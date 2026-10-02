한국 남자 양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 금메달

연합뉴스

2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 대한민국과 인도의 결승에서 금메달을 차지한 한국 김우진, 이우석, 김제덕이 기뻐하고 있다.70m 거리에서 과녁을 맞히는 리커브는 한 세트를 이기면 2점, 비기면 1점, 지면 0점을 부여하며 세트 점수 합산으로 승부를 겨룬다.앞선 준결승에서 대만을 세트 점수 6-0(57-54 55-53 58-55)으로 제압하고 결승에 오른 한국은 신흥 양궁 강국으로 떠오르고 있는 인도와 맞붙었다.한국은 1세트 첫 주자로 나선 이우석이 8점을 쏘며 흔들렸다. 하지만 이후에는 김우진과 김제덕이 9~10점을 기록하며 안정을 찾았고, 인도와 56-56으로 비기면서 세트 점수 1점씩을 나눠 가졌다.2세트에서는 세 명의 주자가 고르게 10점에 명중했다. 반면에 인도는 여전히 흔들리면서 한국이 57-50으로 여유 있게 승리해 3-1로 달아났다.한국은 3세트에도 9~10점에서 벗어나지 않았다. 인도의 거센 추격에도 착실히 점수를 쌓은 한국은 56-54로 승리하며 세트 점수 5-1을 만들었고, 4세트까지 갈 필요 없이 경기를 끝냈다.한국은 남자 단체전에서 아시안게임 8연패를 달리다가 2014 인천 대회 동메달, 2018 자카르타·팔렘방 은메달을 따내며 금메달 행진이 멈췄다. 하지만 지난 항저우 대회에서 금메달을 되찾았고, 이번 대회에서도 정상의 자리를 지켰다.2010 광저우 대회 단체전 우승 멤버인 김우진은 16년 만에 다시 동료들과 금메달을 목에 걸었고, 2022 항저우 대회에도 나섰던 이우석과 김제덕은 2회 연속 단체전 금메달을 획득했다.리커브 종목 세계 최강자인 한국은 이번 대회에서 여자 대표팀이 결승에서 인도에 밀려 은메달, 혼성 단체전도 동메달에 그치면서 부진한 출발을 했다.남자 대표팀은 어깨가 무거운 상황에서도 안정적으로 활 시위를 당겨 금메달을 따내면서 자존심을 세웠다. 특히 여자 대표팀의 대회 8연패를 막아섰던 인도에 설욕하는 의미있는 승리였다. .이번 대회에서 인도와 중국의 거센 도전을 받고 있는 한국이 3일 열리는 남녀 개인전에서 금메달을 더 가져올지 주목된다.