9점 차로 중국 제압... 한국 남자 속사권총, 금메달 탈환

한국 남자 속사권총 대표팀이 12년 만에 금빛 총성을 울렸다.송종호(IBK기업은행)·이건혁(대구공공시설관리공단)·윤서영(KB국민은행)이 나선 대한민국 남자 속사권총 대표팀은 1일 오후 일본 도요타 아이치현 종합 사격장에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 남자 25m 속사권총에서 합계 1749점을 획득하여 금메달을 목에 걸었다.25m 속사권총은 주어진 거리에서 제한 시간 안에 5개 표적을 빠르게 쏘는 종목이다. 선수는 서서 사격 자세를 취하며 한 시리즈에 5발을 쏘고, 각각의 표적에 한 발씩 발사한다.본선에서는 총 60발을 쏜다. 처음에는 5발을 8초 안에 쏘고, 이후 6초와 4초로 제한 시간이 줄어든다. 같은 과정을 두 차례 반복하며, 선수 한 명이 받을 수 있는 최고 점수는 600점이다. 시간이 짧아질수록 빠른 사격과 정확성을 동시에 요구한다는 점이 특징이다.다만 단체전은 별도의 경기를 치르지 않는다. 개인전 본선에 출전한 같은 나라 선수 3명의 점수를 합산해 순위를 정한다. 따라서 단체전 만점은 1,800점이다.한국 선수들은 개인 본선에서도 상위권에 자리했다. 이건혁은 전날 스테이지1에서 292점을 기록한 데 이어 이날 스테이지2에서 296점을 추가했다. 합계 588점으로 본선을 2위로 마쳤다.윤서영은 스테이지1 293점과 스테이지2 288점을 더해 총 581점으로 3위에 자리했다. 첫날 288점으로 10위였던 송종호는 두 번째 스테이지에서 292점을 기록하며 합계 580점까지 끌어올렸고, 최종 4위로 본선을 마쳤다.세 선수의 점수를 합산한 한국은 총 1,749점으로 중국(1,740점·2위)과 인도네시아(1,720점·3위)를 제치고 단체전 금메달을 확정했다.이로써 대표팀은 속사권총 단체전에서 12년 만에 금메달을 목에 거는 기염을 토해냈다. 지난 1982 뉴델리 대회(동메달)를 시작으로 1986 서울에서는 임장수·박종길·양충열, 1990 베이징에서는 이종일·임장수·박병택이 정상에 오르며 자존심을 세웠다.이후에도 1994 히로시마(동메달), 2002 부산에서는 강형철·이상학·이영훈이 1,747점으로 중국에 이어 은메달을 차지, 2010 광저우에서는 차상준·황윤삼·홍성환이 2위에 올라섰다. 또 201 2014 인천에서는 장대규·김준홍·송대규가 1,747점을 기록하며 정상에 올라섰다.사격장 현지 사정으로 열리지 않았던 2018 자카르타-팔렘방 대회를 제외, 직전 항저우에서도 대표팀은 은메달을 따내는 기염을 토해냈다. 그만큼 아시안게임에서 효자 노릇을 톡톡히 하고 있었다는 것.이번 아이치·나고야 대회에서는 직전 항저우 대회에서 2위에 머물렀던 성적을 경신, 12년 만에 금메달을 목에 거는 데 성공했다. 특히 2014 우승 멤버였던 송종호는 많은 세월이 지났음에도 묵묵하게 기량을 유지하며 팀 코리아에 25번째 '금'을 선사했다.