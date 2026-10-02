28일 동안 삼시 세끼 치킨만 먹었더니 벌어진 일

닭은 전 세계에서 압도적으로 가장 많이 사육되는 육상 동물이다. 지방이 적고 친환경적이며 건강한 식품으로 여겨지기도 한다. 나아가 업계는 소비자들이 치킨을 거부할 수 없도록 만들고 있다. 매년 780억 마리의 닭이 도살되고, 닭고기 산업의 가치는 자그마치 2500억 달러에 이른다. 저렴한 가격에 탁월한 맛까지 갖춘 패스트푸드 프라이드치킨을 즐기는 취향 때문일 것이다.
영국의 유명 스탠드업 코미디언 모 길리건은 스탠드업 코미디와 프라이드치킨 없이는 못 산다고 한다. 그는 30여 년 전부터 치킨을 즐겨 먹었는데, 그사이 치킨 산업은 급성장했다. 영국에만 전국적으로 6000개가 넘는 치킨 전문점이 있다. 현재 영국 초등학생의 36%가 비만이거나 과체중인데, 그 원인 중 하나로 치킨이 지목된다. 그런가 하면 가금류 사육이 환경에 큰 타격을 준다는 경고도 나온다.
치킨을 둘러싼 논쟁이 극에 달한 이때, 모 길리건은 자신의 건강을 걸고 실험에 뛰어들었다. 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신>이 그 이야기를 다룬다. 남런던에서 미국 남부까지, 온갖 종류의 패스트푸드 치킨을 28일 동안 아침·점심·저녁으로 먹으며 신체와 마음에 어떤 변화가 일어나는지 알아보려 한다. 치킨이 정말로 우리를 파멸로 이끄는지 직접 확인하려는 것이다.