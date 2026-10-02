'프로 전환 후 단 2승' 김해FC, 손현준 감독과 결별

김해FC2008 공식 홈페이지

김해FC와 결별한 손현준 감독K리그 입성 후 25경기서 단 2승에 그친 김해가 결국 손현준 감독과 결별했다.프로축구 K리그2 김해FC는 1일 오후 공식 채널을 통해 "손현준 감독과 상호 합의로 계약을 해지했다"라고 밝혔다.이어 "구단은 최근 성적 부진과 향후 운영 방향을 놓고 손현준 감독과 논의를 이어왔고, 팀 분위기 쇄신과 새로운 전환점이 필요하다는 데 뜻을 모았다"라고 했다.끝으로 "연패가 이어지며 침체된 분위기를 바꾸고, 장기적인 경쟁력 확보를 위해 변화가 필요하다고 판단했다"라며 결별 이유를 밝혔다.손현준 감독도 구단을 통해 "응원해 주신 팬들과 구단의 기대에 부응하지 못해 송구스럽다. 지금이 팀에 새로운 변화와 자극이 필요한 시점이라고 판단해 물러나기로 했다"라며 작별 인사를 건넸다.올해 처음으로 K리그 무대에 발을 들인 김해. 사실 그 이면에는 손 감독의 공로가 매우 컸다. 지난 시즌 K3리그 정상으로 이끌며 프로 무대 진출 기반을 만들었고, 개막전에서는 무려 8677명의 관중(최다 관중 1위)을 경신하며 이목을 끌기도 했다.그렇게 손 감독의 뛰어난 지도력 아래 김해는 K리그2에 도전장을 내밀었다. 시즌 시작 전, 프로 무대에 잔뼈가 굵은 최필수를 비롯해 이승재, 이준규, 베카, 명세진, 브루노 코스타와 같은 경쟁력 있는 자원까지 흡수하는 데 성공했다.K3 챔피언이 K리그2에 도전장을 내민 상황 속 알찬 보강까지 이뤄냈기에 기대감은 상당했지만, 이는 곧 아쉬움으로 변질됐다. 개막전 안산에 4-1 패배를 시작으로 12라운드까지 무려 9패를 기록했으며 13라운드 김포전에서 첫 승리를 따냈지만, 기쁨은 오래가지 않았다.답답한 경기력에 더해 매 경기 실점하는 패턴이 이어지며 팬들의 한숨은 깊어졌고, 17라운드 청주전 1-0 승리 이후 무려 9경기서 단 1승도 챙기지 못하는 부진이 이어졌다. 결정적으로 9월 A매치 휴식기 전에 치러진 파주전 0-2 패배가 결정적이었다.25경기서 2승 7무 16패라는 초라한 성적. 결국 손현준 감독은 김해에서 쓸쓸한 퇴장을 맛봐야만 했다. 10년 전 감독 대행 신분으로 대구를 K리그1로 승격시켰으나 10년 후에는 신생팀 김해를 이끌고 아쉬운 성적표로 생애 2번째 K리그 도전을 마쳐야만 했다.K3로 강등이 없기에 김해 역시 지난해 좋은 성적을 거둔 손 감독을 기다릴 수 있었지만, 사실 같이 프로화에 성공한 팀들과 비교하면 그렇지만은 않다. 파주는 제라드 누스 감독 지휘 아래 끈끈한 조직력을 선보이며 8승 5무 12패 승점 29점으로 순항을 이어가고 있다.용인 역시 25경기서 5승 12무 8패 승점 27점을 획득하며 K리그2에서 쏠쏠한 경쟁력을 보여주고 있다.결과적으로 같은 시기에 프로에 합류한 두 팀이 나란히 중위권 경쟁을 이어가는 동안, 김해는 좀처럼 반등의 실마리를 찾지 못했다. 단순히 '프로 첫 시즌'이라는 이유만으로 부진을 설명하기에는 격차가 적지 않았고, 결국 구단은 시즌 막판 사령탑 교체라는 결단을 내렸다.김해는 충남 아산(임관식→안드레), 대구(김병수→최성용), 전남(박동혁→임관식), 성남(전경준→김해운)에 이어 K리그2 시즌 5호로 사령탑 변화를 갖게 됐다.향후 구단은 사령탑 공백을 최소화하기 위해 최명성 수석코치에게 임시로 지휘봉을 맡긴다. 최명성 수석코치가 감독 대행을 맡아 남은 시즌 일정을 소화할 예정이다. 동시에 2027시즌을 준비하기 위한 차기 감독 선임 작업에도 착수하게 된다.한편, 김해는 A매치 휴식기 후 오는 10일 충남 아산과 리그 28라운드를 치르게 된다.