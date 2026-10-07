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이랴세 나고야! "동남아시아 저력 강해져... 다음 아시안 게임 위해 점검해야"

"동남아시아 저력 강해져... 다음 아시안 게임 위해 점검해야"

유승민 대한체육회장, 4일 결산 보고... 예술체육요원 선수들 논란에는 "국민 정서에 부합하지 않아"

박장식(trainholic)
26.10.07 09:26최종업데이트26.10.07 09:48
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 막 마쳤습니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장에서 담아낸 남은 이야기를 디저트처럼 담겠습니다.[기자말]
지난 2026 아이치·나고야 아시안 게임은 한·중·일 사이의 멀어진 메달 격차만큼이나 아래에서 대한민국의 3위 자리에 도전하는 국가들의 공세 역시 부쩍 가까워진 대회로 기억될 전망이다.

대한민국은 금메달 39개를 기록하는 등 150개의 메달을 기록해 중국과 일본에 이은 종합 3위를 기록했다. 익숙한 종합 순위이지만, 4위와 5위 국가로 금메달 21개를 기록한 인도와 우즈베키스탄이 등판한 것은 달리 보인다. 인도는 차기 올림픽 유치 도전에 나설 정도로 최근 스포츠 정책을 강화하고 있고, 우즈베키스탄을 위시한 중앙아시아 국가 역시 최근 스포츠 역량을 높이고 있다.

유승민 대한체육회장 역시 지난 4일 아이치현 나고야시 미나토구 소재 코리아하우스에서 기자들과 결산 보고를 위해 만난 자리에서 "여러 국가로부터 강세 종목에서의 성과가 도전받고 있다"며 "거센 도전이 이어지고 있는 만큼 분석에 나서겠다"고 말했다.

2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 결산 보고에 나선 (왼쪽부터) 이상현 선수단장, 유승민 대한체육회장, 김택수 대표팀 총감독.
2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 결산 보고에 나선 (왼쪽부터) 이상현 선수단장, 유승민 대한체육회장, 김택수 대표팀 총감독.박장식

"메달 종목 다변화 반갑지만... 경기력 영향 미친 상황 점검해야"

유승민 회장은 이번 대회에 대해 "아쉽기도 하지만, 여러 종목에서 의미 있는 성과와 가능성을 확인할 수 있었던 대회였다"라면서 "초대 챔피언이 배출된 테크볼을 비롯해 여러 종목에서 꾸준한 경쟁력을 보여줬고, 새로운 성장과 가능성도 확인했다"고 총평했다.

그러며 유 회장은 "일부 강세 종목에서 원하지 못하는 결과를 얻은 것은 사실"이라며, "메달의 색깔과 순위만으로는 모든 도전과 노력을 설명할 수 없지만, 대회 종료 이후 선수 육성과 훈련 시스템 등 경기력에 영향을 미친 상황을 점검하고자 한다"라고 약속했다.

김택수 대표팀 총감독 역시 "항저우 대회 당시 금메달을 따냈던 롤러스케이트와 바둑, 사격 런닝타겟이 제외되는 등 어려움이 컸다. 특히 기존 메달을 견인하던 종목에서 부진이 있어 40개에서 45개의 금메달을 획득하고자 했던 목표를 달성하지는 못했다"면서도 "쿠라쉬와 테크볼, 스케이트보드 등 종목에서 처음으로 금메달이 나온 것이 값졌다"며 보고했다.

유승민 회장은 "이번 대회는 양궁과 태권도 등 전통적인 강세 종목에서 어려움을 겪은 것은 사실"이라며 "이번 대회는 아시안 게임도 아시안 게임이지만 2028 LA 올림픽을 가기 위한 하나의 과정인 만큼, 오히려 이번 대회가 그런 종목 선수에게 좋은 기폭제가 될 수 있으리라고 기대한다"고 기대했다.

