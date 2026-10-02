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이비호·박보민, 국내 주니어 쇼트트랙 전 종목 석권

이비호·박보민, 국내 주니어 쇼트트랙 전 종목 석권

1500m·500m 이어 1000m도 정상, 각각 102점... 남자 박찬욱·여자 김수빈 종합 2위

김진웅(siejak93)
26.10.02 15:34최종업데이트26.10.02 15:34
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이비호(신서고)와 박보민(서현중)이 전국남녀 주니어 쇼트트랙 선수권대회에서 개인 세 종목을 모두 석권하며 나란히 종합 우승을 차지했다.

두 선수는 2일 의정부에서 마무리된 '2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회'에서 각각 남녀부 종합 1위에 올랐다.

전날 1500m와 500m에서 모두 우승했던 이비호와 박보민은 마지막 종목인 1000m에서도 정상에 섰다. 종목마다 우승 점수 34점을 확보한 두 선수는 총점 102점으로 대회를 마쳤다.

이비호 선수가 100m 우승 후 기뻐하고 있다.
이비호 선수가 100m 우승 후 기뻐하고 있다.김진웅
이비호, 3관왕으로 남자부 종합 우승

이비호는 첫날부터 남자부 선두를 지켰다. 1500m에서 최원석(서울디지털대)과 이윤석(염광고)을 제치고 우승했고, 500m에서도 박찬욱(노원고)과 김민찬(천천고)에 앞서 종목 1위에 올랐다.

두 종목에서 68점을 쌓은 이비호는 2일 열린 1000m에서도 우승하며 세 종목을 모두 가져갔다. 남자 1000m에서는 이윤석이 2위로 21점, 노동탁(경신고)이 3위로 13점을 얻었다. 박지환(선유중)은 4위로 8점을 확보했다.

남자부 종합 2위는 박찬욱이 차지했다. 박찬욱은 1500m 4위로 8점, 500m 2위로 21점, 1000m 5위로 5점을 얻어 총 34점을 기록했다.

이윤석도 1500m에서 얻은 13점에 1000m 2위 점수 21점을 더해 같은 34점을 쌓았다. 최종 결과표에서는 박찬욱이 종합 2위, 이윤석이 3위로 정리됐다.

첫날 박찬욱과 종합 공동 2위였던 최원석은 1000m에서 2점을 추가해 총 31점으로 종합 4위에 올랐다. 김민찬과 노동탁은 각각 13점으로 종합 5위와 6위를 기록했다.
박보민 선수가 가장 첫 번째로 결승선을 통과한 후 기뻐하고 있다.
박보민 선수가 가장 첫 번째로 결승선을 통과한 후 기뻐하고 있다. 김진웅

서현중 박보민, 여자부에서도 전 종목 우승

여자부에서는 중학생 박보민이 세 종목을 모두 석권했다.

박보민은 첫날 1500m에서 김수빈(목동고)과 배정윤(부흥고)에 앞서 우승했다. 이어 500m에서도 정상에 올랐고, 유수민(천천고)이 2위, 지윤서(경희대)가 3위를 기록했다.

박보민은 마지막 1000m에서도 34점을 확보하며 총점 102점으로 종합 우승을 완성했다. 여자 1000m에서는 강윤하(연수여고)가 2위로 21점, 김지원(화정고)이 3위로 13점을 얻었다. 배정윤은 4위로 8점을 추가했다.

여자부 종합 2위는 총 32점을 기록한 김수빈이었다. 김수빈은 1500m 2위로 21점, 500m 4위로 8점을 얻은 데 이어 1000m 6위로 3점을 더했다.

강윤하는 500m에서 얻은 5점에 1000m 2위 점수 21점을 보태 총 26점으로 종합 3위에 올랐다. 첫날 종합 8위에서 마지막 종목을 통해 순위를 끌어올렸다.

배정윤과 유수민은 각각 22점으로 대회를 마쳤다. 최종 종합 순위는 배정윤이 4위, 유수민이 5위였다. 김지원은 1500m와 1000m에서 총 21점을 확보해 종합 6위에 자리했다.

국제대회 파견선수 선발 겸한 이틀간의 경쟁 마무리

1일부터 2일까지 열린 이번 대회는 전국 주니어 선수권과 함께 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 및 2027 세계 주니어 선수권대회 파견선수를 선발하기 위해 치러졌다.

이비호와 박보민은 500m부터 1500m까지 세거리에서 모두 우승하며 이번 대회를 마무리했다. 종합 2위와의 점수 차는 남자부 68점, 여자부 70점이었다.

남자부에서는 박찬욱과 이윤석이, 여자부에서는 김수빈과 강윤하가 종합 2·3위에 올랐다. 첫날 선두였던 두 선수의 전 종목 우승과 함께, 마지막 1000m를 거치며 상위권 최종 순위도 정해졌다.


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스포츠와 카메라를 사랑하는 시민기자입니다. 국내외 스포츠 소식과 사진, 현장 스케치 등을 전합니다. 경기장에서 직접 촬영한 순간과 깊이 있는 분석을 통해 독자들에게 생생한 정보를 전달하겠습니다.

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