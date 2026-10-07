우리는 가까운 사람을 얼마나 알고 있을까

보통현상 김솔

연극 매니 문 공연〈매니 문〉에서 네 사람은 상당한 시간 자기 이야기에 머문다. 직접 만나 긴 대화를 이어가기보다 각자의 자리에서 자신의 경험과 기억을 관객에게 꺼내놓는다. 처음에는 네 편의 서로 다른 이야기를 보는 것처럼 느껴진다.하지만 독립적으로 흘러가던 목소리는 조금씩 겹쳐진다. 한 사람이 흘려보낸 말이 다른 사람의 이야기에서 다시 의미를 얻고, 처음에는 중요하지 않아 보였던 정보가 뒤늦게 연결된다. 각자의 궤도를 돌던 인물들의 삶이 하나의 공간에서 교차하기 시작한다. 이때 무대 위 네 배우의 역할이 중요해진다. 문현정과 강연주, 김소이, 김정호는 각기 다른 속도와 온도로 인물의 독백을 밀고 나간다. 한 사람의 목소리가 멈춘 자리에서 다른 사람의 말이 이어지고, 또 어느 순간에는 서로 다른 감정이 동시에 무대 위를 채운다.이 작품의 연기는 감정을 크게 폭발시키는 것보다 말의 결을 어떻게 쌓느냐에 더 가까워 보인다. 문장 사이의 머뭇거림, 아무렇지 않게 던지는 말, 웃으며 이야기하지만 그 웃음 뒤에 남는 불편함이 중요하다. 네 배우의 독백이 밀도를 유지해야 후반부의 균열도 힘을 얻는다. 그래서 배우들은 관객에게 인물을 이해하라고 요구하기보다 먼저 지켜보게 만든다. 어떤 인물에게는 금세 마음이 가다가도, 또 어느 순간 거리를 두게 된다. 한 사람에 대한 감정이 계속 바뀐다는 점도 이 작품의 묘미다.'매니 문(Many Moons)'이라는 제목도 이런 구조와 겹쳐 보인다. 각각 자기 궤도를 돌고 있는 사람들은 서로 멀리 떨어져 있는 듯 보인다. 하지만 어느 순간 그 궤도는 생각보다 가까운 곳을 통과한다. 우리의 일상도 크게 다르지 않다. 같은 시간 같은 지하철을 타고, 같은 편의점에서 물건을 사고, 같은 골목을 걸으면서도 상대의 삶은 알지 못한다. 얼굴이 익숙해졌다고 해서 그 사람의 마음까지 익숙해지는 것은 아니다.오히려 인간관계에서 가장 위험한 순간은 상대를 '안다'고 생각하는 때인지도 모른다. 가까이 있다고 해서 많이 아는 것도 아니며, 오래 보았다고 해서 제대로 보는 것도 아니다. 〈매니 문〉은 보이는 사람과 실제 사람 사이에 놓인 거리를 집요하게 들여다본다. 그래서 다시 영화 〈클로저〉의 제목을 떠올리게 된다. 가까이 다가갔다고 해서 반드시 타인에게 가까워지는 것은 아니다. 누군가를 많이 알았다고 생각하는 순간, 전혀 알지 못했던 얼굴을 발견할 수도 있다.