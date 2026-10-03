고통스러운 진실을 외면하는 순간, 괴물은 눈을 뜬다

필름다빈

<홀리보이> 스틸물론 소년이 밤마다 헌신한 덕분에 주민들은 정신 줄을 놓지 않고 일상을 살아가는 것처럼 보인다. 끔찍한 악몽도, 육친을 상실한 슬픔도 지우개로 슥 지운 듯 사라지니 가히 기적이라 할 만하다. 마테오는 학교에서도 신성한 존재로 모든 면에서 열외 처분이 당연시된다. 아버지인 '마우로'는 아들을 매니저처럼 실어나르며 일정을 관리한다. 엄격한 규칙에 따라 모든 마을 주민이 골고루 주기적으로 지상에 강림한 성자를 '알현'할 수 있기에 평화와 행복이 유지된다.15년 동안 어느새 마테오는 마을에서 물이나 공기처럼 '필수 공공재'로 자리매김한다. 소년이 없다면 레미스의 존속은 상상할 수 없을 지경. 주민들도 이를 당연하게 여긴다. 마을은 보이지도 느낄 수도 없는 신이 아니라 그 현신인 아이의 얼굴을 한 존재가 수호하는 셈. 하지만 그 때문에 소년은 또래들이 마음껏 뛰어놀고 이성에 눈을 뜨거나 장래 희망을 기대하는 것과는 판이한 삶 속에 그저 '존재'한다. 주민들의 고통과 슬픔이 씻기면 그 구정물은 과연 어디로 갈까?생각해보면 오싹한 일이다. 그 형용할 수 없는 고통, 몸부림치던 끔찍한 기억이 순식간에 사그라든다. 소년의 포옹 한 번으로 말이다. 정말 절대자의 권능이 아니라면 사라진 부정적 기운은 과연 어디로 흘러든 걸까? 갑자기 소름이 돋는다. 왜 누구도 이걸 신경 쓰지 않는 걸까? 물론 주민들도 이 문제를 모를 리 없다. 다만 효능이 너무 탁월하기에 눈 감고 외면하는 것. 마우로는 세심히 자식의 상태를 살피며 웬만한 아이돌 매니저급으로 '보호'하느라 애를 쓴다.세르지오는 외부 관찰자의 시선으로 제자가 된 마테오를 지켜본다. 어른들의 주장대로 마을을 구원한 성자라 칭송받던 소년은 마치 고립된 섬처럼 친구도 사귀지 못한 채 부유하고 있었다. 한창 호기심과 도파민으로 뛰어다닐 나이에 수도승처럼 금욕을 강요당하는 것 아닐까. 유도 선수로 명성을 떨쳤던 임시 교사는 마테오에게 격투기를 가르쳐 스트레스를 풀도록 돕고자 한다. 하지만 교장부터 부모까지 모두가 이구동성 반대한다. 심지어 수위마저 거들 지경이다.