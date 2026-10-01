우리는 무엇에 허기져 있는가

▲불꽃 속의 셰프, 영화 <헝거>
넷플릭스 영화 <헝거>의 포스터. 주인공 아오이가 거센 불길 속에서 요리를 하고 있다.넷플닉스
영화 포스터 속 소녀가 거대한 불길 앞에 서 있다. 불은 프라이팬을 넘어 소녀의 얼굴과 몸까지 집어삼킬 듯 거세다. 그 불길을 바라보고 있으면 영화의 제목 <헝거(Hunger)>(2023년 4월 8일 개봉)가 단순히 '배고픔'을 뜻하는 것은 아니라는 생각이 든다.
네이버 사전에서 hunger를 찾아보면 '굶주림, 기아, 배고픔' 다음에 '~에 대한 갈구 또는 갈망'이라는 뜻이 나온다. 영화를 보고 나서 한동안 머릿속에 남은 단어도 바로 '허기'였다. 배가 고픈 것이 아니다. 인정받고 싶어서 고픈 마음, 남보다 특별해지고 싶어서 고픈 마음, 성공했음을 끊임없이 확인하고 싶은 마음이다.
<헝거>는 요리를 소재로 하지만, 결국 음식에 관한 영화만은 아니다. 음식을 만드는 사람들의 모습을 통해 우리가 무엇을 욕망하며 살아가는지 묻는다.
한 접시의 음식에 담긴 서로 다른 세계
영화의 주인공 아오이는 가족이 운영하는 길거리 음식점에서 일한다. 우연한 기회에 최고급 요리를 선보이는 '헝거'의 주방에 들어가면서 전혀 다른 세계를 경험한다. 그곳에서 만난 셰프 폴은 음식에서 '맛' 이상의 것을 추구한다. 값비싼 재료와 정교한 기술, 손님을 압도하는 경험까지 음식의 일부라고 생각한다.
두 사람이 만드는 음식의 차이는 단순히 재료나 조리법에 있지 않다. 음식을 바라보는 마음이 다르다.
아오이가 먹는 사람의 일상 가까이에서 음식을 바라본다면, 폴에게 음식은 자신이 얼마나 특별한 세계에 속해 있는지를 보여주는 언어처럼 보인다. 같은 음식이라도 누가 만들고, 누가 먹으며, 어떤 가격을 지불하느냐에 따라 그 의미가 달라지는 세계다.
그래서 영화를 보면서 이런 질문을 하게 됐다. 사람들이 정말 원하는 것은 맛있는 음식일까. 아니면 남들이 쉽게 가질 수 없는 '특별함'일까. 영화는 이 질문에 정답을 알려주지 않는다. 대신 아오이가 폴의 세계를 경험하면서 그 질문을 스스로하게 한다.
성공을 향해 달려갈수록 커지는 마음의 빈자리
아오이는 뛰어난 재능만으로 그 세계에 들어간 것이 아니다. 처음 그의 주방에 들어 갔을 때부터 끊임없이 배우고, 실패하고, 다시 불 앞에 섰다. 그 과정을 숨죽여 보면서 나는 아오이의 노력이 단순히 '요리를 잘하고 싶다'는 마음에서 출발한 것만은 아니라는 생각(의구심)이 들었다.
누군가에게 인정받고 싶은 마음은 사람을 얼마나 강하게 움직이는가.
우리도 비슷하지 않은가. 공부를 잘하면 부모님과 선생님께 칭찬받고, 좋은 직장에 들어가면 인정받고, 더 좋은 집과 더 많은 것을 가지면 사람들은 성공했다고 말한다. 사회가 만들어놓은 기준을 하나씩 통과할수록 우리는 만족할 것 같지만, 이상하게도 다음 목표가 곧바로 생긴다.
<헝거>에서 인상적인 것은 바로 이 부분이다.
성공은 허기를 없애주는 것이 아니라 때로는 새로운 허기를 만들어낸다. 가족이 돌아오라고 말할 때도 그녀는 아직 걸음마를 뗐을 뿐이라고 통화하는 장면도 그래서 오래 남는다. 이미 충분히 앞으로 나아간 사람에게도 '아직 멀었다'는 마음이 찾아온다. 어쩌면 현대인의 불행 가운데 하나는 충분히 이루었다는 감각을 갖기 어려운 것인지도 모른다.
폴의 특별함과 엄마의 특별함
영화에서 폴이 '사랑이 담긴 음식'이라는 말을 바라보는 방식도 흥미롭다. 그는 그것을 가난한 사람들이 자신들의 현실을 위로하기 위해 만들어낸 말처럼 여긴다. 그에게 음식은 정성이나 사랑보다 실력과 희소성, 그리고 그것을 통해 얻는 인정이 중요하다.
그 말을 듣고 있으니 며칠전 친정집 부엌의 한 장면이 떠올랐다.