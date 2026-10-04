리센느에 "돈이 다야", 자본주의 교육한 이서진

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SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'SBS
주 40개에 달하는 스케줄을 소화하고 전날 미국에서 귀국한 리센느를 바라본 이서진은 "저 나이에 잘나가면 잠 못 자는 게 당연하다"며 지금 누릴 수 있는 기회의 가치를 짚었다. 스태프의 눈치를 보며 서둘러 식사를 끝내려는 멤버들에게는 "너희 이제 떴으니 눈치 보지 마라. 다음 계약 땐 몸값을 올려야 한다"고 말하며, 스타로서 자신의 가치와 권리를 제대로 챙겨야 한다고 강조했다.
시청자들이 가장 크게 웃음을 터뜨린 "돈이 다야!", "돈을 벌면 행복이 따라온다"는 발언은 정답을 제시했다기보다, '스타의 성공도 결국 현실의 규칙 안에서 굴러간다'는 사실을 가장 이서진다운 방식으로 풀어낸 말에 가깝다. 리센느에게는 조금 낯설고 과격한 조언이었지만, 묘하게 수긍이 가는 이야기로 받아들여졌다.
이서진은 "허튼 곳에 쓰지 말고 근검절약하라"며 "이상한 주식에 손대면 패가망신"이라고 못 박았다. 김광규가 "첫 정산 후에는 사기꾼이 붙는다"고 거들자, 이서진은 인감도장과 인감증명서도 함부로 다루지 말라고 당부했다. 그 바탕에는 어린 나이에 큰 성공을 마주한 후배들이 시행착오를 겪지 않기를 바라는 선배의 마음이 깔려 있었다.
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