한국 남자축구, '엄지성'의 수미상관 결승골

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(도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 한국 엄지성이 선제골을 넣고 있다. 2026.10.3양민혁이 만들어준 결정적인 득점 기회를 엄지성이 멋지게 마무리하며 4연속 금빛 약속을 지켜냈다. 이번 아시안게임 와일드카드 엄지성의 활약은 금메달 목표를 이루기까지 가장 돋보였다. 특히 9월 15일 카타르와의 조별리그 첫 게임 해트트릭부터 일본과의 금메달 결정전 결승골에 이르기까지 대회 첫 게임과 마지막 게임에서 실질적인 해결사 역할을 해냈으니 수미상관의 금빛 구도 그 자체라고 말할 수 있다.이민성 감독이 이끌고 있는 23세 이하 한국 남자축구대표팀이 10월 3일(토) 오후 7시 30분 일본 나고야에 있는 도요타 스타디움에서 벌어진 2026 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 금메달 결정전에서 개최국 일본을 상대로 1-0의 짜릿한 승리를 거두고 2014년 인천 아시안게임부터 시작하여 2018 자카르타-팔렘방, 2022 항저우, 2026 아이치-나고야에 이르기까지 4연속 금메달의 위업을 완성해냈다.중국과의 4강 게임에서 2-1로 어렵게 역전승을 거둘 때 그 두 골을 모두 어시스트했던 엄지성이 일본과의 결승전에서도 맹활약하며 금빛 의지를 일찍부터 보여줬다. 시작 후 6분 만에 중앙선 부근에서 일본의 후방 빌드업을 가로챈 뒤 유연하면서도 빠른 드리블 실력을 자랑하며 오른발 슛을 날린 것이다. 엄지성의 오른발을 떠난 공이 아라키 루이 골키퍼가 지키고 있는 일본 골문 위로 넘어가고 말았다.25분에 일본 골잡이 은와디케가 무릎 부상으로 실려나가는 변수가 생겼고, 그 이후부터 일본 특유의 중원 장악 축구가 본격적으로 한국 선수들을 괴롭히기 시작했다. 하지만 결승골은 우리 선수들이 멋지게 만들어냈다.오른쪽 날개 공격수 양민혁이 옆줄 바로 앞에서 공을 가로챈 다음 끝줄 바로 앞까지 달려가 아슬아슬한 오른발 크로스를 올려준 순간이 위력적이었다. 양민혁의 날카로운 크로스를 걷어내기 위해 일본 골키퍼 아라키 루이가 몸을 날리며 쳐냈지만 이 세컨드 볼을 엄지성이 잡아 일본 풀백 우메키 레이를 보기좋게 따돌리고 60분 8초에 왼발 슛으로 멋지게 마무리 한 것이다.3만 86명 대관중 앞에서 발등에 불이 떨어진 홈 팀 일본은 79분에 결정적인 동점골 기회를 잡아 미드필더 이시이 히사츠구가 한국 페널티 에어리어 반원 위에서 오른발 감아차기를 날렸지만 김준홍 골키퍼가 지키고 있는 한국 골문 오른쪽 기둥에 맞고 나오는 불운을 겪어야 했다.후반 추가 시간 2분에 나온 일본의 코너킥 세트피스 기회에서는 일본의 키다리 골키퍼 아라키 루이까지 올라와 총 공세를 펼쳤지만 침착하고 헌신적으로 버틴 한국 수비벽을 끝내 허물지는 못했다.이번 아시안게임 한국의 첫 게임 해트트릭부터 결승전 결승골을 터뜨리며 시작과 끝을 멋지게 장식한 엄지성은 이번 대회 4골 4도움 기록으로 득점왕에 올라 아시안게임 4연속 금메달의 가치를 가장 확실하게 보여줬다.(10월 3일 토요일 오후 7시 30분, 도요타 스타디움 - 나고야)[골, 도움 기록 :(60분 8초)]◇ 한국 (4-2-3-1 감독 : 이민성)FW : 이영준(90분↔김명준)AMF :, 베준호(90분↔박승수), 양민혁(66분↔강상윤)DMF : 이승원, 이기혁(57분↔황도윤)DF : 배현서, 김지수, 신민하, 최석현GK : 김준홍리스트은메달 :동메달 :