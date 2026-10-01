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이비호·박보민, 주니어 쇼트트랙 선발대회 첫날 나란히 2관왕

이비호·박보민, 주니어 쇼트트랙 선발대회 첫날 나란히 2관왕

이비호·박보민, 1500m·500m 모두 우승하며 68점... 국제대회 파견선수 선발 경쟁서 남녀 종합 선두

김진웅(siejak93)
26.10.01 17:34최종업데이트26.10.01 17:34
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이비호(신서고)와 박보민(서현중)이 주니어 쇼트트랙 국제대회 파견선수 선발대회 첫날 두 종목을 모두 석권했다.

1일 의정부에서 열린 '2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회'에서 이비호와 박보민은 각각 남녀 1500m와 500m에서 우승했다.

두 선수는 종목별 우승 점수 34점씩을 더해 나란히 68점을 기록했다. 첫날 두 종목을 마친 가운데 남녀부 모두 2위와의 격차를 39점으로 벌리며 종합 선두에 올랐다.

의정부실내빙상장에서 세계주니어쇼트트랙선수권 선발을 위한 선발전이 펼쳐지고 있다.
의정부실내빙상장에서 세계주니어쇼트트랙선수권 선발을 위한 선발전이 펼쳐지고 있다.김진웅
이비호, 남자 1500m·500m 석권

남자부에서는 이비호가 1500m와 500m를 모두 가져갔다. 이비호는 1500m에서 최원석(서울디지털대)과 이윤석(염광고)을 제치고 종목 1위에 올랐다. 최원석은 21점, 이윤석은 13점을 확보했고, 박찬욱(노원고)이 4위로 8점을 얻었다.

이어 열린 500m에서도 이비호가 정상에 섰다. 박찬욱이 2위로 21점, 김민찬(천천고)이 3위로 13점을 추가했다.

첫날 합산 결과 이비호가 68점으로 종합 1위를 차지했다. 최원석과 박찬욱은 각각 29점으로 결과표상 공동 2위에 자리했다. 최원석은 1500m 2위와 500m 공동 4위, 박찬욱은 1500m 4위와 500m 2위로 같은 점수를 쌓았다.

이윤석과 김민찬은 각각 13점을 기록했다. 첫날 종합 순위에서는 이윤석이 4위, 김민찬이 5위에 올랐고, 김신유(솔샘고)가 8점으로 6위에 자리했다.

의정부실내빙상장에서 세계주니어쇼트트랙선수권 선발을 위한 선발전이 펼쳐지고 있다.
의정부실내빙상장에서 세계주니어쇼트트랙선수권 선발을 위한 선발전이 펼쳐지고 있다.김진웅
중학생 박보민, 여자부 두 종목 정상

여자부에서는 서현중 소속 박보민이 두 종목을 석권하며 종합 선두에 올랐다.

박보민은 1500m에서 34점을 확보했다. 김수빈(목동고)이 2위로 21점, 배정윤(부흥고)이 3위로 13점을 얻었다. 김지원(화정고)은 4위로 8점을 기록했다.

박보민은 500m에서도 우승해 첫날 두 종목을 모두 1위로 마쳤다. 유수민(천천고)이 2위로 21점을 얻었고, 지윤서(경희대)가 3위로 13점을 확보했다. 김수빈은 4위로 8점, 강윤하(연수여고)는 5위로 5점을 더했다.

여자부 종합 순위에서는 박보민이 68점으로 1위, 김수빈이 29점으로 2위에 올랐다. 유수민은 500m에서 얻은 21점으로 종합 3위에 자리했다.

1500m 3위에 오른 배정윤은 500m에서도 1점을 추가해 총 14점으로 종합 4위를 기록했다. 지윤서는 13점으로 5위, 김지원은 8점으로 6위에 올랐다.

1000m 남겨둔 선발 경쟁

이번 대회는 전국 주니어 선수권과 함께 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵, 2027 세계 주니어 선수권대회에 출전할 파견선수를 가리는 자리다. 대회 일정은 1일부터 2일까지다.

첫날 1500m와 500m에서는 이비호와 박보민이 나란히 두 차례 우승하며 앞서 나갔다. 두 선수 모두 2위권과 39점 차를 만들었지만, 첫날 결과가 최종 선발 결과를 뜻하는 것은 아니다.

남자부에서는 최원석과 박찬욱이 같은 점수로 뒤를 이었고, 여자부에서는 김수빈과 유수민이 각각 종합 2·3위에 자리했다. 남은 1000m 결과를 더해 최종 종합 순위가 결정된다.

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스포츠와 카메라를 사랑하는 시민기자입니다. 국내외 스포츠 소식과 사진, 현장 스케치 등을 전합니다. 경기장에서 직접 촬영한 순간과 깊이 있는 분석을 통해 독자들에게 생생한 정보를 전달하겠습니다.

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