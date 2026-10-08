한국 여자농구 새 주축... '김연경 닮은꼴' 이해란의 발견

대한민국농구협회

이해란은 공이 있는 곳이라면 어디든지 가리지않고 달려드는 투지를 보여줬다.이해란의 가치는 득점이나 리바운드의 숫자만으로 설명하기 어렵다. 그는 골밑에서 전투적으로 몸싸움을 펼치면서도 상대 수비를 피해 외곽으로 빠져나오거나 직접 공을 운반할 수 있는 기동력, 테크닉까지 겸비했다.공격에서는 골밑 마무리와 중거리 점퍼, 돌파를 섞고, 수비에서는 끈질기게 상대 포워드를 따라다니는 것을 비롯해 필요할 경우 장신 센터까지 상대한다. 그를 두고 '빅맨 아니냐?'는 말이 나오는 이유다.이런 올라운드함은 이번 아시안게임에서 특히 중요했다. 가장 상징적인 경기가 중국과의 준결승이었다. 한국은 223㎝의 거인 장쯔위를 앞세운 중국을 상대로 85-80으로 승리했다. 이해란은 22득점, 6리바운드를 기록하며 공격을 이끌었고, 장쯔위를 상대하는 수비에서도 적극적으로 몸을 부딪쳤다.중국이 장쯔위를 투입해 골밑을 공략할 때 한국은 한 명의 선수가 모든 수비를 책임지는 방식보다는 도움수비와 로테이션으로 대응해야 했다. 이해란 역시 그 수비 구조 안에서 큰 부담을 짊어졌다. 체급 스포츠로 따지면 미스 매치를 한참 넘어선 체격차에도 불구하고 장쯔위와의 충돌을 두려워하지 않는 등 필사적으로 몸싸움을 펼쳤다.여기서 이해란의 플레이 스타일이 드러난다. 큰 선수와 매치업이 된다고 골밑에만 머무르지 않는다. 공격권이 바뀌면 빠르게 코트를 질주하고, 상대 수비가 정돈되기 전에 골밑으로 뛰어 들어간다. 수비에서도 자신의 매치업만 바라보지 않고 공의 위치를 따라가며 빈 공간을 메운다. 리바운드 상황에서는 신장 차이를 힘과 위치 선정으로 보완한다.즉, 이해란은 한두 가지 플레이에 특화된 유형이 아니라 경기 상황에 따라 역할이 바뀌는 선수다. 공격이 막히면 수비와 리바운드로 경기의 영향력을 유지할 수 있고, 수비에서 상대의 시선을 끌어낸 뒤에는 공격에서 공간을 찾아 들어간다. 제한된 인원으로 치르는 국제대회에서 이런 선수의 가치는 더욱 커질 수밖에 없다.일본과의 결승은 이를 다시 확인한 무대였다. 한국은 75-70으로 승리했고 이해란은 24득점 9리바운드를 기록했다. 특히 1쿼터에만 11득점을 넣으며 한국이 27-15로 앞서가는 데 힘을 보탰다. 후반 일본의 추격이 시작된 뒤에는 골밑 득점과 리바운드로 버텼고, 경기 막판에는 결정적인 리바운드까지 잡아내며 승리를 지켜냈다.일본 대표팀의 오가미 유코 감독도 경기가 끝난 뒤 이해란을 주요 변수로 꼽았다. 일본농구협회가 공개한 경기 총평에 따르면 오가미 감독은 전반에 이해란이 16득점을 올리며 일본 수비를 흔들었다고 평가했다.