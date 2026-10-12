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'한국의 래리 버드' 이현중, 에이스를 넘어 롤모델이 되다

'한국의 래리 버드' 이현중, 에이스를 넘어 롤모델이 되다

어제의 유망주에서 오늘의 리더로…이제 후배들이 이현중을 바라본다

김종수(oetet)
26.10.12 13:58최종업데이트26.10.12 13:58
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어린 시절 부모님과 해외 여행 중 우연히 래리 버드 동상 앞에서 찍은 사진 시간이 흐른 후 성인이 된 이현중은 '한국의 래리 버드'가 되어 가고 있다.
어린 시절 부모님과 해외 여행 중 우연히 래리 버드 동상 앞에서 찍은 사진시간이 흐른 후 성인이 된 이현중은 '한국의 래리 버드'가 되어 가고 있다.이현중 어머님 제공

한국 농구에서 이현중(26, 202cm)의 이름이 갖는 무게감이 달라지고 있다. 불과 몇 년 전까지만 해도 이현중은 '한국 농구의 미래'를 이야기할 때 빠지지 않는 유망주였다. 미국 대학농구에 도전했고, 해외 프로 무대에서 경험을 쌓으며 성장했다.

이제는 다르다. 20대 중반의 나이에 한국 농구의 간판 스타로 자리 잡았고, 후배들이 닮고 싶은 선수로 거론되기 시작했다. 미래에서 현재가 된 것이다.

2026 아이치·나고야 아시안게임은 이를 확인시킨 무대였다. 이현중은 한국의 12년 만의 남자농구 금메달 과정에서 중심 역할을 했고, 결승에서는 27득점 18리바운드를 기록했다. 준결승 이란전에서도 26득점 14리바운드로 활약하는 등 득점뿐 아니라 리바운드와 수비 등에서도 남다른 존재감을 보였다.

이현중을 단순히 '3점슛이 좋은 장신 슈터'라고 설명하기 어려운 이유다. 최근 국내 농구 팬들 사이에서 이현중을 두고 '한국의 래리 버드'라는 표현이 나오는 것도 같은 맥락이다. 물론 이현중과 버드는 단순한 커리어로는 비교가 안된다. 버드는 NBA 역사에 남은 전설이고, 이현중은 이제 자신의 농구 인생을 만들어가고 있는 선수다.

다만 '한국판 버드'로 시선을 바꿔보면 닮은 구석이 많다. 둘 다 운동능력을 바탕으로 코트를 휘젓고 다니는 스타일은 아니지만 슈팅과 리바운드, 패스와 수비, 그리고 경기 흐름을 읽는 센스 등으로 경기를 지배한다는 공통점이 있다. 거기에 개인 기록을 챙기지 않고 자신의 능력을 팀 전체의 경쟁력으로 바꾸는 에이스라는 점에서 비교할 만하다.

이현중은 운동능력이 빼어난 편은 아니지만 높은 농구 아이큐와 엄청난 공수 활동량으로 경기를 장악한다.
이현중은 운동능력이 빼어난 편은 아니지만 높은 농구 아이큐와 엄청난 공수 활동량으로 경기를 장악한다.대한민국농구협회

화려함보다 농구를 이해하는 힘이 돋보였던 래리 버드

리그를 지배했던 최초의 백인 슈퍼스타로 불리는 래리 버드는 NBA 역사에서 독특한 선수다. 리그를 호령하는 압도적인 운동능력의 흑인 에이스들과 비교해 탄력, 순발력 등 신체적인 능력은 떨어졌지만 다른 부분에서 이를 채워나가며 코트를 지배했다.

1979년 보스턴 셀틱스에 입단한 이후 꾸준히 팀을 강호의 반열에 올려놓았으며 그와 매직 존슨(LA 레이커스)의 라이벌 구도는 NBA 흥행의 도화선이 되었다는 평가다.

앞서도 언급했다시피 버드의 무기는 농구 그 자체였다. 팀이 승리하는 데 필요한 부분에 있어 두루두루 잘했다. 미국 농구 명예의 전당은 버드를 '모든 것을 할 수 있는 선수'이자 기본기에 충실한 선수로 소개한다.

그의 올라운드 플레이와 결정적인 슈팅은 스몰포워드라는 포지션의 역할을 새롭게 보여줬고, 침체기에 있던 보스턴 셀틱스를 다시 우승 경쟁팀으로 끌어올렸다.

신인왕을 시작으로 NBA 챔피언 3회, 정규리그 MVP 3회, 올스타 12회, 올-NBA 퍼스트팀 9회, 파이널 MVP 2회 등 개인 커리어도 자연스레 따라왔고 그의 등번호 33번은 영구결번이 됐다.

버드의 진짜 가치는 기록과 숫자만으로 설명하기 어렵다. 그는 경기를 읽는 능력이 유달리 뛰어났다. 수비수가 슛을 막기 위해 달려오면 패스를 했다. 수비가 패스를 의식하면 직접 슛을 던졌다. 골밑에서 상대 수비가 몰리면 동료에게 공을 연결했고, 자신이 유리한 위치에 있다고 판단하면 과감하게 공격했다.

리바운드 역시 마찬가지였다. 엄청난 점프력으로 공중을 지배하는 유형은 아니었으나 공이 어디로 떨어질지를 먼저 판단하고 움직이는 선수였다. 위치 선정과 타이밍, 상대 선수의 움직임을 읽는 능력이 뛰어났다.

