소름 끼치는 표정, 그 속에 숨은 고통

유니버설 픽쳐스

큰사진보기 ▲영화 <옵세션> 스틸컷 유니버설 픽쳐스

우리는 흔히 누군가의 전부가 되고 싶다고 말한다. 꽤 낭만적으로 들리는 표현이다. 한데 정말로 한 사람의 세계에서 나를 제외한 모든 것이 의미를 잃는다면 어떨까. 친구도 일도, 혼자 보내는 시간도, 자신을 돌보는 마음마저도. 그 황폐한 자리에 혼자 서서 사랑받는 기쁨을 누릴 수 있을까.



베어는 이제야 니키와 잘되는 줄 알았겠지만, 정작 니키는 자기 마음대로 할 수 있는 게 없어지고 있었다. 베어가 원한 것은 자신을 향한 끝없는 사랑이었을 것이다. 다만 그 사랑이 자신의 일상과 자유까지 침범하는 순간부터 그는 두려워한다.



자신이 갖고 싶었던 마음에도, 자신이 빼앗아서는 안 될 자유가 있었다는 사실을 뒤늦게 마주하는 셈이다. 니키는 자기만 보고 살길 바라면서, 정작 자신은 연애도 하고 일도 하고 친구도 만나야 했다. 참 편리하고 간사한 마음이다.



영화의 결말은 그래서 쉽게 후련해지지 않는다. 베어의 죽음으로 저주가 풀리고 니키는 자신으로 돌아온다. 그러나 돌아갈 삶까지 온전히 남아 있는 것은 아니다. 이미 벌어진 죽음과 파괴, 자신이 원하지 않았던 일들을 마주해야 하는 시간은 고스란히 그녀 앞에 놓인다. 소원을 빈 사람의 이야기는 끝났는데, 그 소원에 갇혔던 사람의 삶은 계속된다.



겨우 자기 자신으로 돌아왔는데, 이제는 자신이 원하지도 않았던 일들까지 수습하며 살아야 한다. 니키는 대체 무슨 잘못인가. 한 사람의 외로움으로 시작된 이야기가 다른 사람에게는 평생 수습해야 할 상처로 남는다는 것. 나는 그 불균형이 오래 마음에 걸렸다.



누군가를 사랑했다는 말은, 그에게 저지른 일들을 얼마나 설명해 줄 수 있을까. 설명하고 나면 용서받을 수 있는 걸까. 어쩌면, 사랑해서 그랬다는 말도 참 편리하다. 그 말을 하고 나면, 상처받은 사람보다 사랑했다는 사람이 더 안쓰러워지곤 하니까.



끝내 자신으로 남을 자유



영화 <옵세션>을 보고 나니, 누군가의 마음을 갖는다는 표현이 조금은 무섭게 들린다.



사랑하는 사람이 나를 거절할 수도 있다는 사실. 끝내 내 뜻대로 되지 않는 마음 앞에서, 그래도 그 사람을 함부로 바꾸려 들지 않는 일.



사랑은 어쩌면, 그토록 내 것이 되었으면 하는 사람에게 끝내 자신으로 남을 자유를 주는 일인지도 모른다. 영화옵세션 옵세션 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이지희 (balcong5300) 내방 구독하기 단정한 기획력, 고여있는 단어들. 이 기자의 최신기사 서로를 선망하고 원망하는 둘, 은중과 상연에게 발견한 것

