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김형욱의 넷플릭스 오리지널 리뷰 28일 동안 삼시 세끼 치킨만 먹었더니 벌어진 일

28일 동안 삼시 세끼 치킨만 먹었더니 벌어진 일

[넷플릭스 오리지널 다큐멘터리] <빅 치킨: 패스트푸드의 배신>

김형욱(singenv)
26.10.02 14:42최종업데이트26.10.02 14:42
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닭은 전 세계에서 압도적으로 가장 많이 사육되는 육상 동물이다. 지방이 적고 친환경적이며 건강한 식품으로 여겨지기도 한다. 나아가 업계는 소비자들이 치킨을 거부할 수 없도록 만들고 있다. 매년 780억 마리의 닭이 도살되고, 닭고기 산업의 가치는 자그마치 2500억 달러에 이른다. 저렴한 가격에 탁월한 맛까지 갖춘 패스트푸드 프라이드치킨을 즐기는 취향 때문일 것이다.

영국의 유명 스탠드업 코미디언 모 길리건은 스탠드업 코미디와 프라이드치킨 없이는 못 산다고 한다. 그는 30여 년 전부터 치킨을 즐겨 먹었는데, 그사이 치킨 산업은 급성장했다. 영국에만 전국적으로 6000개가 넘는 치킨 전문점이 있다. 현재 영국 초등학생의 36%가 비만이거나 과체중인데, 그 원인 중 하나로 치킨이 지목된다. 그런가 하면 가금류 사육이 환경에 큰 타격을 준다는 경고도 나온다.

치킨을 둘러싼 논쟁이 극에 달한 이때, 모 길리건은 자신의 건강을 걸고 실험에 뛰어들었다. 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신>이 그 이야기를 다룬다. 남런던에서 미국 남부까지, 온갖 종류의 패스트푸드 치킨을 28일 동안 아침·점심·저녁으로 먹으며 신체와 마음에 어떤 변화가 일어나는지 알아보려 한다. 치킨이 정말로 우리를 파멸로 이끄는지 직접 확인하려는 것이다.

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신> 포스터.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신> 포스터.넷플릭스

맛있는 치킨 뒤에 숨겨진 거대 산업의 민낯

패스트푸드 치킨은 먹을 때는 맛있고 행복하지만, 열흘이 지나자 잠을 이루지 못하고 감정적으로도 요동치기 시작한다. 외롭고 기분이 가라앉는다. 부종과 복통, 설사가 이어지고 몸이 둔해지며, 심지어 약에 취한 듯한 느낌까지 든다. 전형적인 중독 증상이다. 강한 만족감을 주지만 그 효과는 금세 사라진다. 몸에 좋지 않다는 걸 알면서도 계속 찾게 되는 것이다.

한편 미국인 1900만 명, 영국인 120만 명이 식품 사막에 살고 있다. '식품 사막'이란 건강한 식품을 구하기 어렵고 패스트푸드 같은 초가공식품에 의존하기 쉬운 환경을 말한다. 주로 저소득 지역에서 나타나는 현상인데, 영국에서는 가장 가난한 동네의 패스트푸드점이 부유한 동네보다 5배나 많다. 사람들의 건강을 해치는 구조가 의도적으로 만들어진 것은 아닌지 의심을 떨치기 힘들다.

당연하다면 당연한 이야기일 수 있지만, 미국과 영국에서 소비되는 치킨의 대부분은 공장식 농장에서 생산된다. 이른바 '빅 치킨'은 닭고기 산업을 지배하는 대형 공급업체들을 가리킨다. '빅 테크' 기업들이 떠오르는 대목이다. 미국을 대표하는 타이슨푸드는 공급망의 모든 단계를 통제하는 수직 계열화 모델을 구축했다. 이 회사가 큰 성공을 거두자 전 세계의 많은 업체가 그 모델을 따라 했다.

하지만 문제는 산적해 있다. 노동 환경은 심각한 수준이다. 아동을 불법 고용하고, 화학물질이 가득한 곳에서 안전장치도 없이 일하게 한다. 화장실에 갈 시간조차 제대로 주지 않으며, 작업 현장에서 노동자가 사망하는 경우도 있다. 닭고기 농장에서 나오는 배설물과 폐기물 문제도 심각하다. 여기서 발생하는 유독가스는 인근 주민들에게 직접적인 피해를 준다. 인공 비료와 살충제 역시 토양을 황폐화하고 생태계를 훼손하는 주요 원인으로 지목된다.

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신>의 한 장면.넷플릭스

치킨을 끊기 어려운 사회, 불행은 누구의 몫인가

닭고기 산업은 너무나 거대해져 거침이 없다. 전 세계 사람들이 매 순간 치킨을 찾고 사랑해 마지않으니, 거대 산업 뒤에 숨겨진 진짜 이야기에 관심을 두려 하지 않는다. 업계는 바로 그 점을 이용해 온갖 일을 벌이고 있는 것이다. 물론 이 다큐멘터리가 보여 주는 것은 전체 실상의 일부에 불과하다. 현실은 더 나쁠 수도, 혹은 더 나을 수도 있다.

그래 봐야 치킨일 뿐이라고 생각할 수도 있지만, 모 길리건은 치킨을 먹다 보면 미칠 것 같다고 토로한다. 치킨을 그만 먹고 싶고, 그 이면에 숨겨진 진실도 더는 알고 싶지 않다고 한다. 치킨을 먹는 일이 더 이상 행복하지 않고 오히려 불행하게 느껴진다는 것이다. 그럼에도 해야 할 일은 해야 했기에, 치킨 먹기 실험은 점점 '탐사 보도'의 형식으로 나아간다. 독특한 지점이다.

28일 동안 매일 세 끼를 치킨 위주의 패스트푸드로 먹었더니 체중은 3킬로그램, 허리둘레는 3.8센티미터 늘어났다. 지방이 쌓였고 특유의 명랑함도 줄어들었다. 혈당 수치까지 올라가 이 상태로 패스트푸드를 계속 먹는다면 심각한 질병으로 이어질 수 있다는 우려가 제기됐다.

문제는 패스트푸드가 일상인 사람들, 특히 패스트푸드에 의존할 수밖에 없는 식품 사막에 사는 이들이다. 아이와 청소년들은 특히 '맛'을 위해 만들어진 초가공식품인 패스트푸드를 멀리하기 어렵다. 이들에게 건강 문제가 생긴다는 것은 다음 세대의 건강에도 적신호가 켜졌다는 뜻이며, 결국 우리 모두의 문제이기도 하다. 이 다큐멘터리가 활기차게 시작했지만 우울한 결말에 이르는 이유다.

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <빅 치킨: 패스트푸드의 배신>의 한 장면.넷플릭스
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
빅치킨 패스트푸드의배신 모길리건 28일삼시세끼치킨 행복불행건강

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