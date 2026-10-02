기꺼이 엄지를 세우게 만든, 영화를 가장한 연설

▲디거
스틸컷워너브러더스 코리아
디거는 적어도 제 삶 전체에서 인식을 만드는 이였지 받아들이는 존재로 산 적이 없다. 그래서 그는 주디가 아니라 세르게이가 되어야 한다고 여긴다. 믿음은 사실이고 인식은 세계니까. 그러나 가네시의 세계에선 그럴 수가 없다. 인식은 인식이고 진실은 진실이다.
인간이 직관으로 파악할 수 없는 세계를 처음 만난 게 언제였을까. 물리학에선 양자역학의 장이 열렸을 때가 아마도 그와 같은 중차대한 순간이었을 테다. 물질은 어떻게 입자인 동시에 파동일 수 있을까. 그러나 실험은 하나의 존재가 두 가지 존재 형태를 가질 수 있다고 말한다. 삼차원의 공간에 사는 인간이 직관적으로 이해할 수 있는 세상은 그보다 낮은 차원들뿐이지만, 과학은 아무리 못해도 10차원의 세상, 시간의 축을 더해 11차원까지가 존재한다는 걸 알린다.
인제 와 AI가 끝없이 확장해 가는 문명의 영토는 그렇게 인류의 인식 범위를 훌쩍 넘어섰지만, 우리는 그를 거부하는 대신 덮어놓고 믿으면서 인류의 답안지 위에다 AI가 구해온 답을 적어 넣고 있는 것이다. 요컨대 실제는 실제다. 인식이 아니다.
한때는 균도 식물이라고 했다. 바이러스는 그저 돌멩이나 다름없는 입자일 뿐이었다. 일찍이 아리스토텔레스가 광물로부터 인간에 이르는 연속적 체계는 결코 생물과 무생물이란 확고한 이분법적 틀로써 설명되지 않는다고 한 뒤, 그보다 현명하다고 믿은 수많은 지성이 그를 우습게 여겼다. 그러나 오늘에 와서 생명과 생명 아닌 것을 구분하는 일이 생각만큼 쉽지 않다는 걸 과학이 확인케 하고 있다. 어쩌면 다른 어떤 시각에선 인간 또한 살아 있는 것이 아닐지 모른다. 그저 프로그램, 로봇, 데이터, 아니면 또 무엇일 수 있을까.
그래서 가네시는 외치는 것이다. "인식은 인식이에요(Perception is just perception)!"라고. 이 대사는 <디거> 가운데 가장 무거운 주고받음이고, 아마도 올 한 해 영화판에서 나온 가장 주요한 대사일 테다. 물리학과 바이러스, 과학과 인문, 또 인류와 AI가 기묘하게 조우한 현 문명의 최전선에서 강렬한 시사점을 주는 대화이니 말이다.
18회 DMZ국제다큐멘터리영화제에서 두 차례 상영된 <훔볼트 USA>를 제한다면, 올해 한국에서 상영된 가장 지적인 영화가 <디거>라 해도 좋겠다. 여러모로 통하는 바 있는 두 작품은 완전히 상반된 방식으로 문명의 실패를 고발한다. <훔볼트 USA>가 현재적 다큐멘터리로 연결 지어낸 것을, <디거>는 미래 SF적 코미디로 끊어낸다. 그러나 두 작품이 겨냥하는 바는 오롯이 하나니, 실패하는 문명과 다가오는(혹은 이미 닥쳐온) 절멸에 대한 것이다.
인류의 실패를 부른 이의 당당함 앞에 서면