그래서 버드의 슈팅과 패스, 리바운드는 각각 따로 존재하는 기술이 아니었다. 서로 연결되어 있었다.

상대 입장에서는 버드의 슛만 막을 수 없었다. 슛을 막으려고 가까이 붙으면 패스와 돌파가 나왔고, 패스를 막으려고 거리를 두면 슛을 허용했다. 골밑에서는 리바운드까지 가져갔다. 한 가지 능력을 막는다고 해서 버드의 영향력을 줄일 수 없는 이유였다.

버드가 위대한 선수였던 것은 잘하는 것이 많아서만이 아니다. 자신이 가진 여러 능력을 하나의 농구로 연결해 팀을 승리로 이끌 줄 알았기 때문이다.

이현중은 개인 기록보다는 팀의 승리에 주력하는 이타적인 에이스다.
이현중은 개인 기록보다는 팀의 승리에 주력하는 이타적인 에이스다.대한민국농구협회

슈터인데 리바운드를 잘 잡는다, 이현중의 농구가 그렇다

이현중 역시 한 가지 수식어로는 설명하기 어려운 선수다. 가장 먼저 떠오르는 것은 역시 3점슛이다. 202cm의 장신 포워드가 외곽에서 슛을 던진다는 것은 상대 수비에 상당한 부담이다. 떨어지면 외곽슛을 허용할 수 있고, 바짝 붙으면 다른 공격 선택지를 내줄 수 있다.

이현중은 단순히 슛만 던지고 끝내지 않는다. 공격에서는 에이스이지만 수비에서도 누구보다 적극적이다. 특히 리바운드에서 강점이 뚜렷하다.

지난 아시안게임에서도 그 특징이 잘 나왔다. 준결승 이란전에서 14리바운드를 기록했고, 결승 일본전에서는 18리바운드를 더했다. 주포로서의 득점력과 빅윙으로서의 골밑 가담을 동시에 보여줬다.

외곽슛을 잘던지는 장신 슈터는 현대 농구에서 드물지 않다. 그러나 슛을 던진 뒤 골밑으로 들어가 리바운드 싸움에 참여하고, 수비에서도 몸을 아끼지 않는 선수는 흔하게 찾아볼 수 없다. 더욱이 그 선수가 팀 내 에이스라면 더더욱 그렇다.

이현중이 가진 장점이 바로 여기에 있다. 슛이 들어가는 날에는 외곽에서 상대 수비를 무너뜨린다. 상대가 외곽을 강하게 압박하면 공간을 활용하며 돌파를 시도한다. 공격이 풀리지 않을 때는 리바운드와 수비로 경기 영향력을 유지하는 게 가능하다.

에이스에게 필요한 것은 많은 점수를 넣는 능력만이 아니다. 경기 상황에 따라 자신이 무엇을 해야 하는지 판단하는 능력도 중요하다. 이현중은 그 부분에서 빠르게 성장하고 있다. 때문에 이현중을 '슈터'라고만 부르면 절반만 설명하는 셈이다.

이현중은 솔선수범하는 리더십을 통해 동료들의 경기력을 끌어올려주는 존재다.
이현중은 솔선수범하는 리더십을 통해 동료들의 경기력을 끌어올려주는 존재다.대한민국농구협회

'나를 막아라'에서 '우리 팀을 막아라'로

득점원과 에이스는 같은 말이 아니다. 득점원은 자신의 힘으로 점수를 만들어낸다. 에이스는 한 단계 더 나아가 자신의 존재 자체로 동료들의 플레이까지 바꾼다.

버드가 그랬다. 버드는 자신이 득점하는 것뿐 아니라 동료가 득점할 수 있는 상황을 만드는 데 능했다. 상대 수비가 버드에게 몰리면 다른 선수에게 공간이 생겼고, 수비가 동료를 견제하면 버드가 직접 공격했다. 결국 상대는 버드 한 명의 득점만 막을 수 없었다. 슈팅과 패스, 리바운드가 모두 연결돼 있었기 때문이다.

이현중 역시 같은 방향으로 가고 있다. 그가 내외곽을 오가는 것만으로 상대 수비는 부지런히 움직여야 한다. 수비가 이현중에게 붙으면 다른 선수에게 공간이 생긴다. 반대로 수비가 거리를 두면 직접 공격에 나선다.

거기에 패싱게임에도 능하고 리바운드까지 적극 가담한다. 상대 입장에서 외곽과 골밑 어느 쪽에서도 이현중을 놓을 수 없는 이유다. 이것이 에이스의 존재감이다.

이번 아시안게임에서 한국이 귀화 선수 없이 금메달을 차지했다는 점도 이현중의 역할을 이야기할 때 빼놓을 수 없다. 대표팀은 6전 전승으로 정상에 올랐고, 이현중은 그 중심에서 공격과 리바운드를 두루 책임졌다.

더 중요한 것은 이현중은 '함께 하는 농구'에 능하다는 사실이다. 자신에게 수비가 몰리면 동료에게 기회가 생긴다는 사실을 알고 플레이하며, 동료가 만들어준 공간을 활용해 공격하기도 한다.

팀 농구에서는 공격을 잘하는 선수도 수비와 리바운드를 해야 한다. 자신이 잘하는 것과 팀이 필요로 하는 것을 동시에 할 수 있어야 더 큰 시너지가 발생하기 때문이다. 에이스가 허슬플레이를 펼치면 팀의 분위기는 확 올라간다. 현재 이현중이 보여주는 농구는 바로 그 방향에 가깝다.

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이현중 래리버드 한국판래리버드 리더

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