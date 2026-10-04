일본 에이스 꽁꽁 묶은 최석현, AG 최고의 발견

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(도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.10.3이번 대회 대표팀 경기력은 그리 좋지 않았지만, 그래도 결과는 가져왔다. 조별리그에서 카타르(4-1 승), 사우디아라비아(2-0 승)를 가볍게 제압했고, 토너먼트에서도 베트남(4-0)·중국(2-1)을 차례로 격파하며 '우승 후보'다운 위엄을 보여줬다.결승에서 만난 상대는 '숙적' 일본. 2014 인천 대회(8강, 1-0 승)부터 4개 대회 연속 만난 가운데 우리 대표팀은 2018 자카르타-팔렘방(결승, 2-1 승)·2022 항저우(결승, 2-1 승)에서 모두 승리를 챙기며 활짝 웃었다.반드시 승리가 필요한 가운데 대표팀은 최정예 카드를 꺼냈다. 최전방에 이영준을 비롯해 배준호·양민혁·엄지성·이승원·이기혁·배현서·신민하·김지수·최석현·김준홍이 선발로 나섰다. 전반 초반부터 롱볼과 측면 공략을 통해 밀어붙였지만, 결과를 가져오지 못했다.오히려 일본에 밀리는 그림이 형성되기도 했고, 아찔한 슈팅을 내주기도 했다. 하지만, 결국 결과를 만들어낸 대표팀이다. 후반 12분 우측에서 양민혁이 포기하지 않으며 크로스를 올렸고, 이를 받은 엄지성이 왼발 슈팅으로 선제 결승 골을 만들었다.결국 우승 트로피를 가져온 대표팀. 이번 대회 시작부터 만점 경기력을 선보이며 일본전 결승 골을 터뜨린 엄지성의 활약도 훌륭했지만, 우측 수비를 든든하게 지켜준 최석현(울산)의 공헌도도 절대로 빼놓을 수 없었다.짧은 간격으로 펼쳐지는 아시안게임 특성상 대회 우승을 노리기 위해서 반드시 수비에서 안정감이 있는 자원이 필요했다. 중앙 수비도 매우 중요했으나 상대가 공격에서 유리한 기회를 만들 수 있는 측면에서도 절대 흔들리지 않는 자원이 있어야만 했다.좌측에는 배현서(경남)가 든든하게 지켜준 가운데 이번 결승전에서는 최석현이 그야말로 '철벽 모드'를 보여줬다. 우측 풀백으로 나선 최석현은 일본 에이스 유메키 요코야마(C.오사카)를 꽁꽁 묶는 압도적인 수비력을 선보였다.전반에는 단 한 차례도 드리블을 허용하지 않았고, 특히 후반 시작과 함께 미히로 사토(알비렉스 니가타)와 경합에서 물러서지 않는 자세로 경기에 임했다. 엄지성의 선제골 이후에도 최석현은 안정감 있는 수비력으로 일본 측면 공격을 봉쇄했다.또 종료 휘슬이 울리기 전, 요코야마가 최후의 돌파를 시도했으나 이 역시 완벽하게 막아내며 포효한 최석현이다. 이번 대회 일본이 측면 공격에서 강점을 보인 만큼 금메달 획득을 위해서 반드시 측면 봉쇄가 필요했는데, 이 임무를 완벽하게 수행했다.아시안게임에서 최석현은 전 경기 선발로 경기장을 밟으며 풀타임을 소화했고, 든든하게 측면 수비를 책임지며 숨은 'MVP'로 자리매김했다. 화려한 공격 포인트는 없었지만 안정적인 대인 수비와 왕성한 활동량, 끊임없는 오버래핑으로 공수 양면에서 꾸준한 영향력을 발휘했다.병역 혜택까지 받은 가운데 소속팀 울산과 국가대표팀에도 상당한 호재다. 이미 호랑이 굴 우측 수비를 든든하게 책임지고 있는 가운데 고질적인 측면 수비 문제로 골머리를 앓고 있는 A대표팀에도 귀중한 재산이 될 수 있다.또 본래 중앙 수비수인 만큼 이번 대회를 통해 멀티성도 확실하게 입증한 가운데 이는 A대표팀에서도 분명한 경쟁력이 될 수 있다. 아시안게임에서 보여준 경기력을 이어간다면 내년 아시안컵을 앞둔 최종 명단 경쟁에서도 충분히 주목받을 수 있을 것으로 보인다.결국 해피 엔딩으로 종료된 이번 아시안게임이다. U-23 대표팀 부임 이후 많은 비판을 받았던 이민성 감독은 아시안게임 4연패라는 유종의 미를 거두며 아름다운 작별 인사를 건넬 수 있게 됐고, 선수들 역시 우승컵을 추가하며 활짝 웃을 수 있게 됐다.