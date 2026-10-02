9개월 만에 돌아온 올데프, 더 분명해진 방향성

▲올데이 프로젝트 'TALK', 'DO IT LIKE THIS' 뮤직비디오 더블랙레이블

< CRASH >의 가장 큰 수확은 올데이 프로젝트가 '혼성그룹'이라는 정체성을 음악으로 풀어내는 방법을 한층 구체적으로 찾아냈다는 점이다. 남녀 멤버 간 음역대의 대비, 랩과 보컬의 유기적인 조화는 일반적인 보이그룹이나 걸그룹이 만들어 낼 수 없는 이들만의 강점으로 작용한다.

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냉정히 말하면 < CRASH >는 'FAMOUS'의 충격을 그대로 재현한 작품은 아니다. 대신 다섯 명의 목소리가 어떻게 어우러지고 또 어떻게 맞설 때 더 큰 효과를 내는지, 그 해법을 착실히 모색한 결과물에 가깝다. 수록곡 곳곳에서는 데뷔 때의 화제성에 기대는 데 머물지 않고 다음 행보를 끊임없이 고민하는 흔적이 묻어난다.

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이렇듯 이번 신보는 대중적 편안함과 음악적 도전 사이에서 균형을 잡으며 팀이 지닌 색깔과 무궁무진한 가능성을 다시금 확인시켰다. 제법 긴 정비 기간을 끝마친 다섯 멤버의 '충돌'은 이제 올데이 프로젝트 고유의 에너지로 자리 잡아 가고 있다. 이들의 시도가 아직 미완성일지라도, 부딪히며 나아가야 할 방향만큼은 그 어느 때보다 분명해졌다.

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