우리는 무엇에 허기져 있는가

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큰사진보기 ▲망개잎에 감싼엄마의 김치만두추석에 빚은 김치만두. 만두가 서로 달라붙지 않도록 엄마가 직접 따서 말려둔 망개잎을 깔아 쪄냈다. 김남정 추석날이었다. 다른 집에서는 송편을 빚었을지 모르지만, 차례를 지내지 않는 우리 가족은 그날 송편 대신 김치만두를 빚었다. 팔순이 훌쩍 넘은 엄마가 김장김치를 소진해야 한다며 만두를 만들자고 하셨기 때문이다.



온 가족이 둘러앉아 만두피에 김치소를 넣고 하나씩 빚었다. 그리고 엄마는 찜기에 만두를 올리면서 봄날 산행길에 따서 냉동해 둔 망개잎을 꺼내 만두 하나하나를 감싸셨다. 만두끼리 서로 달라붙지 않게 하기 위해서였다. 찜기에 김이 오르고 만두가 익어가는 모습을 보면서 우리는 한목소리로 말했다.



"우리 엄마는 특급 셰프시네."



그때는 웃으며 지나간 말이었지만 영화를 보고 나니 그 말이 다르게 들렸다.



영화 속 폴에게 특별함은 남들이 쉽게 가질 수 없는 재료와 기술, 그리고 특별한 경험을 만들어내는 데서 나온다. 엄마에게도 엄마만의 특별함이 있었다. 망개잎 한 장을 음식에 활용하는 방법을 알고 있었고, 어떻게 하면 만두가 서로 달라붙지 않고 맛있게 익을지를 생각했다.



폴의 특별함이 자신의 가치를 증명하기 위한 것이라면, 엄마의 특별함은 먹을 사람을 생각하는 데서 시작됐다.



누군가에게 보여주기 위한 특별함이 아니라 가족을 위해 궁리하고 만들어낸 특별함이었다.



가장 비싼 음식보다 오래 남는 것



<헝거>가 흥미로운 이유는 가난한 음식과 비싼 음식을 단순하게 비교하지 않기 때문이다. 길거리 음식이 무조건 선하고, 파인다이닝이 무조건 허영이라고 말하지도 않는다.



영화가 보여주는 것은 음식 자체보다 음식을 둘러싼 사람들의 욕망이다. 누군가는 한 끼를 먹기 위해 음식을 만들고, 누군가는 자신의 이름을 알리기 위해 음식을 만든다. 또 누군가는 다른 사람에게 인정받기 위해 더 높은 곳으로 올라가려 한다.



헝거.



우리는 모두 무언가에 허기져 있다. 돈일 수도 있고, 성공일 수도 있고, 인정일 수도 있다. 더 나은 삶을 향한 욕망 자체가 잘못된 것은 아니다. 욕망은 사람을 움직이게 하는 힘이기도 하니까. 다만 그 허기를 따라가다 보면 한 번쯤 멈춰서 물어야 할 것 같다.



지금 내가 원하는 것은 정말 필요한 것인가. 아니면 남에게 특별해 보이고 싶은 것인가.



영화 포스터 속 불길은 처음에는 요리사의 열정처럼 보였다. 영화를 다 보고 난 뒤에는 조금 다르게 보였다. 무언가를 이루기 위해 타오르는 마음이기도 하지만, 잘못 다루면 자신까지 태워버릴 수 있는 욕망의 불처럼 느껴졌다.



그리고 그 불길의 끝에서 나는 값비싼 요리보다 망개잎에 싸여 쪄지던 김치만두를 떠올렸다. 망개잎 한 장씩에 싸여 찜기에서 익어가던 만두였다. <헝거>를 보고 난 뒤 내게 남은 질문은 '최고의 요리는 무엇인가'가 아니었다.



나는 지금 무엇에 허기져 있는가.



그리고 그 허기를 채우느라 혹시 내가 이미 가지고 있는 소중한 것들을 놓치고 있는 것은 아닌가.

