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"너는 엄마처럼 살지 마"... 도망치듯 집 나와 본 것

"너는 엄마처럼 살지 마"... 도망치듯 집 나와 본 것

[리뷰] 영화 <엄마와 곰>, 이 세상 모든 사라와 수미에게

손민제(minjeson2013)
26.10.01 16:09최종업데이트26.10.01 16:09
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

추석 연휴가 끝나 엄마를 두고 서울로 상경했다. 서울로 올라가는 버스 안에서, 불과 일주일 전까지 요란했던 기온이 무색하게 갑작스레 차분해진 공기와 창밖 풍경이 스친다. 자칫 멈춰 있는 듯한 착각을 불러일으키는 끝없는 차선을 바라보며, 일상인 엄마의 말들이 떠오른다. "너는 절대 엄마처럼 살지 마" "엄마는 너만 있으면 돼" "엄만 지금 할 수 있는 게 없어"... 게워 내는 돌덩이같이 무거운 엄마의 불행을 귀로 들어줄 수밖에 없다.

그리고 항상 마지막에 가서 하는 말은 "딸, 많이 사랑해"다. 왜 요즘 들어 당신은 자꾸 사랑한다고 하는 건지. 그 말을 들을 때면 도망치듯 집을 나왔다. 왜 그랬는지는 나도 모르겠다. 뭐라 이름 붙여야 할지 모를 감정들을 억누른 채, 계단을 내려가는 발걸음에 엄마의 말들을 잽싸게 놓고 온다.

엄마의 관심

엄마에게, 사랑을 담아
엄마에게, 사랑을 담아손민제

밖에 나온 순간, 너무 빨리 찾아온 듯한 가을바람에 숨이 턱 막혔다. 수십 번의 가을을 겪어도 절대 익숙해지지 않는 차분함에 황급히 버스를 탔다. 계절은 진작 여름을 밀어내고 가을로 넘어왔는데, 나와 엄마만 아직 그 힘겹고 갑갑했던 여름에 남겨진 것 같다. 버스가 가을을 향해 달려가는 동안 나는 답답한 마음을 게워 내려 생각한다. 엄마가 나를 가지지 않았다면 어땠을까, 엄마가 결혼하지 않았더라면 어땠을까.

유독 유난스럽게 느껴질 만큼 엄마의 관심을 받아온 나는 이따금 이런 질문을 품었다. 엄마의 삶에서 내가 차지하는 자리가 심히 커 보였기 때문이다. 내가 눈앞에 없으면 끊임없이 걱정을 만들어내고, 내가 아니면 털어놓을 곳이 없는 것 같은 엄마를 보고 있으면 문득 내가 없는 엄마의 삶을 상상하게 된다. 그 삶에서 엄마는 무엇을 좋아하고, 무엇을 하고 싶어 했을까.

엄마의 과도한 관심은 내게 아늑한 둥지인 동시에 감옥이었다. 나만 바라보는 엄마가 안쓰러워 견딜 수 없을 때가 있는가 하면, 바로 그 마음이 나를 숨 막히게 할 때도 있었다.

사랑하는 사람이기에 그렇게 안절부절못하는 모습을 보고 있으면 마음이 아프고 죄책감이 든다. 그래서 '차라리 내 숨이 막히자' 싶다가도, 사람인지라 그 결심은 금세 무너진다. 그러면 다시 엄마의 걱정과 불안이 내 삶에 그림자를 드리우고, 그런 엄마를 보며 나는 또 마음이 편치 못해진다. 그렇게 같은 마음을 무한히 반복한다.

엄마에게 보내는 편지 같은 영화, <엄마와 곰>

영화 <엄마와 곰> 속 사라가 핸드폰을 보는 장면.
영화 <엄마와 곰> 속 사라가 핸드폰을 보는 장면.Rhombus Media, Fabula

2024년 개봉한 조니 마(Johnny Ma) 감독의 <엄마와 곰>은 통제적인 엄마 사라와 딸 수미의 이야기를 그린 코미디 드라마 영화다. 익숙한 한국을 떠나 캐나다에서 살아가는 딸 수미를 엄마 사라는 이해하지 못한 채, 끊임없이 전화를 걸어 딸을 통제한다. 그러던 중 수미가 곰의 습격을 받아 혼수상태에 빠지자, 사라는 딸을 간호하기 위해 캐나다에 머물며 그동안 알지 못했던 수미의 삶과 마음을 알아간다.

