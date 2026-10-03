고통스러운 진실을 외면하는 순간, 괴물은 눈을 뜬다

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<홀리보이> 스틸필름다빈
소년은 처음 맛본 자유와 쾌락을 포기할 수 없다. 왜 마을 주민들의 온갖 어둠을 스펀지처럼 흡수하며 고단한 나날만 보내야 한단 말인가. 그렇게 살라고 태어난 삶인가. 세심한 연착륙 과정 없이 불쑥 솟구친 가공할 능력이 사방에서 파열음을 일으킨다. 세르지오도 마우로도 마을 주민 누구도 더는 억제할 수 없다. 그 나이 청소년이라면 당연한 과정이지만, 문제는 마테오가 신적 존재로 마을에서 군림하고 있다는 것. 소년 없이 지속 불가능한 환경이 흔들린다.
사실 평화로운 유토피아처럼 보이던 마을 내부는 사상누각이라는 암시가 곳곳에서 포착된다. 외톨이지만 주민들의 질서에 저항하는 세르지오의 이웃 남자도, 모두가 수용하는 공평한 포옹 분배 체계에서 벗어나 '자유이용권'을 누리는 (세르지오와 은밀한 관계로 발전하는) 술집 여사장도 있다. 누구나 마테오와 알현하는 지분을 남보다 먼저, 더 많이 차지하고 싶은 갈망을 감춘 채 살아간다. 마우로의 극단적 통제와 유력자들 협조로 간신히 버티는 데 불과했던 것.
사회적 재난의 치유를 고민하게 만드는 공포영화라니
이탈리아 공포 영화라면 끔찍하고 지저분한데, 한 번 보면 잊을 수 없는 비주얼을 떠올린다. 하지만 <홀리보이>는 그런 '제식화'와 궤가 다른 독창적 공포물로 관객에게 신선한 충격을 던질 만하다. 브라이언 드 팔마의 <캐리>, 반세기가 지나도 10대의 위험한 욕망과 초능력을 결합한 청소년 공포물의 영향력은 <홀리보이>에서 어렵지 않게 목격할 수 있다. '엑스맨 유니버스'처럼 평범한 이들에 신 혹은 괴물로 취급받는 돌연변이들이 겪던 수난을 떠올리면 된다.
아울러 21세기 장르영화의 새로운 조류로 각광받는 '포크 호러'의 기운과도 자연스레 만난다. 이탈리아어 원제는 "La valle dei sorrisi(미소의 계곡)"인 바, 레미스 마을이 외지인이 다가가기 극도로 힘든, 경찰을 불러도 오지 않을 고립된 환경이며 주민이 아니면 이해하기 힘든 상황으로 가득하다는 것이 거의 완벽한 포크 호러의 기준에 부합된다. '닫힌 사회', '폐쇄적 공동체'의 이상적 조건을 갖춘 마을이 이탈자를 허용하지 않는 강요로 유지된다면 그 끝은?