리센느에 "돈이 다야", 자본주의 교육한 이서진

▲SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진' SBS

두 번째 시즌으로 재정비된 <비서진>은 시즌1과 비교해 'MY 스타'와 일일 매니저 사이가 한층 자연스럽고 입체적으로 보인다는 점에서 차이가 느껴진다. 단순히 정해진 스케줄을 따라다니며 '수발'하는 데 머무르지 않고, 계약과 정산 같은 문제와 개인적인 고민도 함께 나누는 과정에서 출연자의 성격과 생각이 고스란히 드러난다.



이서진과 김광규가 상대 스타와 어색함을 푸는 속도도 빨라졌다. 초대 손님들 역시 두 사람에게 편하게 속마음을 털어놓으면서, 일방적인 매니저 체험에서 벗어나 함께 하루를 보내는 '동행 예능'에 가까운 모습으로 발전했다. 이번 리센느 편에서 이서진표 '자본주의 교육'이 자연스럽게 등장한 것도 이런 변화와 맞닿아 있다.



이렇듯 <비서진> 시즌2는 스타의 유명세를 보여주는 데 그치지 않고 일과 돈, 인간관계 같은 삶의 이야기까지 풀어내면서 시즌1보다 깊이 있는 예능이라는 인상을 남기고 있다. 독설처럼 들리는 이서진의 말투 속에서 오히려 든든함과 진정성이 전해지는 이유도 여기에 있다.



연예계라는 치열한 생태계에서 자신을 지키는 방법을 이서진 특유의 직설적 화법으로 풀어낸 이번 방송은 <비서진> 시즌2가 추구하는 소통의 모습을 잘 보여준 사례였다. 결국 리센느 편의 재미는 세대 차이에서 출발해 실질적인 조언과 공감으로 확장된 데서 나왔다. 스타를 관리하는 매니저라는 설정은 여전히 같지만, 그 안에서 출연자의 속마음에 다가가는 방식은 이전보다 섬세해졌다.

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