이동근, 아시안게임 금메달 다음은 프로…'빅맨'과 '빅윙'사이

대한민국농구협회

이동근이 프로농구에서 성공하려면 대학시절보다 좀 더 폭넓은 역할이 가능해야 할 것이라는 의견이 많다.이동근을 스카우팅 관점에서 보면 가장 흥미로운 부분은 바로 포지션의 확장성이다. 2m에 가까운 신장과 운동능력을 갖춘 만큼 4번 포지션에서 골밑 역할을 수행할 수 있지만, 프로에서는 여기에 외곽 수비와 슈팅, 돌파 능력까지 요구받게 된다. 결국 이동근이 어떤 포지션으로 자리 잡느냐에 따라 프로에서의 활용 범위도 달라질 수 있다.대학에서는 팀 사정상 빅맨 역할을 맡는 시간이 길었던 만큼, 프로에서 3번으로 활용될 경우 새로운 과제가 생긴다. 특히 오프볼 상황에서 수비수를 따돌리는 컷인이나 외곽에서 공을 받은 뒤 스스로 공격을 만들어내는 능력은 더 발전할 필요가 있다.반대로 이 부분이 이동근의 한계를 의미하는 것은 아니다. 농구를 본격적으로 시작한 시점 자체가 다른 선수들보다 늦었고, 그 이후 대학 4년 동안 꾸준히 역할을 넓혀왔다는 점은 주목할 만한 부분이다. 실제로 고려대에서도 이동근과 유민수를 안팎으로 활용하는 장신 라인업을 시도하며 다기능적인 역할을 주문해왔다.공격에서도 성장 가능성이 크다. 운동능력을 이용한 림 피니시는 이미 장점으로 평가받고 있고, 슈팅 역시 성장세를 보였다. 다만 프로에서는 대학보다 수비수의 신체조건과 수비 조직력이 모두 강해지는 만큼, 돌파 과정에서 컨택을 견디면서 드리블을 유지하는 것과 스스로 슛을 만들어내는 능력을 얼마나 발전시키느냐가 중요하다.현재 이동근의 가장 큰 가치는 발전성에 있다. 좋은 신체조건과 운동능력을 갖춘 데다 대학 4년 동안 역할을 계속 확장해 왔다는 점, 그리고 아시안게임과 국제 3X3 무대 등에서 다양한 유형의 농구를 경험했다는 점이 프로에서의 성장 가능성을 보여준다.아시안게임 금메달로 선수 커리어의 큰 점을 찍은 이동근이 11월 KBL 신인드래프트에서 가드 최대어 이주영을 제치고 1순위 지명을 받을 수 있을지에 농구 팬들의 뜨거운 시선이 몰리고 있다.