 어느 순간 웃음이 멈춘다.

처음에는 별것 아닌 것처럼 들렸던 말이 다른 사람의 이야기와 맞물리면서 전혀 다른 의미를 갖기 시작한다. 조금 전까지 우습게 들렸던 고백에 불안과 결핍이 스며들고, 평범했던 하루 아래 숨어 있던 두려움이 모습을 드러낸다. 작품 소개에서도 이 네 사람의 독백 속 외로움과 결핍, 불안, 욕망과 죄의식이 파편처럼 드러난다고 설명한다.

이 변화가 〈매니 문〉의 가장 인상적인 지점 가운데 하나다. 무대가 갑자기 공포스럽게 바뀌어서가 아니다. 오히려 변하지 않은 듯 보이는 일상 속에서 관객의 시선만 조금씩 달라진다. 무엇보다 네 사람은 자신의 이야기를 관객에게 직접 건넨다. 누군가에게 털어놓는 고백이라기보다 객석 바로 앞에서 속내를 펼쳐놓는 것에 가깝다. 그래서 관객은 인물을 멀리 떨어져 바라보기보다 그들의 머릿속 가까이까지 들어가게 된다.

독백은 친밀함을 만들지만 동시에 도망갈 곳도 줄인다. 상대가 바로 앞에서 자신의 외로움과 욕망, 죄의식을 말하는 동안 관객은 그 이야기를 계속 받아들여야 한다. 작품의 정서적 압박감도 여기서 생긴다.

처음에는 '저 사람에게 무슨 일이 있었을까'라는 호기심으로 바라보게 된다. 하지만 이야기가 깊어질수록 질문은 '저 사람에게 무슨 일이 있었는가'에서 '저 사람은 무엇을 하고 있는가'로 옮겨간다. 공감과 판단 사이의 거리가 점점 좁아진다.

네 개의 목소리는 어느 순간 하나의 공간에서 만난다

연극 매니 문 공연
연극 매니 문 공연보통현상 김솔

〈매니 문〉에서 네 사람은 상당한 시간 자기 이야기에 머문다. 직접 만나 긴 대화를 이어가기보다 각자의 자리에서 자신의 경험과 기억을 관객에게 꺼내놓는다. 처음에는 네 편의 서로 다른 이야기를 보는 것처럼 느껴진다.

하지만 독립적으로 흘러가던 목소리는 조금씩 겹쳐진다. 한 사람이 흘려보낸 말이 다른 사람의 이야기에서 다시 의미를 얻고, 처음에는 중요하지 않아 보였던 정보가 뒤늦게 연결된다. 각자의 궤도를 돌던 인물들의 삶이 하나의 공간에서 교차하기 시작한다. 이때 무대 위 네 배우의 역할이 중요해진다. 문현정과 강연주, 김소이, 김정호는 각기 다른 속도와 온도로 인물의 독백을 밀고 나간다. 한 사람의 목소리가 멈춘 자리에서 다른 사람의 말이 이어지고, 또 어느 순간에는 서로 다른 감정이 동시에 무대 위를 채운다.

이 작품의 연기는 감정을 크게 폭발시키는 것보다 말의 결을 어떻게 쌓느냐에 더 가까워 보인다. 문장 사이의 머뭇거림, 아무렇지 않게 던지는 말, 웃으며 이야기하지만 그 웃음 뒤에 남는 불편함이 중요하다. 네 배우의 독백이 밀도를 유지해야 후반부의 균열도 힘을 얻는다. 그래서 배우들은 관객에게 인물을 이해하라고 요구하기보다 먼저 지켜보게 만든다. 어떤 인물에게는 금세 마음이 가다가도, 또 어느 순간 거리를 두게 된다. 한 사람에 대한 감정이 계속 바뀐다는 점도 이 작품의 묘미다.

'매니 문(Many Moons)'이라는 제목도 이런 구조와 겹쳐 보인다. 각각 자기 궤도를 돌고 있는 사람들은 서로 멀리 떨어져 있는 듯 보인다. 하지만 어느 순간 그 궤도는 생각보다 가까운 곳을 통과한다. 우리의 일상도 크게 다르지 않다. 같은 시간 같은 지하철을 타고, 같은 편의점에서 물건을 사고, 같은 골목을 걸으면서도 상대의 삶은 알지 못한다. 얼굴이 익숙해졌다고 해서 그 사람의 마음까지 익숙해지는 것은 아니다.

