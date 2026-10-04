완봉승부터 개인 한 시즌 최다승까지... 고영표의 값진 승리

KT위즈

고영표는 오로지 팀만을 생각하며 투구하겠다고 강한 포부를 밝혔다경기 종료 후 고영표는 방송 인터뷰를 통해 "사실 오늘 긴장을 많이 했다. 롯데가 워낙 타격이 좋은 팀이고, 내 공을 잘치는 타자가 많았다. 흐름이 좋은 팀을 상대로 다행히 몸쪽 제구부터 상단 제구 등 내가 원하는대로 제구가 잘 된 덕에 이길 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.같은 날 2위 삼성이 이기긴 했지만, KT도 승리를 거두면서 1위 매직넘버가 4로 되었다. 이에 대해선 "매 경기가 한국시리즈 같은 느낌이다. 삼성 경기 결과를 살피게 되는 것도 사실이다. 그렇지만 나를 포함한 선수단 모두가 각자 할 수 있는 것에 잘 집중하고 있고, 그것 덕분에 매직넘버도 무사히 잘 줄이고 있다"라고 말했다.이번 승리로 고영표는 531일 만에 완봉승을 거뒀다. 이외에도 개인 한 시즌 최다승인 14승을 거뒀고, 다승 부문에도 공동 선두로 올랐다. 이에 대해선 그는 "여러 의미가 있는 이번 승리지만, 팀 승리가 제일 중요하다고 본다. 사실 팀 승리를 제외하고 개인 기록은 생각조차 하지 않았다"라며 팀 퍼스트 정신을 보여줬다.마지막으로 "(선발이든 불펜이든) 보직에 상관 없이 KT를 위해 마운드에 올라와서 승리를 거둘 수 있게 열심히 하겠다"라고 포부를 밝혔다.