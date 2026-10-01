모레노 감독에게 남은 기회는 4번뿐, 대안은 있나

모레노호 출범 후 두 경기에서 극과 극을 오간 대한민국 축구대표팀이 베네수엘라를 상대로 세번째 시험무대에 오른다.로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 지휘하는 축구대표팀은 10월 2일 오후 8시 울산문수축구경기장에서 베네수엘라와 9-10월 A매치 기간 3번째 친선경기를 치른다.앞서 모레노호는 지난 9월 24일 수원에서 열린 1차전 에콰도르를 3-0으로 누르고 기분 좋게 첫걸음을 뗐으나, 28일 서울에서 열린 2차전에서는 우루과이에 1-4로 완패하며 1승 1패를 기록 중이다.대한축구협회는 2026 북중미 월드컵에서의 실패 이후, 공개채용 방식을 거쳐 모레노 감독에게 임시로 9∼11월까지 A매치 6경기에서 축구대표팀의 지휘봉을 맡겼다. 이 6경기에서 어떤 성과를 거두느냐에 따라 내년 열리는 2027 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵까지 정식 감독으로 계약을 전환할지 결정된다.모레노 감독은 부임 후 약 1700여명의 한국 선수 데이터를 분석했다고 밝혔으며, 이를 바탕으로 4-4-2 포메이션을 메인 전술로 가동하며 지난 2경기에서 전술적 실험을 시도했다. 그러나 우루과이전에서는 상대의 강한 중원 압박에 고전하며 전반에만 3실점을 허용하는 등 홈에서 참패를 당했다.모레노 감독을 향한 반응도 냉온탕을 오가고 있다. 대승을 거둔 에콰도르전 직후에는, 북중미월드컵 부진 이후 짧은 시간에 대표팀 분위기를 바꾼 듯한 모레노 감독의 전술과 리더십에 대한 긍정적인 평가 일색이었다. 하지만 우루과이전 직후에는 완성도가 떨어지는 4-4-2 전술의 약점이 바로 공략당하는 모습이 드러나면서, 모레노 감독의 판단과 경기운영 능력에 의구심을 제기하는 시선이 늘어났다.모레노호 출범 후 2경기를 치르는 동안 가장 먼저 지적된 화두는, 과연 '4-4-2가 지금의 한국축구에 어울리는 옷인가'라는 의문이었다. 모레노 감독이 추구하는 4-4-2는 공수 간격을 철저히 좁히고 강한 전방압박을 시도하며 공을 탈취하면 빠르고 직선적인 공격 전개를 추구하는 식으로 진행됐다.그런데 4-4-2 포메이션은 두 명의 미드필더가 중앙을 담당한다. 중앙 미드필더가 후방 지원, 빌드업, 압박, 공격 연결까지 다재다능한 역할을 동시에 소화해야 한다. 4-3-3이나 3-4-3을 사용하는 팀과 만났을 때 중원에서 수적열세에 몰리기 쉽다. 중앙에서 밀리거나 볼이 끊겨 역습을 허용하면 포백수비가 바로 위험에 노출된다. 그래서 2선과 3선간의 간격 유지가 중요하고, 최전방 공격수와 측면 미드필더들도 적극적인 수비가담과 포지션 커버 플레이 등, 선수들의 높은 전술 이해도가 요구된다.하지만 우루과이전에서 중앙 미드필더로 기용된 김봉수-이재성 조합은 공수에서 모두 합격점을 보여주지 못했다. 이재성은 중앙 미드필더도 소화할 수 있지만 주포지션은 아니고 수비와 몸싸움보다 공격 전개에 더 강점이 있는 선수다. A매치 경험이 4경기에 불과한 수비형 미드필더 김봉수는 국가대표 레벨의 압박과 템포에 적응하지 못하는 모습을 보이며 하프타임에 박진섭과 교체됐다.사실 승리한 에콰도르전에서도 냉정히 말해 중원싸움에서는 밀린 경기였고, 후반에 골이 터지기 전까지의 경기내용은 상당히 좋지 못했다. 다만 에콰도르전에서는 측면 미드필더로 나선 송민규와 정승원이 모두 수비가담과 활동량이 뛰어난 유형의 선수들이라 중원싸움의 열세를 어느 정도 커버해준 측면이 있었다.반면 우루과이전에서는 측면에 선발로 배치된 황희찬과 이강인은 모두 수비가담보다는 공격에 특화된 선수들이다. 이로 인하여 후방에서 상대 역습시 수비가 오히려 일대일 상황에 처하는 위기가 잦았다. 모레노 감독이 아직 한국 선수들의 특성과 활용법에 대한 파악이 덜 되었다는 것을 보여준 장면이다.물론 모레노 감독도 좌우 측면 수비수인 설영우와 이태석의 인버티드 풀백처럼 라인을 끌어올려 활용하는 것으로 빌드업을 보완하려 했다. 하지만 오히려 우루과이의 강한 압박과 역습에 뒷공간이 연이어 공략당하면서, 한국은 공격도 수비도 안되는 총체적 난국에 빠졌다. 