"동남아시아 저력 강해져... 다음 아시안 게임 위해 점검해야"

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2026 아이치·나고야 아시안 게임에서 펜싱 사브르 종목 2관왕을 기록하며 최우수선수상에 오른 오상욱.박장식
"국민 정서에 맞지 않는 표현 아쉬워... 선수촌 내 교육 한계 있어"
3일 우승한 축구 대표팀의 일부 선수단이 예술체육요원 편입과 관련해 부적절한 발언으로 도마 위에 오른 일에 대해서도 질문이 나왔다. 유승민 회장은 "진천국가대표선수촌에서 SNS나 인터뷰 스킬 등에 대한 교육을 하는데, 축구와 야구 (선수)등은 진천선수촌 입촌을 하지 않기에 교육에도 한계가 있고, 개별 관리가 쉽지 않다"며 아쉬움을 드러냈다.
그러며 유 회장은 "물론 선수들 개인의 즉흥적인 발언을 통제하기는 어렵다. 선수들의 개성 있는 표현이라고 볼 수도 있겠지만, 국민 정서에 맞지 않는 부분도 있었다"라면서 "당사자들이 논란을 통해 느끼는 점이 많았으리라 생각한다. 아울러 선수촌 내에서도 국가대표 선수 다운 품위를 갖출 수 있도록 노력하겠다"라고 답했다.
유승민 회장은 새로운 선수의 발굴에 어려움을 겪고 있음 역시 토로했다. 유 회장은 "지금 창단되는 학교 운동부보다 사라지는 학교 운동부가 많다"며, "국가대표 선수들이 엘리트 육성에서 시작해 선수 생활을 하는 경우가 많은데, 학교 체육이 중요하다는 이야기를 하곤 하지만, 도리어 전통있는 학교 운동부들이 해체한다고 하는 경우도 많아 안타깝다"고 아쉬움을 토로했다.
이어 유 회장은 "학교 운동부와 관련해서는 대한체육회 권한이 제한적이다. 생활체육 육성이 중요하다고는 하지만, 엘리트 종목 육성과 생활체육이 함께 가야 한다고 생각한다"며 "빠르게 해결하지 못하면 대한민국 엘리트 체육의 미래가 어둡다는 말을 할 수 밖에 없다. 모두가 나서서 어린 선수들의 육성 방안에 심도 깊게 이야기했으면 좋겠다"라고 강조했다.
김택수 총감독 역시 "이번 아시안 게임 메달을 따낸 강준이(스케이트보드), 김승원(수영) 등의 학생 선수들은 '스포츠 영재'인 셈인데, 지금의 시스템 안에서는 훈련과 대회 출전에 애로사항이 많다"면서 "지금의 시스템에서는 세계적인 경쟁력을 갖추는 데 어려움이 있다. 특별히 관심을 갖고 지원할 수 있도록 도움이 필요하다"라며 호소했다.
한편 이날 함께 발표된 대회 수상자 발표에서 펜싱 오상욱이 최우수선수상(MVP)에 선정되는 영광을 안았다. 사브르 개인전과 단체전 신화를 이어간 오상욱은 기자단 투표에서 MVP에 등극, 상금 3천만 원을 수령한다. 직장을 그만두면서까지 아시안 게임에 출전한 테크볼 이준석은 투혼상을, 36년 만의 카누 2관왕에 오른 조광희와 김효빈이 기량발전상을 수상했다.
아울러 리더상에는 사상 첫 남자 3대3 농구 금메달을 이끈 배길태 감독이, 특별상에는 배드민턴 대표팀 박주봉 총감독을 비롯해 스케이트보드 강준이, 요트 하지민, 컴파운드 양궁 김종호, 육상 마라톤 박민호 등 이번 대회 여러 서사를 만들었던 선수와 지도자가 올랐다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기