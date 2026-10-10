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이동근, 아시안게임 금메달 다음은 프로…'빅맨'과 '빅윙'사이

이동근, 아시안게임 금메달 다음은 프로…'빅맨'과 '빅윙'사이

198㎝ 큰 신체조건에 운동능력 겸비한 성장형 포워드

김종수(oetet)
26.10.10 14:55최종업데이트26.10.10 14:55
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이동근의 가장 큰 장점은 지금도 꾸준히 성장하고 있다는 부분이다.
이동근의 가장 큰 장점은 지금도 꾸준히 성장하고 있다는 부분이다.대한민국농구협회

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국 남자 3대3 농구의 사상 첫 금메달을 이끈 이동근(23, 고려대)이 이제 프로 무대로 향한다.

고려대 4학년인 이동근은 198㎝의 신장을 갖춘 장신 포워드다. 일반적인 윙 포지션보다 큰 사이즈와 신장 대비 빼어난 운동능력을 바탕으로 골밑과 외곽을 오가며 여러 역할을 수행할 수 있다는 부분이 강점으로 꼽힌다.

그는 성장 과정이 일반적인 선수들과는 조금 다르다. 초등학교와 중학교 시절에는 야구와 축구 등을 했으며, 중학교 2~3학년 무렵 농구 동아리를 통해 본격적으로 농구를 접했다. 이후 고등학교 1학년에 들어서야 선수의 길을 선택했고, 대학에 진학한 뒤에도 해마다 자신의 영역을 넓혀왔다.

농구를 늦게 시작한 선수라는 점을 고려하면 대학 4년 동안 만들어낸 성장 폭은 눈여겨볼 만하다. 처음부터 완성된 빅맨으로 평가받은 선수가 아니라, 신체 조건과 운동능력을 바탕으로 수비와 공격에서 할 수 있는 일을 하나씩 늘려온 유형이기 때문이다.

그 과정에서 이동근은 고려대의 프런트코트에서 중요한 역할을 맡았고, 유민수와 함께 뛰면서 안팎을 오가는 활용도도 키웠다. 단순히 골밑에 머무는 선수가 아니라 상황에 따라 외곽으로 나와 공격에 가담할 수 있는 자원으로 발전한 것이다.

이제 관심은 자연스럽게 프로에서의 역할이다. 2026 KBL 신인드래프트는 10월 28일 컴바인을 거쳐 11월 9일 순위 추첨, 11월 20일 잠실학생체육관에서 트라이아웃과 본드래프트가 진행된다. 유력한 1순위 후보 이동근에게는 자신의 가치를 평가받게 될 첫 번째 무대다.

이동근(사진 왼쪽)은 3대3 농구 금메달을 통해 병역문제까지 해결했다.
이동근(사진 왼쪽)은 3대3 농구 금메달을 통해 병역문제까지 해결했다.대한민국농구협회

아시안게임 금메달로 확인한 경쟁력…3X3에서 안팎 오간 활용도

이동근의 커리어를 이야기하면서 빼놓을 수 없는 것이 아시안게임 금메달이다. 한국은 지난 9월 25일 남자 3대3 결승에서 카타르를 19-10으로 꺾고 아시안게임 사상 처음으로 이 종목 금메달을 차지했다. 이동근은 결승에서 3득점, 6리바운드를 기록하며 우승에 힘을 보탰다.

3대3은 5대5 농구보다 코트가 좁고 공격과 수비 전환이 빠르다. 한 선수가 공격만 맡거나 수비만 맡기 어렵기 때문에 신체조건뿐 아니라 공간 판단과 스위치 수비, 리바운드, 볼 없는 움직임까지 다양한 능력이 요구된다.

