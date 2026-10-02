한화와의 3연전, 스윕승 이끈 이재현

삼성라이온즈

한화와의 주중 3연전에서 이재현은 장타 3개로 6타점을 뽑아내며 해결사의 면모를 과시했다9월 29일부터 10월 1일까지 있었던 한화와의 주중 3연전에서 삼성은 모두 승리를 거뒀다. 여러 선수들의 활약이 있었지만, 이 선수의 활약은 빼놓을 수 없다. 아시안게임을 마치고 돌아온 그의 활약은 기대 이상이었다. 삼성의 '주전 유격수' 이재현이 그 주인공이다.이재현은 한화와의 주중 3연전에서 모두 유격수로 선발 출장을 했다. 결과는 10타수 3안타(2홈런) 6타점 3득점 타율 0.300 OPS 1.364였다. 특히 3안타 중 2개가 홈런, 1개가 2루타였다. 모두 장타다. 심지어 그 장타들이 모두 적시타로 연결이 되며 '해결사' 면모까지 보여줬다.9월 29일 경기에서는 9번 유격수로 선발 출장해 4타수 1안타 2타점 1득점을 기록했다. 2회말 2vs0으로 앞선 무사 만루 상황에서 한화 선발 박준영의 4구 포심 패스트볼을 공략해 2타점 적시 2루타를 만들었다. 스코어는 4vs0. 이후, 김성윤의 1타점 적시 2루타 때 홈으로 들어와 득점에도 성공했다.30일 경기에선 8번 유격수로 선발 출장해 3타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록했다. 2회말 1vs0으로 앞선 1사 1루 상황에서 한화 선발 화이트의 4구 포심 패스트볼을 공략해 좌중간 담장을 넘기는 투런포로 만들었다. 스코어는 3vs0.특히 1일 경기에선 이재현 덕분에 승리할 수 있었다. 이날 이재현은 3번 유격수로 선발 출장했다. 캡틴 구자욱의 부상 공백을 이재현으로 채워보려는 박진만 감독의 시험이기도 했다. 결과는 3타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점 1볼넷이었다.세 번째 타석까지는 큰 임팩트가 없었다. 하지만 마지막 타석에서 그의 진가가 드러났다. 7회말 1vs1 동점에 2사 1루 상황이었다. 한화 투수 주현상의 초구 커브를 그대로 공략해 좌측 담장을 넘기는 역전 투런포로 만들었다. 스코어는 3vs1. 승리를 가져오는 홈런이라고 봐도 무방했다.1일 경기에서 2위 삼성은 한화를 3vs2로 승리를 거두며 5연승에 성공했다. 비록 1위 KT가 KIA와의 주중 3연전을 모두 이기며 두 팀의 격차는 그대로 3게임 차지만, 삼성의 1위 추격 의지가 꺾이지 않음을 보여줬다.