29년 만의 운명적 재회... 이민성 감독의 라스트 댄스

욕도 많이 먹고 우여곡절도 많았지만 그래도 기어코 결승까지 올라왔다. 대망의 아시안게임 4연패까지는 이제 한 관문만 남았다. 그런데 운명의 장난처럼, 마지막 상대가 최대의 숙적 일본과의 '한일전'이다.이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 축구대표팀은 30일 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 '2026년 아이치-나고야 아시안게임' 남자 축구 준결승에서 중국을 상대로 2-1 역전승을 거두며 결승에 진출했다.한국은 중국에 먼저 선제골을 내주며 고전했으나 이영준의 동점골과, 후반 배준호의 결승골로 승부를 뒤집는 데 성공했다. 에이스 엄지성은 2개의 어시스트로 득점 상황에 모두 관여하며, 유럽파 3인방이 승리를 합작하는 데 앞장섰다.이로써 한국축구는 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에 에이어 다시 한번 결승에 올라 사상 최초의 아시안게임 4연패에 도전하게 됐다. 한국의 결승 상대는 홈팀 일본으로 확정됐다.일본은 준결승에서 우즈베키스탄을 승부차기 끝에 제압하며 2018, 2022년에 이어 한국과 3회 연속 아시안게임 결승에서 격돌하게 됐다. U23 대표팀 간 역대 전적에서는 한국이 8승 4무 7패로 일본에 근소하게 우위를 점하고 있다. 아시안게임 결승 한일전은 다음 달 3일 오후 7시30분 도요타스타디움에서 열린다.이민성 감독에게도 일본에 갚아야 할 빚이 있다. 올해 1월 열린 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵 당시에는 21세 이하 선수들이 주축을 이룬 일본에게 0-1로 패했다. 점수차는 한골이었지만 내용면에서도 완패에 가까웠다. 이민성호는 또한 3.4위전에서도 김상식 감독이 이끄는 베트남에게 승부차기 끝에 패배하여 4위에 그쳤다.하지만 이번에는 설욕에 대한 기대가 높다. 객관적인 전력차에서 이민성 감독이 이끄는 한국 대표팀의 확실한 우세가 점쳐지고 있다. 한국은 지난 U23 아시안컵과는 달리 해외파 정예멤버와 와일드카드를 총망라한 최정예 전력을 꾸렸다. 배준호, 엄지성, 이영준, 이기혁, 김지수 등 유럽파나 A대표팀 경험이 있는 선수들이 즐비하다.반면 일본은 이번 대회에서도 차출가능한 23세 이하가 아닌 21세 이하(U-21) 어린 선수들 위주로 팀을 꾸렸다. 연령 제한 초과 선수인 와일드카드마저 단 한 명도 발탁하지 않았다. 다가오는 LA올림픽 등을 대비한 장기적 육성 차원에서 이번 대회에 임하고 있다.또한 일본은 우즈벡과의 준결승전에서는 연장전과 승부차기까지 가는 혈전을 치르느라 체력 소모도 더 크다. 한국은 조별리그에서 이라크의 대회 참가 포기로 한 경기를 덜 치렀고, 토너먼트에서도 모두 90분 안에 경기를 끝내며 일본보다 훨씬 체력을 아낄 수 있었다.하지만 지난 아시안컵에서 두 살 어린 21세 이하 선수들로 구성된 일본 대표팀에게 이미 호되게 당했던 기억이 있는 만큼 이민성호로서는 끝까지 긴장의 끈을 놓을 수 없다. 일본은 이번 대회에서 쉽게 지지 않는 탄탄한 수비와 조직력을 보유하고 있어서 한국에도 매우 까다로운 경기가 될 전망이다.더구나 일본이 개최국 홈팀이고 경기도 가장 주목도가 높은 축구 결승전인 만큼, 홈팬들의 일방적인 응원이나 판정 문제 등 여러 가지 변수가 발생할 가능성이 높다. 실제로 남녀농구 대표팀 등 이번 대회일본과 결승전을 치렀던 다른 종목에서는 판정 홈콜 논란, 선수단 이동차량 '노쇼' 사건 등, 여러 가지 석연치 않은 경기외적 이슈들이 발생하며 어려움을 겪은 바 있다.이민성 감독에게도 한일전은 특별한 의미가 있다. 