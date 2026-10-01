괴테의 문장이 음악이 된다… 한패, 부평서 '소리의 서재: 파우스트' 공연

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'소리의 서재' 공연 중에서HANPAE
고전문학을 어렵게 느끼는 이들에게 음악과 영상으로 먼저 작품을 만나게 하는 공연이 인천에서 열린다.
작곡·피아노 김보람과 바이올린 한진희로 구성된 창작 듀오 한패는 괴테의 <파우스트> 1 부를 10 개의 창작곡과 미디어아트로 풀어낸 〈소리의 서재: 파우스트〉를 오는 10월 7일 오후 8시 부평아트센터 달누리극장에서 선보인다.
피아노와 바이올린이 묻고 답하다… 파우스트의 갈망을 음악으로
공연은 원작 1부의 주요 서사를 '천상', '파우스트', '메피스토펠레스', '젊음과 환희', '순수의 그레첸', '죄의 시작', '레퀴엠', '발푸르기스의 밤', '죄와 광기', '방황' 등 10개의 창작곡으로 구성한다.
평생 지식과 진리를 추구했지만 만족하지 못한 파우스트가 메피스토펠레스와 계약한 뒤 젊음과 사랑, 욕망과 죄를 지나 다시 방황하는 과정을 하나의 음악적 서사로 연결한다.
음악은 피아노와 바이올린 이중주를 중심으로 구성하며, 두 악기가 질문하고 응답하거나 때로는 충돌하는 방식으로 파우스트와 메피스토펠레스 사이의 긴장과 대화를 연상하도록 창작했다. 여기에 오케스트라 사운드를 더하고, 고전적 음악어법부터 중세적 색채와 낭만적 선율, 현대적인 주법까지 장면에 따라 다양한 음악적 언어를 활용했다.
무대 후면에는 AI 영상 제작 기술 '씨댄스(Seedance)'를 활용해 제작한 미디어아트를 펼쳐, 대사 없이도 원작의 주요 장면과 인물의 감정선을 이해하고 공연에 몰입할 수 있도록 구성했다. 200여 년 전 완성된 괴테의 고전을 오늘날의 창작음악과 AI 기술로 다시 해석함으로써 고전과 현대 기술이 만나는 새로운 감상 방식을 제시한다.
"파우스트를 모르셔도 됩니다"… 인천 관객에게 건네는 말