이어 유 회장은 "강세 종목이 왜 주춤했는지, 앞으로 어떻게 준비해야 하는지에 대해 면밀히 살피려 한다"며 "거센 도전을 이어가는 국가들을 분석하고자 한다. 대표적으로 양궁에서 한국보다 성적이 좋았던 인도에 대한 분석을 하는 등 도전하고 있는 국가와 대비해 우리 선수들이 안정적으로 기량을 펼칠 수 있도록 하겠다"라고 발언했다.

특히 중앙아시아와 동남아시아의 약진은 예견된 일이었다는 것이 유 회장의 설명이다. 유승민 회장은 "국가 정책적으로 스포츠 육성을 하고 있다. 경기장을 짓고, 국제대회를 유치하며, 그에 걸맞은 선수 육성을 지원하고 있는데, 급진적으로 그런 일이 벌어지고 있다"며, "우리가 1988 서울 올림픽을 준비했을 때의 모습이 나타나고 있는 것으로 보인다"고 평했다.

유 회장은 "복싱이나 역도 등 종목에서 강세도 드러나고, 다른 종목에서도 약진하고 있다. 이에 따라 경계해야 할 국가 폭도 더욱 넓어졌다"라며 "스포츠가 왜 중요한지에 대해 정부와 소통하고, 국민 여론을 설득해 많은 분들이 스포츠에 관심 갖고 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.

2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 농구에서 우승을 거둔 대한민국 농구 대표팀 선수들. 선수들은 훈련장에 가는 버스가 오지 않아 훈련을 취소하는가 하면, 귀국길 교통편도 늦어 골치를 앓았다.
2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 농구에서 우승을 거둔 대한민국 농구 대표팀 선수들. 선수들은 훈련장에 가는 버스가 오지 않아 훈련을 취소하는가 하면, 귀국길 교통편도 늦어 골치를 앓았다.박장식

"가장 많이 항의했던 대회... 충청 유니버시아드 반면교사 삼아야"

이상현 선수단장은 "이번 대회에서는 예상하지 못하는 여러 상황을 마주했다. 경기장과 훈련장으로 이동하는 과정에서 어려움을 겪었고, 선수단이 불편함을 감내해야 하는 상황도 있었다"라면서 "나고야에 도착한 순간부터 축구 결승전까지, 정말 많은 사건들이 있었다. 지난 경험을 토대로 많이 준비가 되었다고 생각했는데, 그 이상으로 다양한 문제가 발생해 당황스러웠다"고 돌아봤다.

이어 이 단장은 "하지만 선수단과 대한체육회에서 발빠르게 대응해 잘 해결되었다고 생각한다"며, "이번 일을 통해서 대한민국의 국제 스포츠 외교의 중요성을 느꼈다. 아울러 우리 선수단이 돌발상황에도 당황하지 않도록 하는 교육이 필요함을 실감했다"고 총평했다.

유승민 회장도 "이번 대회가 가장 많이 조직위에 항의를 한 대회가 아닐까 싶다. 대한체육회 실무진들이 고생을 많이 했다. 정말 감사드린다"라면서 "다만 우리도 내년 2027 충청 세계대학경기대회(유니버시아드)를 앞두고 있다. 아시안 게임 못잖은 큰 대회인 만큼, 지난 아시안 게임을 거울 삼아 국격에 맞는 대회 준비를 해야 한다는 자극을 받았다"고 밝혔다.

당장 이번 충청 유니버시아드 준비와 관련해 유 회장은 "대한체육회도 경험 있고 능력 있는 실무진을 파견해 돕고 있다. 다행스러운 것은 2023년 세계 스카우트 대회(잼버리) 관련 이슈도 있었고, 이번 대회 이슈도 있었던 탓에 조직위원회 내부에서도 '그 전철을 밟지 않아야 한다'는 공감대가 형성되고 있다"고 분위기를 전했다.

유 회장은 "가장 최악의 상황은 서로 떠넘기는 일이 아닐까 싶지만, 스포츠 메가 이벤트를 여러 차례 치른 인재들이 조직위원회 안에 계시기에 그 안에서 잘 준비하지 않을까 싶다"라며 "대한체육회도 소통해서 지원할 수 있는 부분을 면밀히 살피겠다"고 말했다.

