9개월 만에 돌아온 올데프, 더 분명해진 방향성

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올데이 프로젝트 'CRASH' 퍼포먼스 비디오더블랙레이블
뮤직비디오 선공개 방식으로 일찌감치 소개된 'TALK'와 'DO IT LIKE THIS'에서는 'CRASH'와 조금 다른 방향의 음악적 실험이 이뤄진다. 전자가 강력한 베이스를 앞세운 인더스트리얼 힙합이라면, 후자는 미니멀 베이스 힙합의 성격을 강조하며 뚜렷한 대비를 이룬다.
일부 해외 팬들은 'TALK'야말로 올데이 프로젝트다운 에너지가 가장 강하게 느껴지는 곡이라며 든든한 지지를 보냈다. 반면 타잔이 작사와 작곡에 적극적으로 참여한 'DO IT LIKE THIS'는 여백의 미를 강조한다. 얼핏 들으면 데모 트랙이 아닌가 싶을 만큼 사운드를 비워 놓은 과감한 프로듀싱이 호기심을 자극한다.
또 다른 수록곡 'NO LIMIT'은 브라질리언 펑크 리듬을 적극적으로 도입해 이번 음반에서 가장 신선하고 독창적인 청각적 경험을 제공한다. 매끄럽게 진행되는 구간의 전환, 섬세한 보컬 레이어링 녹음 등이 유기적으로 잘 어우러지며 'CRASH'에 견줘도 좋을 만큼 높은 완성도를 자랑한다. 이처럼 촘촘하게 배치된 다채로운 수록곡들은 음반 전체의 몰입감을 끌어올리는 결정적인 역할을 해낸다.
음악으로 풀어낸 혼성그룹의 정체성