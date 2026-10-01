한국 남자 속사권총, 12년 만에 아시안게임 정상 탈환

대한체육회

송종호는 개인전 4위의 성적에도 불구하고 국가별 출전 제한에 따라 개인전 결선은 출전하지 않는다.25m 속사권총은 이름 그대로 빠른 시간 안에 여러 발을 쏘면서 정확성까지 확보해야 하는 종목이다.선수 한 명이 25m 거리의 표적을 향해 총 60발을 쏘며, 8초·6초·4초 구간에서 각각 20발씩 사격한다. 가장 빠른 구간에서는 5발을 쏘는 데 주어진 시간이 4초에 불과하다.한 발을 쏘고 다음 표적을 향해 총을 다시 움직이는 과정이 반복되기 때문에 단순히 조준 시간이 길다고 좋은 점수를 얻을 수 있는 종목이 아니다. 제한된 시간 안에서 총을 안정적으로 제어하면서 일정한 동작을 반복해야 한다.특히 시간이 8초에서 6초, 다시 4초로 줄어들면 선수에게 요구되는 움직임의 속도도 빨라진다. 그렇다고 서두르기만 하면 조준이 흔들리고 명중률이 떨어질 수 있다. 빠르게 쏘되 불필요한 움직임을 줄이고, 시리즈마다 비슷한 동작을 반복하는 것이 중요하다.이 때문에 속사권총은 사격의 기본인 정확성에 더해 순간적인 판단과 리듬을 유지하는 능력이 중요하다. 선수들이 정해진 시간 안에서 총을 들어 올리고 표적을 확인한 뒤 방아쇠를 당기는 동작을 반복하는 만큼 작은 흔들림도 점수 차이로 이어질 수 있다.단체전에서는 여기에 세 선수의 기록을 하나로 묶어야 한다는 특성이 더해진다. 개인전처럼 한 선수의 기록만으로 승부가 결정되는 것이 아니라 세 선수의 점수가 모두 합산되기 때문이다. 한 명이 높은 점수를 기록하는 것만으로는 부족하고 세 선수 모두 큰 실수를 줄이면서 자신의 점수를 지켜야 한다.한국은 이번 대회에서 이 부분에서 안정적인 결과를 만들어냈다. 첫날 중국에 3점 앞선 뒤 둘째 날에도 선두를 지키면서 이틀 동안 쌓아 올린 점수를 금메달로 연결했다. 특히 하루의 경기에서 얻은 우위를 다음 날까지 유지했다는 점에서 단체전의 특성을 잘 보여줬다는 평가다.세 선수 모두 개인전 본선에서도 상위권에 이름을 올렸다. 이건혁은 588점으로 2위, 윤서영은 581점으로 3위, 송종호는 580점으로 4위를 기록했다. 단체전 금메달을 합작한 세 선수가 개인전 본선에서도 나란히 상위권에 자리하면서 대표팀의 전체적인 경기력을 보여줬다.다만 개인전 결선에는 국가별 출전 제한이 적용된다. 한 국가에서 최대 2명만 결선에 진출할 수 있어 본선 2위 이건혁과 3위 윤서영이 결선에 나서고, 4위 송종호는 결선에 출전하지 않는다.한국 남자 속사권총 대표팀이 단체전에서 12년 만의 금메달을 되찾은 데 이어 개인전에서도 추가 메달을 획득할지 귀추가 주목된다.