독립운동가 후손 허미미, 아시안게임 여자 유도 57㎏ 금메달

"사실 그동안 너무 힘들었다. 아시안게임도 금메달을 꼭 따고 싶었지만 잘할 수 있을지 불안해서 걱정을 많이 했다. 다행히 응원하고 연락주시는 분들이 많아서 너무 힘이 났다. 파리올림픽에서 은메달을 땄을 때도 좋았지만 막상 시상대 위에 올라가니까 아쉬웠는데, 이제는 가장 높은 곳에 올라갈수 있어서 너무 기뻤다."

'대한민국 독립유공자의 후손'인 유도 국가대표 허머미가 일본 땅 한복판에서 당당히 금메달을 목에 걸고 태극기를 정상에 올렸다.허미미는 1일 일본 아이치현 나고야의 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 여자 유도 57㎏ 결승에서 아리운자야 테르비시(몽골)를 유효승으로 꺾고 우승을 차지했다. 허미미는 이번 대회 한국 유도에 첫 금메달을 안겼다.아시안게임 첫 출전인 허미미는 16강에서 조에마리 하트 라파엘(필리핀)을 업어치기 절반과 누르기 절반을 더하여 한판승으로 제압했다. 8강에서 타오위잉(중국)을 누르기 한판승으로 제쳤다. 준결승에서는 슈쿠르존 아미노바(우즈베키스탄)를 지도 3개 반칙승으로 각각 제압하고 결승에 올랐다. 상대의 위험한 반칙에 왼팔이 꺾여 통증을 호소하는 아찔한 장면도 있었지만, 다행히 큰 부상을 피하며 한숨을 돌렸다.결승전에서는 시작 11초 만에 안뒤축후리기를 시도해 귀중한 유효를 얻어냈다. 테르비시가 만회를 위하여 거센 반격을 시도했지만, 허미미는 시종일관 빈틈을 허용하지 않으며 팽팽한 승부를 이어갔다. 수비만 한 것이 아니라 틈이 생길 때마다 전광석화같은 업어치기를 시도하며 역습을 노렸다.경기 1분 13초를 남겨놓고 지도를 받으며 잠시 위기를 맞이하기도 했지만, 허미미는 정규시간이 끝날 때까지 점수를 허용하지 않고 한 점의 우위를 지켜냈다. 경기 종료와 함께 드디어 금메달이 확정되자, 허미미는 정성숙 감독과 뜨거운 포옹을 나누며 감격의 눈물을 쏟아냈다.허미미는 독립운동가 허석 선생(1857∼1920)의 5대손으로 유명한 재일교포 3세 출신이다. 2002년 일본 도쿄에서 한국인 부친과 일본인 모친 사이에서 태어났다. 15세였던 2017년 일본 전국 중학교유도대회에서 우승할 정도로 '유도 종주국' 일본에서도 두각을 나타낸 특급 유망주였다.일본에서 나고 자라며 일본 국가대표도 충분히 될 수 있었던 허미미가 한국에서 선수 생활을 하기로 선택한 데는 친할머니의 영향이 컸던 것으로 알려졌다. 2021년 세상을 떠난 허미미의 조모은 "손녀가 태극마크를 달고 올림픽에 나가는 모습을 보고싶다"는 유언을 남겼다고 한다.허미미는 할머니의 뜻에 따라 대한민국으로 건너와 현 소속팀인 경북체육회에 입단했으며, 태극마크를 달고 한국 유도 국가대표로 활동하게 된다. 한국으로 건너온 이후에 자신의 뿌리가 독립운동가의 후손이라는 사실도 처음 알게 되었다고 한다. 한국과 일본 이중 국적을 갖고 있던 허미미는 2023년 자신의 생일(12월 19일)을 앞두고 일본 국적을 포기하며 온전한 한국인이 됐다.허미니는 태극마크를 단 이후 단숨에 여러 국내외 대회를 휩쓸며 한국 유도의 간판으로 올라섰다. 특히 허미미의 이름을 전세계에 알린 것은 2024년이었다. 세계 유도 선수권 대회 여자 57㎏급 결승에서 세계 랭킹 1위 크리스타 데구치(캐나다)를 연장(골든스코어) 혈투 끝에 반칙승으로 꺾고 우승했다. 한국 여자 선수가 세계 선수권 대회에서 우승한 건 1995년 여자 61㎏급 정성숙, -66㎏급 조민선 이후 무려 29년 만이다또한 같은 해 열린 파리올림픽 57㎏급에서도 결승전에 올라 라이벌인 데구치를 다시 만났으나 이때는 석패하며 은메달을 기록했다. 