"동남아시아 저력 강해져... 다음 아시안 게임 위해 점검해야"

박장식

2026 아이치·나고야 아시안 게임 대한민국 선수단 결산 보고에 나선 (왼쪽부터) 이상현 선수단장, 유승민 대한체육회장, 김택수 대표팀 총감독.유승민 회장은 이번 대회에 대해 "아쉽기도 하지만, 여러 종목에서 의미 있는 성과와 가능성을 확인할 수 있었던 대회였다"라면서 "초대 챔피언이 배출된 테크볼을 비롯해 여러 종목에서 꾸준한 경쟁력을 보여줬고, 새로운 성장과 가능성도 확인했다"고 총평했다.그러며 유 회장은 "일부 강세 종목에서 원하지 못하는 결과를 얻은 것은 사실"이라며, "메달의 색깔과 순위만으로는 모든 도전과 노력을 설명할 수 없지만, 대회 종료 이후 선수 육성과 훈련 시스템 등 경기력에 영향을 미친 상황을 점검하고자 한다"라고 약속했다.김택수 대표팀 총감독 역시 "항저우 대회 당시 금메달을 따냈던 롤러스케이트와 바둑, 사격 런닝타겟이 제외되는 등 어려움이 컸다. 특히 기존 메달을 견인하던 종목에서 부진이 있어 40개에서 45개의 금메달을 획득하고자 했던 목표를 달성하지는 못했다"면서도 "쿠라쉬와 테크볼, 스케이트보드 등 종목에서 처음으로 금메달이 나온 것이 값졌다"며 보고했다.유승민 회장은 "이번 대회는 양궁과 태권도 등 전통적인 강세 종목에서 어려움을 겪은 것은 사실"이라며 "이번 대회는 아시안 게임도 아시안 게임이지만 2028 LA 올림픽을 가기 위한 하나의 과정인 만큼, 오히려 이번 대회가 그런 종목 선수에게 좋은 기폭제가 될 수 있으리라고 기대한다"고 기대했다.이어 유 회장은 "강세 종목이 왜 주춤했는지, 앞으로 어떻게 준비해야 하는지에 대해 면밀히 살피려 한다"며 "거센 도전을 이어가는 국가들을 분석하고자 한다. 대표적으로 양궁에서 한국보다 성적이 좋았던 인도에 대한 분석을 하는 등 도전하고 있는 국가와 대비해 우리 선수들이 안정적으로 기량을 펼칠 수 있도록 하겠다"라고 발언했다.특히 중앙아시아와 동남아시아의 약진은 예견된 일이었다는 것이 유 회장의 설명이다. 유승민 회장은 "국가 정책적으로 스포츠 육성을 하고 있다. 경기장을 짓고, 국제대회를 유치하며, 그에 걸맞은 선수 육성을 지원하고 있는데, 급진적으로 그런 일이 벌어지고 있다"며, "우리가 1988 서울 올림픽을 준비했을 때의 모습이 나타나고 있는 것으로 보인다"고 평했다.유 회장은 "복싱이나 역도 등 종목에서 강세도 드러나고, 다른 종목에서도 약진하고 있다. 이에 따라 경계해야 할 국가 폭도 더욱 넓어졌다"라며 "스포츠가 왜 중요한지에 대해 정부와 소통하고, 국민 여론을 설득해 많은 분들이 스포츠에 관심 갖고 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.