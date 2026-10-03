'희망뚜벅이'의 걸음 앞에 떠오른 영화 한 편, 봄바람 일던 날을 기억하십니까

봄바람은 멎어버렸는가. 문득 <봄바람 프로젝트> 시리즈가 떠오른 건 최근 보도된 뉴스 한 꼭지 때문이었다. 한진중공업 해고노동자로 무려 37년에 이르는 복직투쟁을 해온 김진숙 전국민주노동조합총연맹 부산본부 지도위원이 해고노동자 등으로 이뤄진 30여 명의 참가자와 함께 부산에서 서울까지 한 달 여의 대장정을 시작한다는 소식이다. 대통령이 있는 청와대를 향한 걸음엔 '희망뚜벅이'라 이름이 붙었다. 고된 걸음으로 좀처럼 보이지 않는 희망을 구하려는 간절함이 깃들어 있는 것이겠다.
해고 노동자들은 지난 2021년 서울 명동 세종호텔에서 경영난을 이유로 정리해고된 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부 소속 조합원들이다. 해고 이후 5년 여간 복직 투쟁을 벌여왔으나 진전을 보지 못했다. 이들이 대한민국 권력 중심부를 향해 진군한다. 코로나19 종식으로 경영난이 해소되고 흑자 전환까지 했는데도 이들의 일자리는 다시 만들어지지 않았다.
정권이 바뀐 뒤에도 교섭은 여전히 멈춰 있다. 그 사이 법원은 해고가 적법하다는 판단을 내렸다. 사측이 노동자와 함께 위기를 돌파하고 고용을 유지하려는 나름의 노력을 전혀 하지 않았는데도 법원은 이들의 손을 들어주었다. 어째서 노조에 가입한 노동자만이 정리해고의 대상이 되었을까. 경영난에 대한 책임은 왜 말단 직원들끼리만 나눠야 하는가. 이와 같은 질문에 사측도, 사회도 응답하지 않았다. 퇴거에 불응하고 점거 농성을 벌인 이들은 검찰에 송치돼 수사를 받는다. 돌파구는 좀처럼 보이지 않는 듯도 하다.
이번 희망뚜벅이는 어떻게든 돌파구를 마련하려는 해고 노동자의 움직임이다. 그저 앉아서는 고립된 채 희망을 구할 길이 보이지 않는 이들이 연대의 손길을 내밀어 달라고 요청하는 행위다. 자본과 노동 사이 무너진 힘의 균형을 청와대가 언제까지 가만히 보고 있을 것인지를 묻는 일이다. 희망뚜벅이를 다룬 기사들을 읽어 내리며 <봄바람 프로젝트> 시리즈가 떠오른 건 자연스런 일일 테다.