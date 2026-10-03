1등해도 괴로워하며 상담실 찾는 사람들의 공통점

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"고작 이 정도의 실력으로 억울함을 운운한 거냐. 목적 없이 욕망만 득실득실한 그런 연주를 가지고? 내가 세상에서 가장 경멸하는 인간이 위대한 음악을 한다고 해서 자신도 위대하다고 착각하는 놈들이야." (1회)

비오는 정요와 포핸즈 공연을 하며 진정한 행복을 느낀다.비오는 피아노를 몹시 사랑하고, 재능도 겸비한 인재다. 아버지가 누군지 모르는 비오는 어린 시절 그런 자신과 어머니 지혜(윤세아)를 못마땅하게 여기는 승운의 시선을 느끼며 자란다. 그럴 때마다 비오를 위로해 준 건 음악이었다. 비오는 피아노를 치면서 마음의 안정을 얻으며 동시에 재능을 꽃피워 간다. 예술고등학교에 입학한 후로는 각종 콩쿠르에서 우승하며 유망주로 주목받는다.하지만, 저명한 지휘자인 승운은 음악에 진심인 비오에게 늘 냉담하기만 하다. 비오가 자신을 알아주지 않는 것에 억울함을 드러내자 이토록 모질게 말한다.비오는 이런 할아버지 앞에서 매번 좌절하지만, 그럼에도 인정받기를 포기하지 않는다. 여기에 어머니 지혜의 인정 욕구까지 더해진다. "아비도 없는 자식을 낳아 왔다"며 냉대하는 승운의 시선 속에 지혜는 비오를 주목받는 피아니스트로 만들어 자신의 욕망을 채우고 아버지의 인정을 얻으려 한다. 그러기 위해 비오를 각종 콩쿠르에 내보내 성과를 보여주려 하고, 혹시나 1등을 하지 않을까 봐 몹시도 불안해한다. 그러면서 비오가 조금이라도 자기 뜻을 따르지 않으면 "누구 때문에 이러고 사는데"(2회)라고 한탄한다. 지혜의 이런 태도는 비오에게 큰 압박이 된다.비오는 불우한 환경에 있지만 천재적인 재능을 가지고 음악을 즐기는 정요(이준영)를 만난 후 즐겁게 음악하는 법을 알아간다. 정요와 함께 포핸즈 공연을 하며 행복을 느낀 비오는 콩쿠르에 나가라는 엄마의 제안을 거절하고는 정요의 기숙사에서 함께 지낸다. 이 시기 비오는 "이전으론 절대 돌아가지 않을 거야"(4회)라며 경쟁 대신 즐기는 음악을 하겠다고 다짐한다.하지만, 인정 욕구는 행복해지고 싶은 마음보다 강하다. 승운이 자신이 아닌 정요를 협연 대상으로 선택하자 비오는 콩쿠르를 통해 자신을 증명하기로 결심한다. 정요에게 같은 대회에 나갈 것을 요구하고 그 콩쿠르에서 정정당당하게 겨뤄서 정요를 이기려 한다. 하지만, 정요의 존재를 늘 불안해하던 지혜는 부당한 방법으로라도 비오를 1등으로 만들려고 하고, 결국 정요 납치 사건을 벌인다. 이 사건은 그 후 오랜 기간 비오를 옭아맨다.인정 욕구는 성인이 되어서도 이어진다. 비오는 정요가 실종된 후 승승장구해 세계적인 피아니스트가 된다. 하지만, 구사일생으로 살아나 지휘자가 된 정요가 또다시 승운의 인정을 받아 오케스트라의 객원 지휘자가 되자 복잡한 감정에 휘말린다. 비오가 실종된 정요를 찾아다닐 때 도움을 준 브로커의 "정확하게 확인하고 싶은 게 뭡니까? 미스터 최의 생존입니까 아니면 죽음입니까?"(6회)라는 말은 비오의 갈등을 정확하게 짚은 말이었다.인정 욕구는 비오의 삶을 관통하며 매우 큰 영향력을 발휘한다. 실제로도 그렇다. 저명한 정신분석가 카를 구스타프 융은 우리가 속한 사회에 어우러져 살아가기 위해 만들어내는 정체감, 그러니까 페르소나의 원동력이 바로 '인정 욕구'라 했다. 사회적으로 인정받기 위해 사람들은 그 사회에서 요구하는 다양한 가면을 쓰고, 이를 상황에 맞게 바꿔 쓰며 사회에 적응해 간다. 즉, 인정 욕구가 있기에 우리는 사회적 자아를 형성하고, 함께 살아갈 수 있다.융에 따르면 사회적 성공에 대한 인정은 '아버지'로부터 온다. 아버지가 없는 비오에게 할아버지 승운은 아버지와 같은 존재였을 것이다. 그래서 그 수많은 이들의 찬사를 받고서도 승운의 인정 없이는 비오는 결코 충만해지지 못한다.