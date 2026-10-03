북한 여자축구 은메달... 일본 상대로 승부차기 패

2026 아이치-나고야 아시안게임 여자축구 금메달 결정전 결과

(10월 2일 금요일 오후 7시 30분, 시즈오카 스타디움 에코파)

★ 북한 2-2 (PSO 3-5) 일본 [골, 도움 기록 : 정금(46분 50초), 전령정(68분 37초,도움-한진홍) / 우에노 마미(31분 21초), 니시오 하논(85분 5초,도움-시오코시 유즈호)]

◇ 여자축구 메달 리스트

금메달 : 일본

은메달 : 북한

동메달 : 한국

2014 인천 아시안게임 금메달에 이어 12년 만에 다시 시상대 가장 높은 곳에 올라가고 싶었던 북한 여자축구대표팀이 마지막 승부차기에서 분루를 삼키고 말았다. 연장 후반 시간도 다 끝날 무렵 채은경 골키퍼를 깜짝 교체로 들여보내며 멋진 금메달 드라마를 꿈꿨지만 개최국 일본의 키커 다섯 명은 11미터 킥 모두를 정확하게 북한 골문 구석으로 차 넣었다. 이렇게 일본 여자축구는 2018 자카르타-팔렘방 대회부터 2022 항저우 대회를 거쳐 지금까지 3연속 우승의 새 역사를 만들어냈다.박성진 감독이 이끌고 있는 북한 여자축구대표팀이 10월 2일(금) 오후 7시 30분 일본 시즈오카에 있는 스타디움 에코파에서 벌어진 2026 아이치-나고야 아시안게임 여자축구 금메달 결정전에서 개최국 일본을 상대로 연장 30분까지 2-2로 비긴 뒤 승부차기 3-5로 아쉽게 패하며 은메달을 목에 걸었다.이번 아시안게임 메달 색깔을 바꾸려고 안간힘을 썼던 한국을 2-0으로 물리치고 결승에 올라온 개최국 일본이 먼저 골을 터뜨리며 아시안게임 여자축구 종목 사상 처음으로 3연속 금메달의 새 역사를 써 내려가기 시작했다.시오코시 유즈호의 1차 슛이 북한 수비수의 몸에 맞고 나온 순간에 이어 우에노 마미가 오른발 중거리 골(31분 21초)을 시원하게 때려 넣은 것이다. 바로 앞 북한 수비수 리금향의 다리에 맞고 방향이 살짝 바뀐 공이 유선금 골키퍼를 피해 골문 왼쪽 구석으로 빨려 들어갔다.0-1로 끌려가던 북한은 후반 시작 후 얼마 지나지 않아 천금의 동점골(46분 50초)을 뽑아내며 결승 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다. 예상보다 일찍 교체(40분)로 들어온 정금이 왼쪽 끝줄 바로 앞에서 왼발로 올려준 로빙 크로스가 절묘하게 골문으로 날아들어 일본 골키퍼 오바 슈의 글러브에 맞고 골라인 안쪽에 떨어진 것이다.북한 선수들은 이 동점골 기세를 몰아 68분 37초에 멋진 역전골까지 뽑아냈다. 한진홍이 일본 수비수를 등지고 내준 공을 전령정이 돌아서면서 오른발로 절묘하게 감아 차 일본 골문 왼쪽 톱 코너를 뚫어버린 것이다.이대로 역전 금메달을 기다리던 북한은 일본의 총공세를 막지 못하고 85분 5초에 통한의 극장 동점골을 내주고 말았다. 오른쪽 측면에서 일본 미드필더 시오코시 유즈호의 왼발 원 터치 얼리 크로스가 날카롭게 넘어왔고 후반 교체 멤버 니시오 하논의 완벽한 이동 컨트롤이 압권이었다. 이 순간을 막으려는 북한 골키퍼 유선금이 슛 각도를 줄이기 위해 몸을 내던졌지만 니시오 하논의 오른발 찍어차기 골이 기막히게 들어간 것이다.할 수 없이 연장 30분이 이어져야 했는데 북한 교체 선수 최금옥에게도 재역전 결승골 기회가 연장 9분 만에 찾아왔다. 하지만 최금옥의 왼발 대각선 슛은 늦게라도 달려든 일본 수비수의 몸에 맞고 방향이 살짝 바뀌어 일본 골문 오른쪽 기둥 옆으로 벗어나고 말았다.북한의 박성진 감독은 연장 후반 종료 직전 유선금 골키퍼 대신 채은경을 들여보내 마지막 승부수를 던졌지만 일본 키커 다섯 명의 정확한 킥 실력 앞에 끝내 고개를 숙이고 말았다. 일본 선수들은 타카라다 사오리부터 시오코시 유즈호까지 다섯 명의 키거 모두 성공했지만 북한은 세 번째 키커 정금의 오른발 인사이드 킥이 일본 골키퍼 오바 슈에게 막히고 말았다.일본의 후반 극장 동점골을 어시스트한 시오코시 유즈호는 마지막 키커로 나와 오른발 슛을 정확하게 왼쪽 구석으로 차 넣으며 여자축구 사상 최초의 3연속 금메달 주역이 되었다. 이렇게 이번 아시안게임 여자축구는 일본이 금메달, 북한이 은메달, 한국이 동메달을 받으면서 끝났다.