영화는 그 답을 대신 말해주지 않는다. 다만 뜨거운 불 앞에 우리를 세워놓고, 각자의 허기를 바라보게 한다. 헝거 넷플릭스 욕망 허기 특별함 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 4 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김남정 (tanpopo1003) 내방 구독하기 책과 영화를 읽고, 글을 씁니다.나이 들어가는 삶의 감각과 가족. 부부의 시간, 일상에서 건져 올린 생각들을 기록합니다. 이 기자의 최신기사 처음 만나도 친구 되는 이곳의 결정적 매력

넷플릭스 영화 <헝거>의 포스터. 주인공 아오이가 거센 불길 속에서 요리를 하고 있다.영화 포스터 속 소녀가 거대한 불길 앞에 서 있다. 불은 프라이팬을 넘어 소녀의 얼굴과 몸까지 집어삼킬 듯 거세다. 그 불길을 바라보고 있으면 영화의 제목 <헝거(Hunger)>(2023년 4월 8일 개봉)가 단순히 '배고픔'을 뜻하는 것은 아니라는 생각이 든다.네이버 사전에서 hunger를 찾아보면 '굶주림, 기아, 배고픔' 다음에 '~에 대한 갈구 또는 갈망'이라는 뜻이 나온다. 영화를 보고 나서 한동안 머릿속에 남은 단어도 바로 '허기'였다. 배가 고픈 것이 아니다. 인정받고 싶어서 고픈 마음, 남보다 특별해지고 싶어서 고픈 마음, 성공했음을 끊임없이 확인하고 싶은 마음이다.<헝거>는 요리를 소재로 하지만, 결국 음식에 관한 영화만은 아니다. 음식을 만드는 사람들의 모습을 통해 우리가 무엇을 욕망하며 살아가는지 묻는다.영화의 주인공 아오이는 가족이 운영하는 길거리 음식점에서 일한다. 우연한 기회에 최고급 요리를 선보이는 '헝거'의 주방에 들어가면서 전혀 다른 세계를 경험한다. 그곳에서 만난 셰프 폴은 음식에서 '맛' 이상의 것을 추구한다. 값비싼 재료와 정교한 기술, 손님을 압도하는 경험까지 음식의 일부라고 생각한다.두 사람이 만드는 음식의 차이는 단순히 재료나 조리법에 있지 않다. 음식을 바라보는 마음이 다르다.아오이가 먹는 사람의 일상 가까이에서 음식을 바라본다면, 폴에게 음식은 자신이 얼마나 특별한 세계에 속해 있는지를 보여주는 언어처럼 보인다. 같은 음식이라도 누가 만들고, 누가 먹으며, 어떤 가격을 지불하느냐에 따라 그 의미가 달라지는 세계다.그래서 영화를 보면서 이런 질문을 하게 됐다. 사람들이 정말 원하는 것은 맛있는 음식일까. 아니면 남들이 쉽게 가질 수 없는 '특별함'일까. 영화는 이 질문에 정답을 알려주지 않는다. 대신 아오이가 폴의 세계를 경험하면서 그 질문을 스스로하게 한다.아오이는 뛰어난 재능만으로 그 세계에 들어간 것이 아니다. 처음 그의 주방에 들어 갔을 때부터 끊임없이 배우고, 실패하고, 다시 불 앞에 섰다. 그 과정을 숨죽여 보면서 나는 아오이의 노력이 단순히 '요리를 잘하고 싶다'는 마음에서 출발한 것만은 아니라는 생각(의구심)이 들었다.누군가에게 인정받고 싶은 마음은 사람을 얼마나 강하게 움직이는가.우리도 비슷하지 않은가. 공부를 잘하면 부모님과 선생님께 칭찬받고, 좋은 직장에 들어가면 인정받고, 더 좋은 집과 더 많은 것을 가지면 사람들은 성공했다고 말한다. 사회가 만들어놓은 기준을 하나씩 통과할수록 우리는 만족할 것 같지만, 이상하게도 다음 목표가 곧바로 생긴다.<헝거>에서 인상적인 것은 바로 이 부분이다.성공은 허기를 없애주는 것이 아니라 때로는 새로운 허기를 만들어낸다. 가족이 돌아오라고 말할 때도 그녀는 아직 걸음마를 뗐을 뿐이라고 통화하는 장면도 그래서 오래 남는다. 이미 충분히 앞으로 나아간 사람에게도 '아직 멀었다'는 마음이 찾아온다. 어쩌면 현대인의 불행 가운데 하나는 충분히 이루었다는 감각을 갖기 어려운 것인지도 모른다.영화에서 폴이 '사랑이 담긴 음식'이라는 말을 바라보는 방식도 흥미롭다. 그는 그것을 가난한 사람들이 자신들의 현실을 위로하기 위해 만들어낸 말처럼 여긴다. 그에게 음식은 정성이나 사랑보다 실력과 희소성, 그리고 그것을 통해 얻는 인정이 중요하다.그 말을 듣고 있으니 며칠전 친정집 부엌의 한 장면이 떠올랐다.