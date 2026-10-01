"너는 엄마처럼 살지 마"... 도망치듯 집 나와 본 것

Rhombus Media, Fabula

영화 <엄마와 곰> 속 사라가 핸드폰을 보는 장면.2024년 개봉한 조니 마(Johnny Ma) 감독의 <엄마와 곰>은 통제적인 엄마 사라와 딸 수미의 이야기를 그린 코미디 드라마 영화다. 익숙한 한국을 떠나 캐나다에서 살아가는 딸 수미를 엄마 사라는 이해하지 못한 채, 끊임없이 전화를 걸어 딸을 통제한다. 그러던 중 수미가 곰의 습격을 받아 혼수상태에 빠지자, 사라는 딸을 간호하기 위해 캐나다에 머물며 그동안 알지 못했던 수미의 삶과 마음을 알아간다.전에 봤던 이 영화가 지금에서야 떠오른 건 왜일까. 영화 크레딧이 모두 올라갈 때까지 가만히 자리에 앉아 있던 순간을 기억한다. 수많은 영화와 책을 보고 곧바로 글을 써왔지만, 이 영화만큼은 이상하리만치 쉽게 키보드 위에 손을 올려놓지 못했다. 유쾌하고 가볍게, 때로는 위트 있게 모녀 갈등을 풀어낸 영화였지만 쉽게 소화할 수 없는 이야기였다. 영화를 보고 나서 오히려 속이 불편하고 거북했으니까.아무리 따뜻하고 애정 어린 시선이 담긴 이야기라 해도, 그 안에서 나와 엄마의 모습이 보이는 게 즐겁진 않았다. 한동안 소화하지 못한 채 남아 있던 영화가, 시간이 흐른 지금에서야 조금씩 소화되기 시작했다.영화 초반의 사라는 캐나다에 있는 수미에게 쉴 새 없이 전화를 건다. "저녁 9시인데 왜 안 들어가니" "결혼은 언제 할 거니" "내가 널 어떻게 키웠는데" "다 너 잘되라고 그런 거지" "너는 내 삶이자 자부심이야"... 내게도 어딘가 익숙한 말들이 사라의 입에서 쏟아져 나오며 수미의 귓가를 연신 때린다.타지에서 수미의 모습은 교환학생 시절의 나와 겹쳐 보였다. 겨울이면 해가 일찍 진다는 이유로 저녁을 먹기도 전부터 엄마가 '빨리 집에 들어가라'라며 전화를 걸고 "엄마 잠 한숨도 못 잔다"는 말로 전화를 끊던 것까지 닮았다. 드라마틱한 변화를 꿈꾸며 해외살이를 택했지만, 변하는 건 거의 없었다.엄마의 불안도, 갈등을 피하려 정작 해야 할 이야기는 꺼내지 않는 우리의 태도도, 몇 달 뒤면 한국으로 돌아와야 한다는 사실도 그대로였다. 바뀐 건 딱 하나, 나 자신이었다.익숙한 곳을 벗어나는 일은 불안했지만, 그와 멀어질수록 갑갑함은 줄어들었고 그 실체가 선명해졌다. 혼자 살아갈 힘이 필요하다는 것, 엄마와 내가 서로의 삶을 대신해서는 안 된다는 것, 사랑이 죄책감이 되어서는 안 된다는 것. 은연중에 알고 있었지만, 뭐라 이름 붙이지 못했던 것들. 떠나기 무서웠던 곳을 떠나고 나서야, 비로소 실마리가 보였다.