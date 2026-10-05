야구는 1000만, 농구는 100만... 간극이 좁아질까?

프로야구(KBO)가 올 시즌 역대 최소 경기인 565경기 만에 1000만 관중을 넘겼다. 지난해보다 22경기 빠르다. 3년 연속 1000만 관중이자, 역대 가장 빠른 도달 속도다. 반면 프로농구(KBL)는 9년째 100만 관중의 벽을 넘지 못하고 있다. 같은 시기, 같은 나라의 두 프로스포츠가 이렇게 다른 곡선을 그리는 이유는 무엇일까.KBO는 1982년 6개 구단으로 출범, 첫 시즌 240경기에서 143만8768명을 모았다. 이후 1983년 200만, 1990년 300만, 1993년 400만, 1995년 500만 관중을 차례로 넘었다. 1998년 IMF 외환위기 때 263만 명까지 급감하는 굴곡도 있었지만, 이후 꾸준히 회복해 2011년 600만, 2017년 840만688명(당시 역대 최다)을 기록했다.그리고 2024년, 출범 42년 만에 처음으로 시즌 1000만 관중(671경기 만에 달성)을 넘겼다. 2025년엔 1231만2519명으로 이 기록을 다시 갈아치웠다.한국 프로축구 최상위 리그인 K리그도 비슷한 흐름이다. K리그1은 2025년, 승강제 도입(2013년) 이후 최소 경기(96경기)로 100만 관중을 넘겼다. K리그1·2 합산 200만 관중 도달 경기 수도 2023년 324경기, 2024년 282경기, 2025년 278경기로 2년 연속 최소 경기 기록을 새로 썼다.그러나, 1997년 8개 구단으로 출범해 이듬해 10개 구단 체제를 갖췄던 KBL은 '승승장구'의 길을 걸어온 야구와는 다른 모습을 보여 왔다. 2013-14시즌 129만5125명으로 역대 최다를 찍었는데, 같은 시즌 KBO 총관중은 644만1945명이었다. KBL이 역대 가장 많은 관중을 모았던 그 시즌조차, 야구와의 무려 5배의 차이를 보였다. 이후 KBL은 2015-16시즌을 마지막으로 100만 관중을 넘지 못했고, 2022-23시즌엔 68만7303명까지 떨어졌다. 2025-26시즌 81만1185명으로 전년 대비 6.46% 소폭 반등했지만 여전히 100만 명에는 못 미친다.농구 침체에는 몇 가지 계기가 있었다. 2015-16시즌엔 전·현직 감독과 선수들이 불법 스포츠 도박에 연루된 사건이 터지면서, 그 시즌 평균 관중이 3천471명으로 전 시즌의 3천865명보다 10% 감소했다.구단 운영의 불안정성도 문제였다. 2022-23시즌을 앞두고 고양 오리온을 인수한 데이원스포츠가 선수단 임금을 체불하는 등 부실 운영으로 KBL에서 제명됐고, 리그는 한동안 9개 구단으로 파행 운영될 위기에 놓였다. 이후 소노 그룹이 인수해 10구단 체제를 겨우 유지했다.외국인 선수 의존을 둘러싼 논란도 꾸준히 제기됐다. KBL은 리그 흥행을 위해 외국인 선수 신장 제한 등 여러 차례 규정을 바꿔왔는데, 이 과정에서 "리그의 주연이 국내 선수에서 외국인 선수로 옮겨간다"는 우려가 팬들 사이에서 계속 나왔다.이런 흐름 속에 KBL도 최근 변화를 시도하고 있다. 올해 취임한 한선교 KBL 총재는 "농구 부흥을 위한 7대 과제"를 내놓으며, 총재가 직접 마케팅에 나서 리그 수익을 늘리겠다고 밝혀 그 실현 여부에 관심이 모아지고 있다.