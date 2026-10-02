2030년 혹은 2031년, 도하 아시안게임에 놓인 변화와 선택

OCA(아시아올림픽평의회)

2030 도하 아시안게임 로고2026 아이치·나고야 아시안게임의 다음 무대가 2030년 카타르 도하가 될지, 2031년 도하가 될지를 놓고 논의가 이어지고 있다. 아시아올림픽평의회(OCA)가 아시안게임을 하계올림픽 직전 해에 개최하는 새로운 주기를 추진하면서다.당장 2031년으로 바뀌는 것은 아니다. 현재 OCA 공식 일정에는 여전히 '도하 2030'으로 표기돼 있다. 다만 OCA는 이미 올해 2월 집행위원회에서 아시안게임을 올림픽 1년 전에 개최하는 방안을 승인했고, 이에 따라 도하 대회를 2031년으로 옮기는 내용도 결정문에 명시했다. 4월에는 이 같은 주기 변경의 타당성을 검토할 실무그룹을 구성했다.논의가 다시 수면 위로 올라온 것은 아이치·나고야 대회 현장에서다. 아흐마드 압둘라 알부아이나인 도하 아시안게임 조직위원회 최고경영자(CEO)는 1일 일본 나고야에서 열린 기자회견에서 개최 시기 변경에 열린 입장을 밝혔다.'로이터 통신'에 따르면, 알부아이나인 CEO는 OCA와 국제올림픽위원회(IOC)가 일정 변경을 논의하고 있다며 조직위원회는 어떤 결정에도 대비해 경기장과 운영 준비를 갖추는 것이 중요하다고 밝혔다. 그는 "우리는 열려 있다"며 IOC와 OCA와 긴밀하게 협력하고 있다고 설명했다.'AFP 통신' 역시 도하 조직위원회가 현재 2030년 개최를 기본으로 준비하면서도 일정이 바뀌는 경우에 대비하고 있다고 전했다.2030년 개최를 유지할 경우 가장 큰 장점은 일정의 안정성이다. 아이치·나고야 대회 이후 4년 뒤 다시 아시안게임을 치르는 기존 주기가 유지된다. 각국 국가올림픽위원회와 종목별 대표팀은 이미 익숙한 4년 단위의 선수 육성과 대표 선발 계획을 이어갈 수 있다.선수 세대교체를 고려해도 2030년 일정은 예측하기 쉽다. 2026년 대회에서 활약한 선수가 2030년까지 대표팀의 중심을 이어갈 수도 있고, 현재 유망주들이 다음 아시안게임을 목표로 성장할 시간표를 비교적 명확하게 세울 수 있다.반면 2031년으로 변경하면 아이치·나고야와 다음 아시안게임 사이에 5년의 공백이 생긴다. 대표팀 구성과 선수 육성의 시간표가 달라지고, 특히 2026년과 2031년 사이 세대교체 폭이 커질 가능성이 있다. 국가대표 선발 시점과 국제대회 준비 과정 역시 기존 4년 주기와는 다른 방식으로 조정해야 한다.대신 2031년 개최에는 아시안게임의 경기적 가치가 달라질 가능성이 있다. 2032 브리즈번 올림픽을 1년 앞두고 열리기 때문이다.OCA가 추진하는 새로운 주기의 핵심도 여기에 있다. 아시안게임을 올림픽 직전 해에 배치해 종목별 국제연맹과 협의한 뒤 올림픽 출전권 경쟁이나 예선의 일부로 활용하겠다는 것이다. 모든 종목의 아시안게임이 자동으로 올림픽 예선이 되는 것은 아니다. 올림픽 출전 자격과 예선 방식은 종목별 국제연맹이 결정하기 때문에 종목마다 적용 방식이 달라질 수 있다.이미 이런 방식의 사례는 있다. OCA는 항저우 아시안게임이 복싱, 하키, 브레이킹, 근대5종 등을 포함한 9개 종목에서 2024 파리올림픽 출전권을 결정하는 경로를 제공했다고 설명했다. OCA가 구상하는 것은 이처럼 대륙 종합대회와 올림픽의 연결고리를 더 확대하는 방향에 가깝다.IOC 역시 긍정적인 입장이다. 아이치·나고야 대회를 찾은 커스티 코번트리 IOC 위원장은 '신화통신'과의 인터뷰에서 대륙별 종합대회를 올림픽 1년 전에 개최해 올림픽 예선으로 활용하려는 움직임을 지지한다는 취지의 입장을 밝혔다. '로이터 통신'은 코번트리 위원장이 이 같은 변화가 올림픽 운동을 강화할 수 있다는 취지로 말했다고 전했다.한국 선수들에게는 특히 종목별 차이가 중요하다. 2031년 아시안게임이 올림픽 예선 기능을 갖추는 종목이라면 선수들은 아시아 정상급 선수들과 경쟁하면서 브리즈번 출전권까지 노릴 수 있다. 반면 예선과 직접 연결되지 않는 종목에서는 5년 주기에 따른 대표팀 운영과 선수 세대교체 문제가 더 크게 다가올 수 있다.대회 운영 측면에서는 도하의 준비 상황도 변수다. 도하 조직위원회는 기존 경기장과 인프라를 묶어 활용하는 '콤팩트'한 대회를 준비하고 있다. 카타르는 2022년 월드컵 등 대형 국제대회를 개최하며 축적한 시설과 운영 경험을 활용할 계획이다. 알부아이나인 CEO 역시 일정과 관계없이 필요한 준비를 갖추겠다는 입장을 밝혔다.결국 2030년과 2031년은 단순히 1년의 차이가 아니다. 2030년을 유지하면 아이치·나고야 이후 4년 주기의 안정성이 유지된다. 반면 2031년으로 옮기면 2032 브리즈번 올림픽과 아시안게임의 거리가 가까워지면서 종목에 따라 올림픽 출전권 경쟁과 연계될 가능성이 커진다.선수와 대표팀에는 준비 주기의 변화가 생기고, 아시안게임 자체에는 더 높은 경기력을 유도할 장치가 생길 수 있다.OCA의 구상이 실제 일정 변경으로 이어질지는 앞으로의 협의에 달려 있다. 현재 공식 일정은 여전히 2030년이다. 다만 아시안게임을 올림픽 직전 해에 배치하려는 OCA의 방향은 이미 공식 논의 단계에 들어갔다.이번 아시안게임 이후 아시아 스포츠계의 큰 관심사는 도하의 개최 연도가 됐다. 2030년을 지킬지, 2031년으로 옮길지에 따라 아시안게임의 일정뿐 아니라 대회를 준비하는 선수들의 시간표와 국제 스포츠에서 아시안게임의 역할까지 달라질 수 있다.