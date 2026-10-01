'프로 내한러' 13번째 한국 찾은 톰 크루즈 역대급 변신

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배우 톰 크루즈가 1일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 영화 '디거' 기자간담회에서 질문에 답하고 있다.연합뉴스
1일 서울 영등포구의 한 호텔에서 영화 <디거>의 기자간담회가 진행되었다. 현장에는 13번째 한국을 방문한 톰 크루즈가 참석해 영화와 제작 방향에 대한 이야기를 나누었다.
영화 <디거>는 꼰대 괴짜 재벌 '디거 록웰(톰 크루즈)'의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계를 뒤흔들 역대급 대재앙이 되면서 벌어지는 이야기를 담은 영화다.
13번째 한국을 찾은 톰 크루즈는 "좋은 날씨에 <디거>를 함께 하게 되어 영광이다"라며 특유의 미소로 인사를 건넸다. 그는 "관객이자 제작자로서 다양한 장르를 좋아하지만 알레한드로 G. 이냐리투의 시나리오 세계관 속 캐릭터의 독창성에 매료되었다"라고 참여 계기를 밝혔다.
이어 "알레한드로 G. 이냐리투 감독이 9년 동안 준비한 프로젝트다. 저는 2019년 <탑건: 매버릭> 촬영 첫날 처음 제안을 받았고 만나 밤새도록 대화를 나누었다. 시네마틱 한 영화이자, 영화 제작의 차원 뛰어넘은 명작이다"라며 "비스타 비전 렌즈 안에 집약된 세계관이 담겨 있다"라고 덧붙였다.
톰 크루즈는 기존의 젠틀하고 정의로운 모습을 벗고 파격적인 외형 변신으로 화제를 모았다. 46년간 배우이자 제작자로 활동한 톰 크루즈는 파격 변신 중 자신의 아이디어가 포함되었다고 말했다. 그는 "영화를 만다는 것 자체가 특권이자 귀한 경험이라 늘 관객을 위해 만들며, 캐릭터의 빌드업에 다양한 의견을 낸다"고 말했다.
그러면서 캐릭터의 본질에 분장이 미치는 영향에 대해 "영화는 인간을 다방면에서 바라볼 렌즈를 제공하고 있다"라며 "배우는 의상, 분장, 세트까지 준비된 것을 자신에 맞게 활용하는 게 필요하다"라고 덧붙었다.
그러면서 큰 화면에서 스펙터클함을 경험하면서도 세세한 것을 놓치지 말라고 강조했다. 그는 "세트 제작도 신경 썼다. 세트 하나하나에 스태프의 역량이 담겼다" 그들의 역량을 경험해 달라고 답했다.
거장의 작품, 자부심