오히려 인간관계에서 가장 위험한 순간은 상대를 '안다'고 생각하는 때인지도 모른다. 가까이 있다고 해서 많이 아는 것도 아니며, 오래 보았다고 해서 제대로 보는 것도 아니다. 〈매니 문〉은 보이는 사람과 실제 사람 사이에 놓인 거리를 집요하게 들여다본다. 그래서 다시 영화 〈클로저〉의 제목을 떠올리게 된다. 가까이 다가갔다고 해서 반드시 타인에게 가까워지는 것은 아니다. 누군가를 많이 알았다고 생각하는 순간, 전혀 알지 못했던 얼굴을 발견할 수도 있다.

불편함을 피하지 않되, 폭력을 소비하지 않는 방식

연극 매니 문 공연
연극 매니 문 공연보통현상 김솔

〈매니 문〉을 이야기하면서 피하기 어려운 대목이 있다. 작품에는 아동 성폭력을 비롯해 결핍과 죄의식, 폭력과 연결되는 무거운 내용이 포함돼 있다. 제작진도 공연의 특성을 고려해 예매 단계부터 관련 내용을 안내하고 있다. 관객 입장에서는 결코 편안하게 지나갈 수 있는 소재가 아니다. 인물의 독백을 가까운 거리에서 따라가다 보면 어느 순간 심리적으로 한발 물러서고 싶어지는 대목도 생긴다. 바로 그 지점에서 이 공연을 단순한 '외로운 사람들의 이야기'라고 부르기 어려워진다.

주목할 부분은 제작진이 불편한 소재를 단순히 충격적인 장면으로 소비하지 않으려 한다는 점이다. 공연장에는 관객이 공연 전후 자신의 상태를 점검할 수 있도록 자기 돌봄 안내서와 접근성 관련 안내가 마련돼 있다. 작품 밖에서도 관객이 감당해야 할 정서적 무게를 고려한 선택이다. 이런 배려는 작품의 연출 방향과도 맞닿아 있다. 중요한 것은 폭력이 얼마나 충격적으로 보이는가가 아니라 우리가 그 이전의 징후를 왜 알아보지 못했는지에 있다. 사건이 일어난 뒤의 충격보다 사건이 일어나기 전 너무도 평범했던 일상이 오히려 더 서늘하다.

우리는 흔히 위험한 사람에게는 특별한 얼굴이 있을 것이라고 생각한다. 한눈에 알아볼 수 있는 이상한 표정이나 행동이 있을 것처럼 여긴다. 그러나 현실의 사람들은 그렇게 명확하게 구분되지 않는다. 〈매니 문〉의 네 인물 역시 주변에서 얼마든지 만날 수 있는 사람들이다. 임신한 여성이고, 세상과 관계 맺는 데 서툰 청년이며, 병원에서 일하는 젊은 여성이고, 병든 배우자를 돌보는 노인이다. 그래서 작품이 던지는 질문은 더 불편해진다.

가장 낯선 사람은 가장 평범한 얼굴을 하고 있을지도 모른다. 반대로 너무 익숙해서 자세히 바라보지 않는 사람 역시 우리가 전혀 알지 못하는 누군가일 수 있다. 결국 사람을 안다는 것은 생각보다 훨씬 어려운 일이다. 공연이 끝나 극장 밖으로 나오면 다시 수많은 사람을 만나게 된다. 대학로를 걷는 사람들은 저마다 다른 목적지와 기억, 욕망을 품고 어디론가 향한다. 우리는 그 대부분의 이름조차 알지 못한다.

어쩌면 〈매니 문〉에서 가장 서늘한 장면은 무대 위에 있는 것이 아닐지도 모른다. 공연을 보고 난 뒤 다시 마주치는 너무나 평범한 거리일 수 있다. 그때 〈클로저〉에서 들었던 짧은 한마디가 다시 떠오른다.

"Hello, stranger."

오늘 내가 스쳐 지나간 그 사람을, 우리는 정말 알고 있을까.

연극 '매니 문' 공식 포스터
연극 '매니 문' 공식 포스터한국문화예술위원회




연극 매니문

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이규승 (sortirong) 내방

23년간 문화예술계에 몸담고 있다. 월간지 <문화+서울> 편집장(2013~2022), 한겨레신문 객원 필진(2016~2023)으로 글을 썼다. 현재는 서울 대학로 일대에서 공연과 전시 등 다양한 분야의 소식을 전한다. 이밖에 문화예술 전문매체인 '서울문화투데이'와 '더프리뷰' 등에 문화예술 칼럼을 연재 중이다.

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