전에 봤던 이 영화가 지금에서야 떠오른 건 왜일까. 영화 크레딧이 모두 올라갈 때까지 가만히 자리에 앉아 있던 순간을 기억한다. 수많은 영화와 책을 보고 곧바로 글을 써왔지만, 이 영화만큼은 이상하리만치 쉽게 키보드 위에 손을 올려놓지 못했다. 유쾌하고 가볍게, 때로는 위트 있게 모녀 갈등을 풀어낸 영화였지만 쉽게 소화할 수 없는 이야기였다. 영화를 보고 나서 오히려 속이 불편하고 거북했으니까.

아무리 따뜻하고 애정 어린 시선이 담긴 이야기라 해도, 그 안에서 나와 엄마의 모습이 보이는 게 즐겁진 않았다. 한동안 소화하지 못한 채 남아 있던 영화가, 시간이 흐른 지금에서야 조금씩 소화되기 시작했다.

영화 초반의 사라는 캐나다에 있는 수미에게 쉴 새 없이 전화를 건다. "저녁 9시인데 왜 안 들어가니" "결혼은 언제 할 거니" "내가 널 어떻게 키웠는데" "다 너 잘되라고 그런 거지" "너는 내 삶이자 자부심이야"... 내게도 어딘가 익숙한 말들이 사라의 입에서 쏟아져 나오며 수미의 귓가를 연신 때린다.

타지에서 수미의 모습은 교환학생 시절의 나와 겹쳐 보였다. 겨울이면 해가 일찍 진다는 이유로 저녁을 먹기도 전부터 엄마가 '빨리 집에 들어가라'라며 전화를 걸고 "엄마 잠 한숨도 못 잔다"는 말로 전화를 끊던 것까지 닮았다. 드라마틱한 변화를 꿈꾸며 해외살이를 택했지만, 변하는 건 거의 없었다.

엄마의 불안도, 갈등을 피하려 정작 해야 할 이야기는 꺼내지 않는 우리의 태도도, 몇 달 뒤면 한국으로 돌아와야 한다는 사실도 그대로였다. 바뀐 건 딱 하나, 나 자신이었다.

익숙한 곳을 벗어나는 일은 불안했지만, 그와 멀어질수록 갑갑함은 줄어들었고 그 실체가 선명해졌다. 혼자 살아갈 힘이 필요하다는 것, 엄마와 내가 서로의 삶을 대신해서는 안 된다는 것, 사랑이 죄책감이 되어서는 안 된다는 것. 은연중에 알고 있었지만, 뭐라 이름 붙이지 못했던 것들. 떠나기 무서웠던 곳을 떠나고 나서야, 비로소 실마리가 보였다.

엄마와 딸, 그리고 곰
엄마와 딸, 그리고 곰
엄마와 딸, 그리고 곰손민제

분명 그런 양육 방식을 택한 엄마에게도 어린 시절 부모님에게 받은 상처와, 여성으로 살아오며 사회에서 겪은 결핍이 있었다. 딸만큼은 같은 아픔을 겪지 않았으면 하는 마음이라는 것을 누구보다 잘 안다. 하지만 그 마음에서 비롯된 불안이 딸뿐만 아니라 엄마 자신까지 갉아먹고 있지는 않을까?

사고를 당해 혼수상태에 빠진 수미. 결과만 놓고 보면 사라가 그토록 걱정하던 일이 실제로 벌어진 셈이다. 안정적인 남편도 없이, 안전한 엄마의 날개 아래를 벗어나 낯선 타지에서 홀로 살아왔기에 벌어진 일. 사라의 눈에는 마치 '그러니까 엄마가 뭐랬어'라는 말이 절로 나올 법한 상황처럼 보인다. 하지만 사라가 자신이 몰랐던 수미의 삶을 하나씩 알아가고, 곰을 마주하며 수미가 겪었던 공포를 온몸으로 마주하며 상황은 뒤집힌다.

