괴테의 문장이 음악이 된다… 한패, 부평서 '소리의 서재: 파우스트' 공연

HANPAE

우측부터 한진희 씨, 김보람 씨한패의 바이올리니스트 한진희는 인천에서 나고 자란 토박이로, 자연스럽게 팀의 활동 무대도 인천이 중심이 됐다. 김보람 작가는 "부평아트센터는 제가 공연을 즐겨보는 익숙한 공간이라는 안정감이 있다"며 "완성도 있는 무대로 관객을 만날 수 있겠다는 생각에 자연스럽게 본공연 장소로 선택하게 됐다"고 말했다.인천이라는 도시에 대해서도 애정 어린 시선을 드러냈다. "인천은 개항 이후 서양 문물이유입되면서 다양한 문화와 옛것, 새것이 공존하는 매력적인 도시"라며 "문화예술에 대한 수요가 크다는 것을 직접 느낄 때마다 더 많은 작품을 만들고 공연해야겠다는 생각을 하게 된다"고 말했다.파우스트를 잘 모르는 관객에 대한 걱정은 접어도 된다. 김보람 작가는 "오히려 파우스트를 전혀 모르시는 분들이 편하게 오셨으면 한다"고 말했다. "이번 공연은 '파우스트를 이해한다'보다는 한 인간이 무엇을 갈망하고, 선택하고, 그 선택으로 어디까지 가는지를 따라가는 흐름"이라며 "공연을 보고 괴테의 원작을 한번 읽어보고 싶다는 마음이 생긴다면 가장 기쁠 것 같다"고 전했다.〈소리의 서재〉는 문학 작품의 이야기를 창작음악과 시각예술로 옮겨 관객이 원작의 서사와 정서를 보다 직관적으로 경험하도록 하는 공연 시리즈다. 지난해 괴테의 <젊은 베르테르의 슬픔>을 음악화한 〈소리의 서재-베르테르: Lovelorn〉에 이은 두 번째 작품으로, 인천문화재단의 지원을 받았다.