25세에 다시 잡은 활...박정윤 첫 AG서 은·동메달

대한체육회

박정윤은 자신의 첫 아시안게임에서 금메달을 명중시킬수 있을까?박정윤의 선수 경력에는 큰 공백이 있다. 어린 시절 양궁을 시작했지만 진로를 고민하면서 초등학교 시절 운동을 그만뒀다. 이후 직장 생활을 하며 선수와는 거리가 있는 삶을 살았다. 그러다 성인이 된 뒤 동호인으로 다시 양궁을 시작했다. 취미로 다시 잡은 활이었지만 성적이 좋아지면서 선수 생활을 다시 고민하게 됐다.결국 직장을 내려놓고 전문 선수로 전향했다. 이후 국가대표 선발전에 도전했고 올해 처음 태극마크를 달았다. 늦게 선수 생활을 시작한 만큼 훈련은 치열했다. 아침부터 밤까지 평일과 주말을 가리지 않고 활을 쐈고, 정규 훈련에 야간 훈련까지 더하면서 하루 훈련량이 500발에 가까울 때도 있었다.그 치열했던 시간이 첫 아시안게임에서 바로 결과로 이어졌다. 특히 이번 대회에서는 단체전 두 종목에서 서로 다른 경험을 했다. 여자 단체전에서는 한 점 차 승리로 동메달을 따냈고, 혼성 단체전에서는 인도와 동점을 만든 뒤 슛오프에서 은메달을 차지했다. 결과는 달랐지만 두 경기 모두 마지막까지 승부를 이어갔다는 점은 같았다.박정윤에게는 아직 개인전이 남아 있다. 이미 8강에 올라 선 상태다. 9월 28일 열린 32강에서 아랍에미리트의 주마나 알리 아마드 알나자르를 148-140으로 꺾은 뒤, 16강에서는 대만의 천팡이를 148-147로 제압했다.8강 상대는 말레이시아의 파틴 누르파테하 맛 살레다. 경기는 오늘(10월 1일) 오전 9시 36분 시작한다. 이후 여자 개인전은 준결승, 동메달 결정전, 결승까지 같은 날 이어진다. 박정윤이 8강을 통과하면 첫 아시안게임에서 세 번째 메달에 도전할 수 있다.개인전은 단체전과 또 다른 승부다. 동료와 점수를 합산하는 것이 아니라 자신의 화살 하나하나로 결과를 만들어야 한다. 이미 두 개의 메달을 목에 건 박정윤에게는 이번 대회 마지막이자 가장 개인적인 도전이다.25세에 다시 잡은 활이 국가대표의 꿈으로 이어졌고, 첫 아시안게임에서 은메달과 동메달을 만들어냈다. 이제 남은 것은 개인전이다.박정윤은 30일 하루에 두 번 시상대에 올랐지만, 아시안게임에서 쏠 화살은 아직 남아있다. 10월 1일 오늘, 다시 잡은 활로 세 번째 메달을 겨냥한다. 이번에는 금빛 화살을 명중할 수 있을까.