영화 속에서 딸 수미를 공격한 곰은 스크린을 통해 관객들에게 나타나지 않는다. 초반 수미가 공격당할 때도, 후반 사라가 공격당할 때도 곰의 존재는 매우 애매하게 연출된다. 마치 실제로 도시에 출몰한 곰이라기보다, 미지의 두려움이 만들어낸 위협적인 '환상'처럼 그려지기 때문이다. 정말 곰이 존재했던 것일까. 아니면 사라의 두려움이 만들어낸 허상에 불과했던 걸까. 사라는 뭐가 그리 겁이나 딸을 통해 스스로를 채찍질했을까.

여전히 엄마의 불안한 마음은 해결된 게 없고, 그 마음을 마주할 때마다 똑같은 죄책감이 인다. 그런데 어쩐지 마음 한구석이 잔잔해졌다. 그저 나와 엄마의 모습을 제3자의 시선으로 이해할 수 있게 된 것뿐인데.

이제는 그 자리에, 사랑하는 엄마도 나에게서 벗어나 자유로워졌으면 하는 애틋함이 꼈기 때문일까? 어디에나 존재할 '사라'의 자부심과 삶의 이유가 '수미'가 아닌, 사라 '본인'이기를 바라며.

사랑은 이해다?
사랑은 이해다?
사랑은 이해다?손민제

어떻게 보면 이해의 모습을 한 체념처럼 보이기도 한다. 하지만 이게 최선 아닐까? 사랑하는 사람을 원망하는 동안에는 앞으로 나아갈 수 없기에, 그 원망의 끝은 결국 이해일 수밖에 없다.

다만 '이해'라는 말의 어감이 지나치게 따뜻해서인지, 수십 년간 이어진 갈등과 상처가 너무 뻔한 해피엔딩으로 끝나는 듯한 어색함이 있다. 그러나 사랑에 증오와 행복, 슬픔과 같은 여러 얼굴이 있듯 이해에도 여러 형태가 있다.

상대의 지난 과오와 그로 인한 상처까지 말끔히 녹여낼 만큼 따뜻한 이해만이 이해는 아니다. 한구석에 묻어둔 과거와 그로 인해 남은 흉터를 가만히 만져보며, 손의 온기 정도만 전하는 이해도 있다. 그렇게 완전히 따뜻하지도 차갑지도 않은, 미지근한 이해를 딛고 다시 앞으로 나아가는 것이다.

주인공 사라는 딸을 이해해 보려는 마음으로 캐나다 여정을 시작한다. 그 과정에서 사라는 '내 딸'인 수미가 아니라 '한 사람'인 수미를 이해하고, 수미의 삶을 살기보다 사라 자신의 삶을 탐험하기로 결심한다. 자신과 딸을 잇는 연결고리에 집중하는 대신, 그 고리 끝에 연결된 '사람' 자체를 이해하려는 태도가 있었기 때문이다. 그렇게 둘 사이에 오랫동안 엉켜 있던 매듭이 하나둘 풀리고, 사라는 마침내 잊고 있던 자신의 삶을 향해 손을 뻗기 시작한다.

어쩌면 곰은 사라가 오랫동안 잊고 지낸 '나'의 삶을 되찾고 싶은 욕망과, 정작 그 삶을 살아가는 것에 대한 두려움이 뒤엉켜 만들어진 존재가 아닐까?

누군가를 사랑하면 그 사람을 이해하고 싶어진다. 그래서 사랑하는 사람들과 가장 많이 싸우게 되는 건지도 모른다. 과정이 순탄치는 않겠지만, 엄마는 딸을, 딸은 엄마를 이해하며 결국 서로가 스스로를 이해할 수 있게 되길. 그렇게 언젠가는 불안한 마음이 잦아들길. 조금만 더 자신만의 인생에 이기적이길 바라본다.


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