'한국의 래리 버드' 이현중, 에이스를 넘어 롤모델이 되다

대한민국농구협회

이현중은 운동능력이 빼어난 편은 아니지만 높은 농구 아이큐와 엄청난 공수 활동량으로 경기를 장악한다.리그를 지배했던 최초의 백인 슈퍼스타로 불리는 래리 버드는 NBA 역사에서 독특한 선수다. 리그를 호령하는 압도적인 운동능력의 흑인 에이스들과 비교해 탄력, 순발력 등 신체적인 능력은 떨어졌지만 다른 부분에서 이를 채워나가며 코트를 지배했다.1979년 보스턴 셀틱스에 입단한 이후 꾸준히 팀을 강호의 반열에 올려놓았으며 그와 매직 존슨(LA 레이커스)의 라이벌 구도는 NBA 흥행의 도화선이 되었다는 평가다.앞서도 언급했다시피 버드의 무기는 농구 그 자체였다. 팀이 승리하는 데 필요한 부분에 있어 두루두루 잘했다. 미국 농구 명예의 전당은 버드를 '모든 것을 할 수 있는 선수'이자 기본기에 충실한 선수로 소개한다.그의 올라운드 플레이와 결정적인 슈팅은 스몰포워드라는 포지션의 역할을 새롭게 보여줬고, 침체기에 있던 보스턴 셀틱스를 다시 우승 경쟁팀으로 끌어올렸다.신인왕을 시작으로 NBA 챔피언 3회, 정규리그 MVP 3회, 올스타 12회, 올-NBA 퍼스트팀 9회, 파이널 MVP 2회 등 개인 커리어도 자연스레 따라왔고 그의 등번호 33번은 영구결번이 됐다.버드의 진짜 가치는 기록과 숫자만으로 설명하기 어렵다. 그는 경기를 읽는 능력이 유달리 뛰어났다. 수비수가 슛을 막기 위해 달려오면 패스를 했다. 수비가 패스를 의식하면 직접 슛을 던졌다. 골밑에서 상대 수비가 몰리면 동료에게 공을 연결했고, 자신이 유리한 위치에 있다고 판단하면 과감하게 공격했다.리바운드 역시 마찬가지였다. 엄청난 점프력으로 공중을 지배하는 유형은 아니었으나 공이 어디로 떨어질지를 먼저 판단하고 움직이는 선수였다. 위치 선정과 타이밍, 상대 선수의 움직임을 읽는 능력이 뛰어났다.그래서 버드의 슈팅과 패스, 리바운드는 각각 따로 존재하는 기술이 아니었다. 서로 연결되어 있었다.상대 입장에서는 버드의 슛만 막을 수 없었다. 슛을 막으려고 가까이 붙으면 패스와 돌파가 나왔고, 패스를 막으려고 거리를 두면 슛을 허용했다. 골밑에서는 리바운드까지 가져갔다. 한 가지 능력을 막는다고 해서 버드의 영향력을 줄일 수 없는 이유였다.버드가 위대한 선수였던 것은 잘하는 것이 많아서만이 아니다. 자신이 가진 여러 능력을 하나의 농구로 연결해 팀을 승리로 이끌 줄 알았기 때문이다.