이민성 감독이 현역 시절이던 1997년 9월 28일 도쿄 국립경기장에서 열린 1998 프랑스월드컵 아시아 최종예선 한일전에서, 이 감독은 후반 41분 멋진 왼발 중거리슛으로 역전 결승골을 터뜨리며 한국의 2-1 역전승을 이끌었다.당시 경기를 중계했던 고 송재익 캐스터는 이민성의 골 장면이 터지자 "후지산이 무너지고 있습니다"라는 유명한 어록을 남기며 더욱 화제가 됐다. 이 경기는 훗날 '도쿄대첩'으로 불리며 지금까지도 한일전 역대 최고 명승부 중 하나로 회자된다. 축구인 이민성의 커리어에서도 가장 유명하고 잊을 수 없는 최고의 순간으로 남았다.그리고 29년 만에 '감독 이민성'으로 맞이하게 된 이번 한일전 역시 특별하다. 이 경기에서 승리하면 이민성 감독은 전임자들인 고 이광종, 김학범, 황선홍 감독에 이어 사상 최초의 아시안게임 4연패를 이끈 사령탑으로 역사에 이름을 남기게 된다. 그리고 이 경기를 끝으로 23세 이하 대표팀 지휘봉을 내려놓는 이민성 감독의 '고별전'이기도 하다.이민성 감독과 한국축구에게 이번 한일전의 의미는 그야말로 'All or Nothing(모 아니면 도)'으로 요약된다. 이기면 금메달과 함께 선수들에게는 달콤한 병역혜택까지 기다리고 있다. 하지만 져도 본전인 일본에 비하여 그만큼 부담이 큰 쪽은 한국이다. 자칫 패하기라도 한다면 한일전이라는 특수성과 그동안 한국축구에 대한 누적된 실망감이 겹쳐 더 큰 역풍이 불 수 있기 때문이다.한국축구는 이미 지난 북중미월드컵에서의 실패로 지금까지 큰 후폭풍에 시달리고 있다. 홍명보 감독은 한때 한일월드컵 4강 신화를 이끈 주장이자, 런던올림픽 동메달 감독이라는 업적이 하루아침에 모두 무너지고 국민적 비난을 받는 대상으로 전락하며 초라하게 사퇴했다. 이는 지난 2024년 40년 만에 파리올림픽 본선진출 실패라는 참사를 일으킨 황선홍 감독과 더불어, 축구협회와 국내 지도자들에 대한 불신을 악화시켰다는 점에서도 뼈아픈 결과였다.홍명보-황선홍 감독과 같은 '2002세대'의 일원이었던 이민성 감독도 지난 아시안컵에서의 부진 이후 여론의 뭇매를 맞으며 사퇴 위기에 몰렸다. 협회는 고심 끝에 대표팀 운영의 연속성을 고려하여 이민성 감독을 아시안게임까지만 유임하고, 차기 LA올림픽 지휘봉은 U20 월드컵 4강신화를 이끈 김은중 감독에게 넘기는 이원화 전략을 선택했다.이민성 감독은 아시안게임 직전까지만 해도 23세 이하 대표팀을 이끌고 각종 공식전에서 10승 5무 9패라는 저조한 성적에 그치며 끊임없는 비판에 시달려왔다. 특히 이민성호가 상대한 팀들이 대부분 아시아권팀들이라는 감안하면 더욱 실망스러운 결과였다.유럽파 선수들이 합류한 이번 아시안게임에서는 4전 전승을 달리며 결승까지 올라오기는 했지만, 여전히 선수들의 개인능력에 의존했다는 비판을 받으며 경기력과 전술 면에서의 의문부호를 완전히 떨쳐내지는 못했다. 그럼에도 이민성 감독은 "팬분들은 재미있는 경기를 원하시겠지만, 우리에게는 결과를 내는 게 중요하다"고 강조한 바 있다.한국축구는 북중미월드컵의 실패로 인하여 추락한 민심을 이번 아시안게임 금메달을 통하여 조금이나마 되돌려야 하는 상황이다. 여기에 앞으로 한국축구를 이끌어 나가야 할 젊은 선수들이 이번에 병역문제를 해결할 수 있느냐에 따라, 앞으로의 선수 커리어와 한국축구의 미래 경쟁력에도 중대한 영향을 미칠 수 있다.이민성 감독에게는 다음 기회가 없다. 한일전을 끝으로 금메달을 차지하든 못하든 이미 감독직에서 물러나는 것은 예정된 상황이다. 승리하면 아시안게임 금메달 감독이라는 타이틀을 남기고 명예회복에 성공하며 '유종의 미'를 거둘 수 있다.하지만 패배하면 이민성 감독은 한국축구의 또 다른 암흑기를 초래했다는 비난을 받으며 '제2의 홍명보'로 추락하게 될 수도 있다. 그렇게 되면 이민성 감독의 아시안게임 대표팀 유임을 강행한 축구협회 역시 엄청난 비판을 피할 수 없게 된다. 그야말로 한 경기 결과에 따라 천당과 지옥의 갈림길에 선 이민성 감독의 '라스트 댄스'는 과연 성공할 수 있을까.