이는 모레노 감독이 전반의 문제점을 빠르게 파악하고, 후반에는 라인을 조정하며 후방에 공보다 더 많은 선수들을 배치하면서 그나마 안정됐다.하지만 모레노식 4-4-2의 근본적인 문제점은 현재 한국축구에 뛰어난 중앙 미드필더와 좌우 측면풀백 자원이 매우 부족하다는 점이다. 이는 대표팀이 아시아권에서조차 4-4-2 전술을 쉽게 가동하지 못하는 이유였다. 전임 홍명보 감독이 선수들에게 익숙하지 않고 완성도가 떨어지는 스리백 전술을 끝까지 무리하게 밀어붙이다가 북중미월드컵에서 쓴 맛을 본 것처럼, 모레노 감독도 4-4-2의 전술적 완성도를 남은 경기에서 얼마나 끌어올릴 수 있을지가 관건이다.다음 경기인 베네수엘라전에서는 모레노 감독이 전술과 선발명단을 들고 나올지 관심이 모아진다. 베네수엘라의 FIFA 랭킹은 9월 30일 현재 48위로, 한국(32위)보다 아래이며, 남미 10개국 중 유일하게 월드컵 본선 출전 경험이 없는 나라다. 한국과는 2014년 9월 부천에서 열린 국내 평가전에서 단 한 차례 격돌하여 한국이 3-1로 승리한 바 있다. 지난 상대인 우루과이보다는 한 수아래로 여겨지지만, 한국전에 앞서 지난 28일 일본과 친선경기에서 접전 끝에 1-2로 역전패하며 만만치 않은 전력을 과시했다한편으로 모레노 감독은 우루과이전 이후 4-4-2만을 고집하는 것은 아니라는 입장을 밝힌 바 있다. 모레노 감독은 "나는 특정 포메이션을 고집하는 감독이 아니다. 전술은 경기 상황과 상대에 따라 달라질 수 있다. 특정 부분에서 상대가 우위를 보인다면 조정은 필요하다. 다만 우리 축구 철학과 원칙에 대해서는 확고하다"며 변화 가능성을 시사했다.눈여겨봐야 할 부분은 대패 이후 바로 다음 경기에서 모레노 감독이 보여줄 대안이다. 사실 포메이션 자체는 부차적인 문제이고, 어떤 선수를 기용하고 어떤 역할을 부여할지에 따라 같은 전술이라도 무궁무진하게 달라질 수 있다. 우루과이전처럼 상대가 강한 압박을 걸어오는 팀을 만났을 때도 패스와 볼 소유, 라인 간격 유지의 일관성을 유지할 수 있는지, 다음 경기에서 약점이 개선된 모습을 보여주는 게 관건이다.특히 베네수엘라전의 초점은 중원싸움에 모아진다. 차이점이 있다면 앞선 2경기에서 컨디션 회복 차원에서 결장했던 핵심 중앙 미드필더 황인범이 복귀한다는 것이다. 모레노 감독도 우루과이전 후 "황인범은 베네수엘라와 경기는 출전 가능할 것"이라고 밝힌 바 있다. 다만 황인범이 복귀한다고 해도 선발로 풀타임을 소화할 수 있을지, 중앙에서 어떤 전술적 역할을 맡길 것인지는 아직 미지수다.만일 모레노호가 베네수엘라전에서도 자칫 패배하거나 경기내용이 좋지 못할 경우,상황은 매우 미묘해진다. 모레노 감독이 자신의 능력을 증명하기 위하여 주어진 기회는 불과 6경기 뿐이다. 베네수엘라전으로 벌써 일정의 절반을 소화하게 되고, 우즈베키스탄전을 끝으로 4연전 일정이 마감된다. 아직 상대가 확정되지 않은 11월 A매치 2연전도 내년 아시안컵을 앞두고 마지막 평가전인 만큼 모두 아시아권 팀을 상대할 가능성이 높은 편이다. 임시 감독으로서 전술적인 실험이나 변화보다는, 남은 경기에서 어떻게든 결과를 내야 한다는 압박감에 쫓기게 될 수 있다.문제는 정작 모레노 임시 감독 체제가 만일 기대에 못미친 성과에 그칠 경우, 협회로서도 '플랜B'라고 할만한 대안이 과연 준비되어 있을까 하는 의문이다.사실 축구계와 팬들 모두 암묵적으로 모레노 임시감독이 엄청나게 이변이 없는 한은, 최소한 아시안컵까지는 계약을 연장할 가능성이 높다고 전망하고 있다. 만일 한국축구가 모레노 감독과 정말 6경기를 마치고 결별한다면, 그야말로 또다시 허무하게 시간만 낭비한 셈이 되어버리기 때문이다.그러면 또다시 새로운 감독을 찾아야 하는데, 이번에는 신임 사령탑이 평가전 한번 못 치르고 곧바로 아시안컵에 나서야 하는 '웃픈' 상황에 놓이게 된다.하지만 그렇다고 모레노 감독이 평가전에서 좋은 모습을 보여주지 못했음에도, 단지 대안이 없다는 이유로 시간에 쫓겨 정식 감독으로 전환된다면 그 역시 또다른 문제를 야기할 수 있다. 정작 모레노 감독을 선임한 전력강화위원회는 이러한 딜레마에 대하여 분명한 대책을 밝히지 못했다.결국 한국축구에 있어서 최선의 시나리오는, 모레노 감독이 남은 경기에서 동안 분발하여 앞으로도 한국 대표팀을 이끌 자격이 충분하다고 스스로 증명하는 것 뿐이다. 남은 기회는 이제 4번이다. 모레노 감독과 한국축구는 촉박한 시간과의 싸움에서 이겨낼 수 있을까.