이비호·박보민, 국내 주니어 쇼트트랙 전 종목 석권

김진웅

박보민 선수가 가장 첫 번째로 결승선을 통과한 후 기뻐하고 있다.여자부에서는 중학생 박보민이 세 종목을 모두 석권했다.박보민은 첫날 1500m에서 김수빈(목동고)과 배정윤(부흥고)에 앞서 우승했다. 이어 500m에서도 정상에 올랐고, 유수민(천천고)이 2위, 지윤서(경희대)가 3위를 기록했다.박보민은 마지막 1000m에서도 34점을 확보하며 총점 102점으로 종합 우승을 완성했다. 여자 1000m에서는 강윤하(연수여고)가 2위로 21점, 김지원(화정고)이 3위로 13점을 얻었다. 배정윤은 4위로 8점을 추가했다.여자부 종합 2위는 총 32점을 기록한 김수빈이었다. 김수빈은 1500m 2위로 21점, 500m 4위로 8점을 얻은 데 이어 1000m 6위로 3점을 더했다.강윤하는 500m에서 얻은 5점에 1000m 2위 점수 21점을 보태 총 26점으로 종합 3위에 올랐다. 첫날 종합 8위에서 마지막 종목을 통해 순위를 끌어올렸다.배정윤과 유수민은 각각 22점으로 대회를 마쳤다. 최종 종합 순위는 배정윤이 4위, 유수민이 5위였다. 김지원은 1500m와 1000m에서 총 21점을 확보해 종합 6위에 자리했다.1일부터 2일까지 열린 이번 대회는 전국 주니어 선수권과 함께 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 및 2027 세계 주니어 선수권대회 파견선수를 선발하기 위해 치러졌다.이비호와 박보민은 500m부터 1500m까지 세거리에서 모두 우승하며 이번 대회를 마무리했다. 종합 2위와의 점수 차는 남자부 68점, 여자부 70점이었다.남자부에서는 박찬욱과 이윤석이, 여자부에서는 김수빈과 강윤하가 종합 2·3위에 올랐다. 첫날 선두였던 두 선수의 전 종목 우승과 함께, 마지막 1000m를 거치며 상위권 최종 순위도 정해졌다.