2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 펜싱 사브르 종목 2관왕을 기록하며 최우수선수상에 오른 오상욱.
2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 펜싱 사브르 종목 2관왕을 기록하며 최우수선수상에 오른 오상욱.박장식

"국민 정서에 맞지 않는 표현 아쉬워... 선수촌 내 교육 한계 있어"

3일 우승한 축구 대표팀의 일부 선수단이 예술체육요원 편입과 관련해 부적절한 발언으로 도마 위에 오른 일에 대해서도 질문이 나왔다. 유승민 회장은 "진천국가대표선수촌에서 SNS나 인터뷰 스킬 등에 대한 교육을 하는데, 축구와 야구 (선수)등은 진천선수촌 입촌을 하지 않기에 교육에도 한계가 있고, 개별 관리가 쉽지 않다"며 아쉬움을 드러냈다.

그러며 유 회장은 "물론 선수들 개인의 즉흥적인 발언을 통제하기는 어렵다. 선수들의 개성 있는 표현이라고 볼 수도 있겠지만, 국민 정서에 맞지 않는 부분도 있었다"라면서 "당사자들이 논란을 통해 느끼는 점이 많았으리라 생각한다. 아울러 선수촌 내에서도 국가대표 선수 다운 품위를 갖출 수 있도록 노력하겠다"라고 답했다.

유승민 회장은 새로운 선수의 발굴에 어려움을 겪고 있음 역시 토로했다. 유 회장은 "지금 창단되는 학교 운동부보다 사라지는 학교 운동부가 많다"며, "국가대표 선수들이 엘리트 육성에서 시작해 선수 생활을 하는 경우가 많은데, 학교 체육이 중요하다는 이야기를 하곤 하지만, 도리어 전통있는 학교 운동부들이 해체한다고 하는 경우도 많아 안타깝다"고 아쉬움을 토로했다.

이어 유 회장은 "학교 운동부와 관련해서는 대한체육회 권한이 제한적이다. 생활체육 육성이 중요하다고는 하지만, 엘리트 종목 육성과 생활체육이 함께 가야 한다고 생각한다"며 "빠르게 해결하지 못하면 대한민국 엘리트 체육의 미래가 어둡다는 말을 할 수 밖에 없다. 모두가 나서서 어린 선수들의 육성 방안에 심도 깊게 이야기했으면 좋겠다"라고 강조했다.

김택수 총감독 역시 "이번 아시안 게임 메달을 따낸 강준이(스케이트보드), 김승원(수영) 등의 학생 선수들은 '스포츠 영재'인 셈인데, 지금의 시스템 안에서는 훈련과 대회 출전에 애로사항이 많다"면서 "지금의 시스템에서는 세계적인 경쟁력을 갖추는 데 어려움이 있다. 특별히 관심을 갖고 지원할 수 있도록 도움이 필요하다"라며 호소했다.

한편 이날 함께 발표된 대회 수상자 발표에서 펜싱 오상욱이 최우수선수상(MVP)에 선정되는 영광을 안았다. 사브르 개인전과 단체전 신화를 이어간 오상욱은 기자단 투표에서 MVP에 등극, 상금 3천만 원을 수령한다. 직장을 그만두면서까지 아시안 게임에 출전한 테크볼 이준석은 투혼상을, 36년 만의 카누 2관왕에 오른 조광희와 김효빈이 기량발전상을 수상했다.

아울러 리더상에는 사상 첫 남자 3대3 농구 금메달을 이끈 배길태 감독이, 특별상에는 배드민턴 대표팀 박주봉 총감독을 비롯해 스케이트보드 강준이, 요트 하지민, 컴파운드 양궁 김종호, 육상 마라톤 박민호 등 이번 대회 여러 서사를 만들었던 선수와 지도자가 올랐다.

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박장식 (trainholic) 내방

대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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