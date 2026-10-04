'암살자(들)' 보고 나서 내게 남은 질문

언론은 무엇을 해야 할까. 매일 수많은 뉴스가 쏟아지고 우리는 그것을 너무나 자연스럽게 읽는다. 아침에 휴대폰을 열어 세상에서 일어난 일을 확인하고, 누군가가 쓴 기사를 통해 내가 직접 보지 못한 세상을 이해한다. 그래서 우리는 종종 잊는다. 내가 지금 읽고 있는 한 줄의 문장도 결국 누군가가 보고, 듣고, 확인하고, 쓰기로 결정한 결과라는 것을.
그렇다면 기자가 자신이 보고 들은 것을 마음대로 쓸 수 없다면 어떻게 될까. 무엇을 취재해야 하는지보다 무엇을 쓰면 안 되는지를 먼저 생각해야 하고, 한 문장을 쓰면서도 누군가의 눈치를 봐야 한다면 언론은 어떤 모습이 될까. 어쩌면 언론의 자유라는 말은 거창한 구호에서 시작되는 것이 아니라, 내가 확인한 것을 그대로 쓸 수 있는 아주 당연한 권리에서 시작되는 것인지도 모른다.
영화 <암살자(들)>은 하나의 사건에서 시작한다. 그리고 그 사건을 둘러싼 빈 공간에 영화적인 상상력을 더해 철구(유해진), 재환(박해일), 영일(이민호)이라는 세 사람을 움직인다. 중요한 것은 영화가 던지는 수많은 의문에 답을 찾는 것보다, 세 사람이 그 의문 앞에서 어떤 태도를 선택하는지를 바라보는 일처럼 느껴진다.
경찰은 자신의 눈으로 본 것을 확인하려 하고, 기자들은 자신들이 확인한 것을 기사로 쓰려고 한다. 그렇게 미스터리로 시작한 영화는 조금씩 언론에 대한 이야기로 움직인다. 그리고 마지막에 이르러 질문한다. 기자가 기사를 쓴다는 것은 과연 무엇일까.
[첫 번째 감정] 철구의 절박함