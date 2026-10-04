파리서 울었던 김주형, 나고야에선 웃었다…3년 기다린 끝에 금메달

▲
(가스가이[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 3일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 골프 시상식에서 개인전 금메달을 획득한 한국의 김주형이 눈물을 닦고 있다. 2026.10.3연합뉴스
김주형(24)에게 2026 아이치·나고야 아시안게임은 의미가 컸다. 항저우 아시안게임 당시에는 출전 기회조차 얻지 못했고, 파리에서는 메달을 눈앞에 두고 아쉬움에 눈물을 흘렸다. PGA 투어에서도 한때 부진의 시간을 견뎌야 했다.
그랬던 김주형이 이번에는 태극기를 들고 웃었다. 김주형은 3일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 아시안게임 남자 골프 개인전 최종 라운드에서 6언더파 64타를 기록, 최종 합계 18언더파 262타로 금메달을 차지했다. 공동 2위 그룹과 3타 차였다.
한국 남자 골프의 아시안게임 개인전 금메달은 2010년 광저우 대회 김민휘 이후 16년 만이다. 김주형에게는 국제종합대회에서 처음 목에 건 금메달이기도 하다.
김주형의 아시안게임 도전은 당초 예상보다 늦게 시작됐다. 2022 항저우 대회는 코로나19 여파로 1년 연기돼 2023년에 열렸다. 골프는 다른 종목과 달리 대회 연기 이후 대표 선발을 새로 하지 않고 기존 선발 선수들에게 출전 자격을 부여했다. 당시 한국 남자 선수 가운데 가장 높은 세계 랭킹을 기록했던 김주형은 정작 아시안게임 무대를 밟지 못했다.
다음 기회였던 2024 파리 올림픽에서는 태극마크를 달고 처음 올림픽에 나섰다. 첫날 공동 3위로 출발하며 메달 기대를 높였지만 최종 성적은 단독 8위였다.
13언더파 271타로 한국 남자 골프의 올림픽 최고 순위를 새로 썼지만, 김주형은 마지막 라운드를 마친 뒤 아쉬움에 눈물을 흘렸다. 그로부터 2년 후 김주형은 다시 국가대표가 됐고 이번에는 정상에 섰다.
프레지던츠컵 끝나자마자 일본행… 타이거 우즈의 한마디도 힘이 됐다
이번 금메달이 더욱 눈길을 끄는 이유는 대회에 임한 과정에도 있다. 김주형은 아시안게임 직전 미국에서 열린 프레지던츠컵에 출전했다. 대회가 끝난 뒤 곧바로 일본으로 이동했고, 현지에 도착한 것은 최종 라운드를 기준으로 불과 며칠 전이었다.
김주형은 대회가 끝난 뒤 당시 상황을 돌아보며 "정말 죽는 줄 알았다"고 표현했다. 새벽에 일본에 도착한 뒤 비가 내리는 가운데 코스를 확인하고 연습했고, 시차 적응을 제대로 할 틈도 없이 경기에 들어갔다고 했다. 본인 스스로도 정상적인 컨디션에서 경기할 수 있는 환경이 아니었다고 털어놨다.
그런 김주형에게 결전을 앞두고 특별한 메시지가 도착했다. 타이거 우즈였다. 김주형은 최종 라운드 당일 아침 휴대전화를 확인하다 우즈의 문자를 발견했다. 내용은 짧았다. "더하지도 말고, 덜하지도 말고 그냥 너답게 해.(Just be you. Nothing more, nothing less)"
김주형은 이 문자가 큰 힘이 됐다고 밝혔다. 국가대표라는 책임감 때문에 평소보다 많은 생각을 하고 있었지만, 메시지를 보고 자신의 플레이에 집중하면 된다는 마음을 다시 잡았다는 것이다.
김주형은 실제 경기에서도 주변을 의식하기보다 자신의 플레이에 집중했다. 리더보드를 일부러 확인하지 않은 것도 같은 이유였다. 그는 17번 홀을 마친 뒤에야 경쟁자들과 3타 차라는 사실을 확인했고 그때 비로소 안도감을 느꼈다고 설명했다.