영화 <옵세션> 스틸컷분명 사람이 짓고 있는데 도무지 사람의 것 같지 않은 표정이 있다. 웃고 있는데 함께 웃을 수 없고, 분명 애정을 한껏 드러내는데 몸이 먼저 움츠러드는 얼굴. 저 입꼬리가 조금만 더 올라가면 무슨 일이 벌어질 것만 같은 불쾌한 예감. 배우는 그 미세한 어긋남을 섬뜩하게 붙잡는다. 특히 표정 연기는 압권이었다. 사람 얼굴이 저렇게까지 될 수 있나 싶을 만큼, 배우가 자기 얼굴로 할 수 있는 걸 끝까지 밀어붙인 느낌이었다.보통은 표정을 보고 상대의 마음을 짐작한다. 웃으면 반갑고, 울면 슬프고, 다가오면 나를 좋아하는 줄 안다. 그러나 니키의 얼굴 앞에서는 그 익숙한 해석이 번번이 실패한다. 키스를 하려는 건지, 해치려는 건지. 사랑한다는 말 뒤에 어떤 행동이 따라올지 도무지 가늠할 수 없다. 좋아서 웃는 것 같은데 눈을 보고 있으면 영 섬뜩하다. 그렇다고 대놓고 화가 난 얼굴도 아니다. 애정과 광기가 저 얼굴 하나에 어떻게 같이 들어가 있나 싶었다. 얼굴 하나를 이토록 오래 들여다보는 일이 고역일 수 있구나 싶었다.이 영화가 단순한 플롯으로도 힘을 얻는 이유가 여기에 있다고 생각한다. 사실 소원이 잘못될 거라는 건 처음부터 안다. 그 빤한 이야기를 보면서도 긴장을 놓을 수 없었던 건, 니키가 다음 순간 어떤 표정을 지을지 도무지 예상할 수 없어서였다. 줄거리보다 사람의 얼굴이 더 궁금하고, 더 무서워지는 영화라니.사랑과 위협이 같은 얼굴을 하고 있다는 것. 가장 가까이 두고 싶었던 사람이, 가장 가까이 있어서는 안 될 존재처럼 느껴지는 것.한편, 그 얼굴과 표정을 만들어낸 사람은 베어다. 자기를 좋아하게 해달라고 해 놓고, 막상 니키가 달라지니 베어도 겁이 나기 시작한다.베어는 니키를 좋아한다. 고백이 어렵고 거절은 두렵다. 그 마음이야 이해한다. 누구라도 좋아하는 사람 앞에서는 얼마쯤 비겁하고, 자신이 상처받지 않을 방법부터 궁리하게 되니까. 그래서 그가 소원을 빌 때까지만 해도, 그 경솔함은 우리에게 그다지 낯설지 않다.문제는 소원이 이루어진 다음이다. 니키의 변화가 자신의 바람에서 비롯되었음을 알아차리고도, 자신에게 쏟아지는 애정 앞에서 망설이는 마음. 잘못되었다는 사실과 당장 포기하고 싶지 않은 기쁨이 한자리에서 피어난다. 그 틈에서 니키의 고통은 자꾸만 뒤로 밀린다.자신에게 좋은 일이 누군가에게는 끔찍한 일이라는 사실을, 사람은 얼마나 늦게 인정하는가. 외로운 사람이 반드시 선량한 것은 아니다. 상처받는 일이 두려운 사람이, 다른 사람에게는 더 큰 상처를 남기기도 한다. 자신의 결핍에는 그토록 예민하면서 타인의 고통 앞에서는 한없이 둔해지는 것. 베어를 보고 있자니 그 익숙한 비겁함이 불편했다. 상처받고 싶지 않다는 마음이, 타인을 상처 입힐 권리가 될 수는 없는데.그는 니키의 마음을 원했다. 그런데 마음이란 거절할 수도 있고, 돌아설 수도 있는 것이다. 자신을 좋아하지 않는 선택까지 포함해서 그 사람의 마음이다.베어는 그중 자신에게 불리한 부분을 지워버린다. 그러고도 니키에게 사랑받고 있다고 믿고 싶어 한다. 얼마나 기묘한 모순인가. 나를 떠날 수 없는 사람을 만들어 놓고, 그 사람이 내 곁을 선택해 주었다는 기쁨을 얻으려 하다니.대체, 거절할 수 없는 사람의 승낙은 누구를 기쁘게 하는가. 니키에게는 본래 자신의 생활과 성격, 좋아하는 것과 좋아하지 않는 것이 있었다. 베어를 연인으로 선택하지 않는 마음도 그중 하나였다. 그것들을 밀어내고 오로지 자신을 향한 애정만 남겼을 때, 베어가 그토록 원하던 니키는 어디에 남아 있는가.얼굴도 목소리도 같은데, 정작 그 사람은 없다. 그녀를 얻으려 할수록 그녀의 존재는 점점 사라진다. 그가 사랑받는다는 확신을 얻는 동안, 그녀는 자신이 누구인지를 잃어간다. 그래서 니키의 표정은 무서운 동시에 서글프다. 본래의 니키가 잠시 드러나는 순간들을 보고 나면, 그녀의 얼굴을 마냥 괴물의 것으로 바라볼 수 없게 된다.자신이 선택하지 않은 애정을 제 몸으로 표현해야 하는 사람. 웃음도 손길도 자기 것이 아닌 채로, 누군가가 원하는 연인이 되어 있어야 하는 사람. 그 얼굴은 베어의 소원이 이루어졌다는 증거이며, 니키가 자신을 빼앗겼다는 흔적이기도 하다. 관객이 그녀의 얼굴을 피해 눈을 돌리는 동안에도, 니키는 그 얼굴 안에서 벗어날 수 없다.