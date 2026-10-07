우리는 가까운 사람을 얼마나 알고 있을까

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연극 매니 문 공연보통현상 김솔
〈매니 문〉을 이야기하면서 피하기 어려운 대목이 있다. 작품에는 아동 성폭력을 비롯해 결핍과 죄의식, 폭력과 연결되는 무거운 내용이 포함돼 있다. 제작진도 공연의 특성을 고려해 예매 단계부터 관련 내용을 안내하고 있다. 관객 입장에서는 결코 편안하게 지나갈 수 있는 소재가 아니다. 인물의 독백을 가까운 거리에서 따라가다 보면 어느 순간 심리적으로 한발 물러서고 싶어지는 대목도 생긴다. 바로 그 지점에서 이 공연을 단순한 '외로운 사람들의 이야기'라고 부르기 어려워진다.
주목할 부분은 제작진이 불편한 소재를 단순히 충격적인 장면으로 소비하지 않으려 한다는 점이다. 공연장에는 관객이 공연 전후 자신의 상태를 점검할 수 있도록 자기 돌봄 안내서와 접근성 관련 안내가 마련돼 있다. 작품 밖에서도 관객이 감당해야 할 정서적 무게를 고려한 선택이다. 이런 배려는 작품의 연출 방향과도 맞닿아 있다. 중요한 것은 폭력이 얼마나 충격적으로 보이는가가 아니라 우리가 그 이전의 징후를 왜 알아보지 못했는지에 있다. 사건이 일어난 뒤의 충격보다 사건이 일어나기 전 너무도 평범했던 일상이 오히려 더 서늘하다.
우리는 흔히 위험한 사람에게는 특별한 얼굴이 있을 것이라고 생각한다. 한눈에 알아볼 수 있는 이상한 표정이나 행동이 있을 것처럼 여긴다. 그러나 현실의 사람들은 그렇게 명확하게 구분되지 않는다. 〈매니 문〉의 네 인물 역시 주변에서 얼마든지 만날 수 있는 사람들이다. 임신한 여성이고, 세상과 관계 맺는 데 서툰 청년이며, 병원에서 일하는 젊은 여성이고, 병든 배우자를 돌보는 노인이다. 그래서 작품이 던지는 질문은 더 불편해진다.
가장 낯선 사람은 가장 평범한 얼굴을 하고 있을지도 모른다. 반대로 너무 익숙해서 자세히 바라보지 않는 사람 역시 우리가 전혀 알지 못하는 누군가일 수 있다. 결국 사람을 안다는 것은 생각보다 훨씬 어려운 일이다. 공연이 끝나 극장 밖으로 나오면 다시 수많은 사람을 만나게 된다. 대학로를 걷는 사람들은 저마다 다른 목적지와 기억, 욕망을 품고 어디론가 향한다. 우리는 그 대부분의 이름조차 알지 못한다.
어쩌면 〈매니 문〉에서 가장 서늘한 장면은 무대 위에 있는 것이 아닐지도 모른다. 공연을 보고 난 뒤 다시 마주치는 너무나 평범한 거리일 수 있다. 그때 〈클로저〉에서 들었던 짧은 한마디가 다시 떠오른다.
"Hello, stranger."
오늘 내가 스쳐 지나간 그 사람을, 우리는 정말 알고 있을까.