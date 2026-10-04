'암살자(들)' 보고 나서 내게 남은 질문

▲영화 <암살자(들)> 스틸 컷 하이브미디어코프

<암살자(들)>은 흥미로운 방식으로 시작하는 영화다. 사건 현장에서 발견되는 이상한 정황과 서로 맞지 않는 이야기들이 이어지고, 철구와 기자들이 각자의 방식으로 그것을 추적한다. 초 중반부에는 미스터리 추적극의 장르적 재미가 꽤 강하다. 관객 역시 세 사람과 함께 작은 단서를 하나씩 맞춰가게 되고, 다음에 무엇이 나올지 궁금해진다.



다만 영화 전체가 아주 단단하게 맞물려 있다고 보기는 어렵다. 초반에 만들어놓은 미스터리의 긴장감에 비해 후반부로 갈수록 조금 늘어지는 부분이 있고, 영화가 만들어놓은 빈틈이 충분히 메워지지 않았다는 느낌도 남는다. 특히 하나의 사건을 추적하는 미스터리로 출발한 이야기가 후반부 자유언론실천선언으로 이동하는 과정은 영화가 하고 싶은 말은 알겠지만, 하나의 이야기로 완전히 매끄럽게 이어진다는 느낌까지 주지는 못한다.



그럼에도 끝까지 영화를 보게 만드는 힘은 분명하다. 허진호 감독은 사건의 정보를 한꺼번에 설명하기보다 조금씩 흘려보내면서 관객이 세 인물과 함께 의심하고 따라가게 만든다. 멜로 영화에서 인물의 미묘한 감정을 오래 바라봐왔던 감독답게 이번에도 거대한 사건 자체보다 그 안에 들어가 있는 사람들의 얼굴을 놓치지 않는다. 철구의 절박함과 재환의 고집, 영일의 뚝심이 살아 있기 때문에 영화의 미스터리 역시 단순한 퍼즐 맞추기로 끝나지 않는다.



배우들의 힘도 크다. 유해진은 철구의 억울함과 절박함을 몸 전체로 밀어붙인다. 익숙한 인간적인 얼굴에서 시작하지만 사건 깊숙이 들어갈수록 점점 처절해지는 표정이 인상적이다. 박해일은 반대로 크게 움직이지 않는다. 재환이라는 인물이 가진 기자로서의 고집을 낮은 목소리와 단단한 표정으로 만들어낸다. 이민호는 두 선배 배우 사이에서 예상보다 훨씬 자연스럽게 자신의 자리를 만든다. 영일의 젊음과 약간의 능청스러움, 그러면서도 한번 물면 놓지 않는 기자의 근성을 잘 보여준다.



그리고 영화의 마지막에 남는 것은 결국 사건 자체보다 기자들의 모습이다. 자유언론실천선언은 1974년 10월 24일 <동아일보> 기자들이 언론에 대한 외부 간섭을 거부하고 자유언론을 스스로 실천하겠다고 선언한 일이었다. 영화는 그 장면을 통해 처음부터 이어왔던 질문을 언론이라는 더 큰 이야기로 옮겨놓는다.



생각해 보면 우리는 매일 너무 쉽게 뉴스를 읽는다. 기사 하나를 읽고 화를 내기도 하고, 댓글을 달기도 하고, 다른 사람에게 공유하기도 한다. 하지만 그 한 줄을 쓰는 일이 당연하지 않은 순간도 있었다. <암살자(들)>은 바로 그 지점을 바라보는 영화처럼 느껴진다. 언론은 무엇을 해야 하는가. 기자는 무엇을 써야 하는가. 그리고 자신이 확인한 것을 말하기 어려운 순간에도 끝까지 질문하는 사람은 왜 필요한가.



영화적으로 아쉬운 부분은 분명하다. 조금 더 압축하고 좀 더 강력한 가설로 밀어붙였다면 훨씬 단단한 미스터리가 되었을 것 같고, 초반과 후반의 결을 조금 더 자연스럽게 연결했다면 마지막 장면의 힘도 더 컸을 것 같다. 그럼에도 세 배우가 만들어내는 에너지와 사건을 추적하는 장르적 재미만큼은 충분하다. 무엇보다 영화를 다 보고 난 뒤 사건의 답보다 언론의 역할을 생각하게 만든다는 점은 흥미롭다.



어쩌면 언론이 해야 하는 일은 모든 것에 답을 내리는 것이 아닐지도 모른다. 누군가 그냥 지나치라고 할 때 한 번 더 바라보고, 이상한 것을 이상하다고 말하고, 확인해야 할 것을 끝까지 확인하는 것. 그리고 자신이 확인한 것을 사람들에게 전하는 것. <암살자(들)>을 보고 나서 내게 남은 것은 바로 그 단순한 질문이었다. 우리가 매일 읽는 수많은 기사 뒤에는, 끝까지 질문하려는 사람이 얼마나 남아 있을까.



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