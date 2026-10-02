28일 동안 삼시 세끼 치킨만 먹었더니 벌어진 일

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넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신> 포스터.패스트푸드 치킨은 먹을 때는 맛있고 행복하지만, 열흘이 지나자 잠을 이루지 못하고 감정적으로도 요동치기 시작한다. 외롭고 기분이 가라앉는다. 부종과 복통, 설사가 이어지고 몸이 둔해지며, 심지어 약에 취한 듯한 느낌까지 든다. 전형적인 중독 증상이다. 강한 만족감을 주지만 그 효과는 금세 사라진다. 몸에 좋지 않다는 걸 알면서도 계속 찾게 되는 것이다.한편 미국인 1900만 명, 영국인 120만 명이 식품 사막에 살고 있다. '식품 사막'이란 건강한 식품을 구하기 어렵고 패스트푸드 같은 초가공식품에 의존하기 쉬운 환경을 말한다. 주로 저소득 지역에서 나타나는 현상인데, 영국에서는 가장 가난한 동네의 패스트푸드점이 부유한 동네보다 5배나 많다. 사람들의 건강을 해치는 구조가 의도적으로 만들어진 것은 아닌지 의심을 떨치기 힘들다.당연하다면 당연한 이야기일 수 있지만, 미국과 영국에서 소비되는 치킨의 대부분은 공장식 농장에서 생산된다. 이른바 '빅 치킨'은 닭고기 산업을 지배하는 대형 공급업체들을 가리킨다. '빅 테크' 기업들이 떠오르는 대목이다. 미국을 대표하는 타이슨푸드는 공급망의 모든 단계를 통제하는 수직 계열화 모델을 구축했다. 이 회사가 큰 성공을 거두자 전 세계의 많은 업체가 그 모델을 따라 했다.하지만 문제는 산적해 있다. 노동 환경은 심각한 수준이다. 아동을 불법 고용하고, 화학물질이 가득한 곳에서 안전장치도 없이 일하게 한다. 화장실에 갈 시간조차 제대로 주지 않으며, 작업 현장에서 노동자가 사망하는 경우도 있다. 닭고기 농장에서 나오는 배설물과 폐기물 문제도 심각하다. 여기서 발생하는 유독가스는 인근 주민들에게 직접적인 피해를 준다. 인공 비료와 살충제 역시 토양을 황폐화하고 생태계를 훼손하는 주요 원인으로 지목된다.