'희망뚜벅이'의 걸음 앞에 떠오른 영화 한 편, 봄바람 일던 날을 기억하십니까

다큐이야기

큰사진보기 ▲봄바람 프로젝트 시즌2 : 다시, 바람이 분다필자가 김환태 총감독(오른쪽)과 가진 감독과의 대화 모습 오지필름

어느 정권이 아닌 대한민국의 이야기



<봄바람 시즌2>의 미덕은 차라리 현장과 관객 모두의 고립을 풀고 현장과 삶의 터전을 잇는 본래의 기획의도에 있다고 보아야 할 테다. 투쟁 현장을 찾아 잇는 일의 중요성을 알린 첫 작품이 그러했듯이, 시즌2 또한 제 현장과 삶의 터전을 벗어나기 어려운 이들 사이를 잇고 맺어주기 때문이다. 이를 통해 누군가는, 고백하자면 나 또한 세상에 있는 줄도 알지 못하였던 문제를 여럿 알게 되었다. 또 누군가는, 고백하자면 나 자신 또한 그를 보다 상세히 알아보고 관심을 두게 될 것이다. 각각의 문제를 제대로 풀어내기엔 턱없이 부족한 러닝타임일지라도 애써 그를 편집하여 한 편의 영화로 묶어내는 작업은 그래서 의미가 있다.



아무리 매서운 겨울일지라도 뒤엔 반드시 봄이 온다. 인간은 수많은 겨울을 겪어낸 뒤 마침내 봄바람이 겨울을 이겨낸다는 사실을 배웠다. 봄바람 순례단을 이끈 문정현 신부는 2011년 강정 해군기지 전면 백지화를 외치며 강정마을로 이주했다. 그러나 그 끝이 어떠했는지를 우리는 기억한다. 해군기지는 완공됐고 인근 바다는 황폐화됐다. 제주는 평화의 땅에서 군 전략기지로 변모했다.



그러나 강정의 저항이 아무것도 남기지 못했는가. 강정에서 출발한 첫 봄바람 프로젝트가 한파 가운데 놓인 전국 저항의 현장을 두루 살피기까지는 강정이 이룩한 역사가 자리하지 않는가. 그로부터 고립돼 활기를 잃어가던 이들에게 봄바람을 불어넣고 부족할지언정 매서운 현실을 녹이려는 작업이 이어지지 않았나. 어느 못난 정권을 향한 칼바람이 아니라 현장과 현장을 잇는 봄바람으로 이 프로젝트가 계속 이어지길 바라는 이유다. 봄바람시즌2다시바람이분다 봄바람프로젝트 김환태 희망뚜벅이 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 기꺼이 엄지를 세우게 만든, 영화를 가장한 연설

스틸컷그로부터 2년 뒤, 세상은 얼마나 나아졌는가. <봄바람 시즌2: 다시 바람이 분다>가 그 답이 될 수 있을 테다. ▲지혜복 교사의 이야기로 시작한 영화는 ▲강원도교육청이 혁신학교를 감사해 교사들을 부당하게 징계한 사례, ▲정부 지원이 끊긴 상황에서도 시민사회를 지켜나가려는 활동가들의 모습을 차례로 비춘다. ▲밀양 송전탑 문제가 10년이 지나도록 해결되지 않고 있음을 알리고, ▲가덕도와 ▲제주도 공항 건설 계획이 얼마나 무리하게 추진되고 있는지를 살핀다. ▲이태원 참사 속 국가 책임을 재차 조명하고, ▲정권에 뿌리내린 뉴라이트 역사관과 반공주의 문제를 비판한다. ▲여성가족부 폐지 논란을 환기하는 한편, ▲장애인 평생교육법 제정의 필요, ▲이주노동자 사업장 변경 제한 규정의 해소 또한 촉구한다. 피켓을 들고 행정 소송을 내며 크레인에 오르고 텐트를 치고 농성하는 사람들의 이야기가 꾸준히 들려왔지만, 세상은 여전히 같은 방식으로 작동한다. 자본의 논리가 사람을 짓밟고 법과 국가는 거들 뿐 막으려 들지 않는다.전작과 닮았으면서도 다른 영화다. 각 8분 내외의 짤막한 다큐멘터리 11편이 서로 다른 층위에서 한국 사회의 각기 다른 문제를 조명한단 점은 같다. 달라진 건 전작의 중심이 됐던 봄바람 순례단 없이 이야기를 시작한단 것이다. 이 점에서 <봄바람 시즌2>는 서로 다른 주제와 형식을 가진 짧은 다큐를 한 데 묶어 상영하는 일이 유효한가를 따져보는 작품이 된다. 순례를 통한 잇기가 없는 채로 서로 다른 층위에서 각기 다른 현장과 문제 의식을 가진 작품을 한 데 묶어내는 작업이 적절하냐를 논해볼 수 있는 일이다.시즌2를 표방했지만 순례단은 어디에도 없다. 11편의 작품 가운데 저항의 현장이 아닌 곳도 있고, 단순한 주의주장으로 펼쳐지는 이야기도 없지 않다. 교육과 개발, 시민사회와 저항의 현장이란 점에서 나름의 공통점을 찾을 수 있지만, '손 잡으면 죽지 않으니까 온빛', '사상 전쟁', '향아에게'처럼 모두가 그와 긴밀히 엮이는 것은 아니다. 지난 정권 아래서 생긴 문제도 일부 있으나 그 전 혹은 진보 정치며 진보 인사의 책임 아래 있다고 보아야 할 건도 적지 않다. 다만 이 모두가 한국이란 국가, 또 한반도란 공간 안에서 벌어지는 부정의를 지탄하고 있다는 점에서 영화는 제작 당시의 윤석열 정권을 겨냥해 모든 작품을 한 데 묶어내려 든다.서로 다른 투쟁 현장을, 그 모두가 지난 정권이 촉발한 것이 아님에도 윤석열을 겨냥하는 방식으로 묶는 것이 적합했을까. 영화가 연속성 있는 대한민국 정부, 일관성 있게 작동해 온 체제 그 자체보다도 윤석열과 지난 정권을 가리키고 있음이 명백하단 사실이 이 질문을 묻도록 한다. 순례단이 사라진 자리를 특정 정권에 대한 책임으로 채운 선택이 봄바람 프로젝트를 더 나아지게 하는가.