김종호, 한국 첫 양궁 컴파운드 남자 금메달 '명중'

연합뉴스

1일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 개인전에서 금메달을 차지한 한국 김종호가 시상식에서 두 팔을 높게 들고 있다.김종호가 한국 양궁에 사상 첫 아시안게임 컴파운드 남자 개인전 금메달을 안겼다.김종호는 1일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 컴파운드 양궁 남자 개인전 결승에서 장정웨이(대만)를 149-145로 물리치고 우승했다.남녀를 통틀어 아시안게임에서 컴파운드 양궁 개인전 금메달이 나온 것은 2014 인천 대회 여자부의 최보민 이후 12년 만이다.김종호는 숱한 위기를 딛고 결승까지 올랐다. 8강전에서 랴오자하오(중국)에게 끌려다니다가 5엔드에서 역전하며 143-142로 극적인 승리를 거뒀다.준결승에서 가네쉬 마니 라트남 티루무루(인도)와 격돌한 김종호는 초반 6발의 화살을 모두 10점에 명중하며 기선을 제압했다가, 3엔드에서 두 차례 9점을 쏘고 흔들리면서 88-87로 쫓기기도 했다.하지만 마지막 5엔드에서 만점 30점을 쏘는 '퍼펙트 엔드'를 기록하며 148-144로 결승행 티켓을 따냈다.오히려 결승이 더 쉬웠다. 1엔드를 29-28로 리드한 김종호는 2엔드에서 3발을 모두 10점에 명중하며 59-57을 만들었다.4엔드에서 119-115로 격차를 벌리며 여유를 찾은 김종호는 결승에서 세 번째 화살을 제외하고 나머지 14발의 화살을 모두 10점에 쏘면서 만점 150점에 단 한 점이 모자란 압도적인 활약을 펼쳤다.