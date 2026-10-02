'투수 2관왕 유력' 곽빈, 김도영 제치고 MVP 될까

케이비리포트

두산 곽빈의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)사실 시즌 중반까지만 해도 투수 트리플크라운까지 노렸다. 지난 7월 말 곽빈은 다승 공동 1위, 평균자책점 2위, 탈삼진 1위에 올라 있었다. 하지만 호투에도 불구하고 승운이 따르지 않으면서 다승 경쟁에서는 임찬규, 최민석(이상 14승) 등에게 밀렸다. 반면 평균자책점과 탈삼진에서는 시즌 막판까지 정상 자리를 지키고 있다.특히 경쟁이 치열했던 탈삼진왕 가능성도 한층 커졌다. 곽빈과 나란히 186탈삼진을 기록하고 있던 롯데 외국인 선발 엘빈 로드리게스가 오른쪽 척골 신경 염증으로 1군 엔트리에서 제외됐기 때문이다. 재활에 약 2주가 필요한 만큼 사실상 시즌 아웃이다. 곽빈이 남은 등판에서 삼진 하나만 추가하면 단독 수상을 확정할 수 있는 상황이다.곽빈은 지난 9월 참가한 아시안게임에서도 리그 최고 에이스의 위력을 입증했다. 난적 대만과의 오프닝라운드에서 6이닝 노히트 10탈삼진 무실점으로 호투했고 일본과의 결승전에서도 6.1이닝 1실점 9탈삼진으로 한국의 대회 5연패에 결정적 기여를 했다. 2023 항저우 대회에서 컨디션 난조로 등판하지 못했던 아쉬움을 3년 만에 완벽히 해소했다.