당시 허미미는 '침대유도'를 펼치던 데구치를 맹렬하게 몰아붙이던 흐름에서 심판의 뜻하지않은 '위장 공격'판정으로 지도 3개가 누적되면서 아쉬운 판정패를 당했다.비록 금메달은 놓쳤지만 당시 허미미의 은메달도 한국 여자유도에서 2016년 리우데자네이루 올림픽의 정보경(은메달, 48kg) 이후 무려 8년 만에 따낸 값진 메달이었다. 또한 결승전에서 아쉽게 패하고 어린 나이에 상심이 컸을 법 한데도 ,끝까지 밝고 긍정적인 태도를 잃지 않는 허미미의 의연한 모습은 국민들에게 깊은 인상을 남겼다.시상대 위에서도 은메달을 들고 당당하게 환한 미소를 지어보이는 허미미의 모습은, 승부에 최선을 다하고 결과에 승복하는 건강한 MZ세대 운동선수의 상징이 됐다. 당시 허미미는 "금메달을 따고 시상대 위에서 부르려고 애국가 가사까지 외웠는데 아쉽다. 다음 올림픽 때는 꼭 부르고 싶다"고 약속하며 다음 도전을 기약한 바 있다.하지만 의외로 파리올림픽 이후의 여정은 쉽지 않았다. 고질적인 왼쪽 어깨 인대 부상이 악화되며 결국 수술대에 올라야했다. 허미미가 선수생활을 하면서 처음 겪은 수술이었다. 오랜 재활과 공백기를 거치면서 한때 2위였던 세계랭킹은 41위까지 떨어지기도 했다.복귀 후에도 어깨 부상 재발에 대한 두려움을 안고 경기를 뛰어야했다. 공식 대회 복귀전이었던 2025년 세계선수권에서 충격적인 1라운드 탈락의 쓴맛을 봤을 때는. 전문가들도 허미미가 과연 예전의 기량을 회복할 수 있을지 회의적인 시선이 많았다.허미미는 "파리올림픽 이후 수술도 했고 다시 올라갈 수 있을 거라는 자신이 없어서 너무 많이 고민을 했다. 아직 짧은 인생이지만 가장 힘들었던 시간이었다. 잘할 거라고 기대하는 분들 많아서 걱정과 부담도 됐다"고 힘들었던 시기를 회상했다.하지만 절치부심한 허미미는 2025년 7월 라인-루르 하계 유니버시아드(U대회)와 11월 국제유도연맹(IJF) 아부다비 그랜드슬램에서 연이어 우승하며 부활의 신호탄을 쐈다. 부상 이후 플레이스타일에 변화를 가져간 허미미는, 업어치기와 굳히기 능력을 향상시키며 경기운영이 한층 원숙해졌다는 평가를 받는다.그리고 허미미는 이번 아시안게임을 통하여 2년전 올림픽에서는 못다 이룬 금메달의 숙원을 마침내 풀었다. 또한 자신이 나고 자란 일본에서의 열린 대회에서 따낸 금메달이었기에 더욱 특별한 의미가 있었다. 시상대에 오른 허미미는 감격스러운 표정으로 애국가 가사를 조금씩 따라부르겠다는 약속을 지켰다.경기장에서는 카리스마 넘치는 유도 천재였지만, 경기장 밖에서는 영락없이 귀여운 소녀로 돌아왔다. 금메달 인터뷰에 나선 허미미는 소감을 묻자마자 감정이 북받친듯 다시 한번 눈물을 쏟아냈다. 잠시 감정을 추스른 후에는 부끄러운 듯 "안 울었다"고 양손을 파닥거리며 쑥쓰러운 미소를 짓기도 했다.'언젠가 금메달을 따서 할머니 묘비에 가져가고 싶다'던 2년 전의 약속도 이룰 수 있게 됐다. 파리올림픽 은메달을 선조 허석 선생의 묘소에 바쳤던 허미미는 "이번 아시안게임 금메달은 기분 좋게 할머니에게 가져가겠다"며 미소를 지었다.24세의 허미미에게는 아직도 더 올라가야 할 곳이 남아있다. 3일 열리는 혼성단체전에 출전하는 허미미는 개인전에 이어 아시안게임 2관왕에 도전한다. 또한 지난 파리 대회에서 못 이룬 올림픽 정복도 꿈꾼다.한국 여자 유도는 1996 애틀랜타올림픽의 조민선을 끝으로 더 이상 올림픽 금메달을 배출하지 못했다. 다가오는 2028 LA올림픽에서 한국 여자유도에 32년 만의 금메달을 선사한다면 허미미의 빛나는 선수 커리어에 있어서 완벽한 화룡점정이 될 수 있다. 허미미는 "2년이 남았는데 올림픽에서도 꼭 금메달을 딸 수 있도록 열심히 하겠다"고 다짐했다.