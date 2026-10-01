이비호·박보민, 주니어 쇼트트랙 선발대회 첫날 나란히 2관왕

김진웅

의정부실내빙상장에서 세계주니어쇼트트랙선수권 선발을 위한 선발전이 펼쳐지고 있다.여자부에서는 서현중 소속 박보민이 두 종목을 석권하며 종합 선두에 올랐다.박보민은 1500m에서 34점을 확보했다. 김수빈(목동고)이 2위로 21점, 배정윤(부흥고)이 3위로 13점을 얻었다. 김지원(화정고)은 4위로 8점을 기록했다.박보민은 500m에서도 우승해 첫날 두 종목을 모두 1위로 마쳤다. 유수민(천천고)이 2위로 21점을 얻었고, 지윤서(경희대)가 3위로 13점을 확보했다. 김수빈은 4위로 8점, 강윤하(연수여고)는 5위로 5점을 더했다.여자부 종합 순위에서는 박보민이 68점으로 1위, 김수빈이 29점으로 2위에 올랐다. 유수민은 500m에서 얻은 21점으로 종합 3위에 자리했다.1500m 3위에 오른 배정윤은 500m에서도 1점을 추가해 총 14점으로 종합 4위를 기록했다. 지윤서는 13점으로 5위, 김지원은 8점으로 6위에 올랐다.이번 대회는 전국 주니어 선수권과 함께 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵, 2027 세계 주니어 선수권대회에 출전할 파견선수를 가리는 자리다. 대회 일정은 1일부터 2일까지다.첫날 1500m와 500m에서는 이비호와 박보민이 나란히 두 차례 우승하며 앞서 나갔다. 두 선수 모두 2위권과 39점 차를 만들었지만, 첫날 결과가 최종 선발 결과를 뜻하는 것은 아니다.남자부에서는 최원석과 박찬욱이 같은 점수로 뒤를 이었고, 여자부에서는 김수빈과 유수민이 각각 종합 2·3위에 자리했다. 남은 1000m 결과를 더해 최종 종합 순위가 결정된다.