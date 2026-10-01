'타격 1위' 구자욱 쓰러진 삼성... 역전 우승 멀어지나?

삼성라이온즈

삼성 구자욱의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)올시즌 구자욱이 삼성 타선에서 차지하는 비중은 절대적이다. 9월 30일을 기준으로 총 114경기에 출장한 구자욱은 타율 0.371 156안타 15홈런 102타점 OPS 1.039 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 6.93을 기록 중이다. 리그 타율과 출루율(0.458) 부문에서 2위와 상당한 격차로 1위를 달리고 있었다.특히 9월에는 절정의 타격감을 과시하고 있었다. 총 18경기에서 타율 0.443의 불방망이를 휘두른 구자욱은 생애 첫 타격왕 타이틀을 향해 순항하고 있었다. 하지만 시즌 종료를 9경기 남겨둔 시점에서 예기치 않게 햄스트링 부상을 당하면서 팀의 막판 순위 싸움에 비상이 걸렸다.구자욱의 가치는 팀 승률을 통해 직관적으로 확인이 된다. 올시즌 구자욱이 1군 엔트리에 포함했을 때 삼성의 승률은 0.635로 리그 정상권이다. 반면 구자욱이 1군 전력에서 빠졌을 때의 승률은 0.412(7승 10패)로 리그 하위권 수준이다.