이동근에게 아시안게임 3대3은 자신의 장점을 보여줄 수 있는 무대이기도 했다. 한국 대표팀은 이동근을 비롯해 이주영, 김승우, 구민교로 구성됐고, 이들은 올해 4월 열린 FIBA 3X3 아시아컵에서도 한국 남자 대표팀의 사상 첫 준우승을 만들어냈다. 이후 아시안게임에서도 같은 선수들이 호흡을 맞추며 금메달까지 이어졌다.

이동근의 장점은 큰 신체 조건을 활용한 수비와 리바운드다. 상대의 움직임에 따라 골밑을 지키면서도 외곽으로 나갈 수 있고, 공격에서는 운동능력을 이용한 림 근처 마무리가 강점으로 평가된다.

여기에 대학 생활 동안 슈팅 능력도 꾸준히 발전했다. 과거에는 골밑에서 플레이하는 비중이 상대적으로 컸다면, 최근에는 외곽에서 공을 잡고 공격을 시작하는 장면도 늘었다. 프로에서 3번 포지션, 즉 전형적인 윙 역할까지 소화할 수 있을지가 향후 성장의 중요한 기준이 될 전망이다.

이동근이 프로농구에서 성공하려면 대학시절보다 좀 더 폭넓은 역할이 가능해야 할 것이라는 의견이 많다.
이동근이 프로농구에서 성공하려면 대학시절보다 좀 더 폭넓은 역할이 가능해야 할 것이라는 의견이 많다.대한민국농구협회

'빅맨과 윙 사이'에서 프로 적응이 관건…성장 속도가 기대되는 이유

이동근을 스카우팅 관점에서 보면 가장 흥미로운 부분은 바로 포지션의 확장성이다. 2m에 가까운 신장과 운동능력을 갖춘 만큼 4번 포지션에서 골밑 역할을 수행할 수 있지만, 프로에서는 여기에 외곽 수비와 슈팅, 돌파 능력까지 요구받게 된다. 결국 이동근이 어떤 포지션으로 자리 잡느냐에 따라 프로에서의 활용 범위도 달라질 수 있다.

대학에서는 팀 사정상 빅맨 역할을 맡는 시간이 길었던 만큼, 프로에서 3번으로 활용될 경우 새로운 과제가 생긴다. 특히 오프볼 상황에서 수비수를 따돌리는 컷인이나 외곽에서 공을 받은 뒤 스스로 공격을 만들어내는 능력은 더 발전할 필요가 있다.

반대로 이 부분이 이동근의 한계를 의미하는 것은 아니다. 농구를 본격적으로 시작한 시점 자체가 다른 선수들보다 늦었고, 그 이후 대학 4년 동안 꾸준히 역할을 넓혀왔다는 점은 주목할 만한 부분이다. 실제로 고려대에서도 이동근과 유민수를 안팎으로 활용하는 장신 라인업을 시도하며 다기능적인 역할을 주문해왔다.

공격에서도 성장 가능성이 크다. 운동능력을 이용한 림 피니시는 이미 장점으로 평가받고 있고, 슈팅 역시 성장세를 보였다. 다만 프로에서는 대학보다 수비수의 신체조건과 수비 조직력이 모두 강해지는 만큼, 돌파 과정에서 컨택을 견디면서 드리블을 유지하는 것과 스스로 슛을 만들어내는 능력을 얼마나 발전시키느냐가 중요하다.

현재 이동근의 가장 큰 가치는 발전성에 있다. 좋은 신체조건과 운동능력을 갖춘 데다 대학 4년 동안 역할을 계속 확장해 왔다는 점, 그리고 아시안게임과 국제 3X3 무대 등에서 다양한 유형의 농구를 경험했다는 점이 프로에서의 성장 가능성을 보여준다.

아시안게임 금메달로 선수 커리어의 큰 점을 찍은 이동근이 11월 KBL 신인드래프트에서 가드 최대어 이주영을 제치고 1순위 지명을 받을 수 있을지에 농구 팬들의 뜨거운 시선이 몰리고 있다.

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이동근 고려대 전천후포워드

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