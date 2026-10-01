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25세에 다시 잡은 활...박정윤 첫 AG서 은·동메달

25세에 다시 잡은 활...박정윤 첫 AG서 은·동메달

[2026 아이치·나고야 아시안게임] 아쉬웠던 단체전, 개인전에서 금빛 화살 명중할까

김종수(oetet)
26.10.01 08:49최종업데이트26.10.01 08:49
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금메달 위한 정조준 9월 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승 한국 대 인도 경기 . 한국 박정윤이 활시위를 당기고 있다.
금메달 위한 정조준9월 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승 한국 대 인도 경기 . 한국 박정윤이 활시위를 당기고 있다. 연합뉴스

어린 시절 양궁을 그만뒀던 박정윤(29·창원시청)은 25세에 다시 활을 잡았다. 처음에는 선수 복귀가 목표가 아니었다. 성인이 된 뒤 동호인으로 양궁을 다시 시작했고, 좋아서 쏘던 활이 조금씩 성적으로 이어지면서 그의 삶도 다시 양궁장으로 향했다.

지도자의 권유를 계기로 전문 선수의 길을 선택했고 직장도 내려놓았다. 늦은 출발이었지만 훈련량으로 부족한 시간을 채웠다. 올해 처음 국가대표가 된 박정윤은 생애 첫 아시안게임에서 하루에 두 번 시상대에 올랐다.

9월 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전에서 동메달, 혼성 단체전에서 은메달을 따냈다. 한때 활을 내려놨던 선수가 다시 잡은 활로 첫 아시안게임 메달 두 개에 힘을 보탠 것이다.

하루에 은·동메달 하나씩... 정상까지 한 발 부족했다

첫 메달은 여자 단체전에서 나왔다. 박정윤은 강연서(성사중), 박예린(한국체대)과 함께 대만과 동메달 결정전을 치렀고 229-228, 한 점 차로 승리했다. 한국은 이 종목에서 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 동메달을 차지했다.

이어진 혼성 단체전에서는 최용희(현대제철)와 호흡을 맞췄다. 결승 상대는 컴파운드 강국 인도였다. 한국은 4엔드까지 157-157로 맞섰다. 승부는 슛오프로 넘어갔고, 한국은 19-20으로 패했다. 인도가 두 발 모두 10점을 기록한 반면 한국은 박정윤이 10점을 쐈지만 최용희의 마지막 화살이 9점에 그쳤다. 금메달은 한 발 차이로 인도에 돌아갔다.

한국의 컴파운드 혼성 단체전 은메달은 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 3회 연속이다. 아직 아시안게임 금메달은 없다. 특히 항저우 때는 인도가 컴파운드 5개 종목을 모두 석권했고, 이번 대회에서도 인도가 한국의 금메달 도전을 막았다.

그러나 박정윤이 받아들인 결과는 단순한 아쉬움만은 아니었다. 인터뷰 등을 통해 "세계 정상권으로 평가받는 인도와 마지막까지 대등하게 맞붙으면서 경쟁할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 밝혔다.

늦게 출발한 선수에게는 첫 아시안게임의 은메달과 동메달이 남다를 수밖에 없다. 다시 활을 잡은 선택이 틀리지 않았다는 것을 가장 큰 무대에서 확인했기 때문이다.

박정윤은 자신의 첫 아시안게임에서 금메달을 명중시킬수 있을까?
박정윤은 자신의 첫 아시안게임에서 금메달을 명중시킬수 있을까?대한체육회

25세에 다시 잡은 활... 직장 내려놓고 국가대표까지

박정윤의 선수 경력에는 큰 공백이 있다. 어린 시절 양궁을 시작했지만 진로를 고민하면서 초등학교 시절 운동을 그만뒀다. 이후 직장 생활을 하며 선수와는 거리가 있는 삶을 살았다. 그러다 성인이 된 뒤 동호인으로 다시 양궁을 시작했다. 취미로 다시 잡은 활이었지만 성적이 좋아지면서 선수 생활을 다시 고민하게 됐다.

결국 직장을 내려놓고 전문 선수로 전향했다. 이후 국가대표 선발전에 도전했고 올해 처음 태극마크를 달았다. 늦게 선수 생활을 시작한 만큼 훈련은 치열했다. 아침부터 밤까지 평일과 주말을 가리지 않고 활을 쐈고, 정규 훈련에 야간 훈련까지 더하면서 하루 훈련량이 500발에 가까울 때도 있었다.

그 치열했던 시간이 첫 아시안게임에서 바로 결과로 이어졌다. 특히 이번 대회에서는 단체전 두 종목에서 서로 다른 경험을 했다. 여자 단체전에서는 한 점 차 승리로 동메달을 따냈고, 혼성 단체전에서는 인도와 동점을 만든 뒤 슛오프에서 은메달을 차지했다. 결과는 달랐지만 두 경기 모두 마지막까지 승부를 이어갔다는 점은 같았다.

두 개의 메달 뒤 개인전 8강…오늘 세 번째 메달 도전

박정윤에게는 아직 개인전이 남아 있다. 이미 8강에 올라 선 상태다. 9월 28일 열린 32강에서 아랍에미리트의 주마나 알리 아마드 알나자르를 148-140으로 꺾은 뒤, 16강에서는 대만의 천팡이를 148-147로 제압했다.

8강 상대는 말레이시아의 파틴 누르파테하 맛 살레다. 경기는 오늘(10월 1일) 오전 9시 36분 시작한다. 이후 여자 개인전은 준결승, 동메달 결정전, 결승까지 같은 날 이어진다. 박정윤이 8강을 통과하면 첫 아시안게임에서 세 번째 메달에 도전할 수 있다.

개인전은 단체전과 또 다른 승부다. 동료와 점수를 합산하는 것이 아니라 자신의 화살 하나하나로 결과를 만들어야 한다. 이미 두 개의 메달을 목에 건 박정윤에게는 이번 대회 마지막이자 가장 개인적인 도전이다.

25세에 다시 잡은 활이 국가대표의 꿈으로 이어졌고, 첫 아시안게임에서 은메달과 동메달을 만들어냈다. 이제 남은 것은 개인전이다.

박정윤은 30일 하루에 두 번 시상대에 올랐지만, 아시안게임에서 쏠 화살은 아직 남아있다. 10월 1일 오늘, 다시 잡은 활로 세 번째 메달을 겨냥한다. 이번에는 금빛 화살을 명중할 수 있을까.

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여자양궁 박정윤 궁수

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