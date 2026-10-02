당진시청 남지성, 아시안게임 테니스 남 복식 은메달

당진시

지난 2월 베트남 호치민에서 열린 NovaWorld Phan Thiet Challenger2 국제대회 우승 모습. (사진 왼쪽 남지성, 박의성 선수)당진시청 소속 테니스 간판 남지성이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 값진 은메달을 목에 걸었다.당진시에 따르면 테니스 남자복식 국가대표로 출전한 남지성 선수가 2일 오전 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 남자복식 결승전에서 박의성(대구시청)과 합을 맞춰 은메달을 획득했다.이날 결승전에서 남지성-박의성 조는 일본의 구스하라 유스케-나카가와 슌스케 조를 상대로 접전을 펼쳤으나 세트 스코어 0-2(3-6, 6-7)로 아쉽게 패했다.이번 은메달은 한국 남자테니스 복식이 12년 만에 아시안게임 결승 무대에 진출해 거둔 귀중한 성과다.올해 국제대회에서 5승을 거두며 가파른 상승세를 이어온 남지성은 아시안게임 무대에서도 국제적 기량을 유감없이 과시했다.김기재 시장은 "대한민국을 대표해 아시안게임에서 값진 은메달을 획득한 남지성 선수에게 축하와 감사의 마음을 전한다"며 "결승전까지 최선을 다해준 선수의 노력과 열정에 박수를 보내며, 앞으로도 당진시청 선수들이 국내외 무대에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.아시안게임 일정을 마친 남지성 선수는 오는 16일부터 21일까지 열리는 제107회 전국체육대회에 충남 대표로 출전한다.당진시는 선수단이 전국체전에서도 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 훈련 및 대회 참가를 적극 지원할 방침이다.