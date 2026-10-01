일본과 '금' 다투게 된 남자축구, 공략 포인트는?

로이터/연합뉴스

9월 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승전 일본 대 우즈베키스탄의 경기에 나선 일본 유토 오제키 선수의 모습.이 정도면 운명이다. 아시안게임 4연패를 노리는 이민성호의 결승 상대는 3개 대회 연속 일본이다. 이제 마지막 한 판, 숙적을 넘어 다시 한번 금메달을 목에 걸 수 있을지 시선이 쏠린다.오이와 고 감독이 이끄는 일본 U-21 남자 축구 대표팀은 30일 오후 7시 30분 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 준결승전서 우즈베키스탄을 상대로 1-1 무승부를 거뒀지만, 승부차기 접전 끝에 9-8로 승리했다.초반 주도권은 우즈베키스탄이 가져갔다. 일본은 8강 북한전에 나섰던 선발 자원들을 대거 교체하는 승부수를 던졌지만, 이는 오히려 악수로 작용했다. 손발이 맞지 않는 플레이가 나왔고, 이를 놓치지 않은 우즈베키스탄이 전반 9분 바흐로모프 오른발 선제골로 앞서 갔다.일격을 허용한 일본도 만만치 않았다. 전반 내내 단 1개의 유효 슈팅을 만들지 못하며 답답함을 낳았지만, 후반 43분 고스기 게이타가 올린 크로스를 이시바니 세나가 머리로 동점을 만드는 데 성공했다. 이후 경기는 승부차기로 넘어갔고, 혈투 끝에 일본이 9-8로 이겼다.힘겹게 결승에 올라온 일본은 대한민국 이민성호와 금메달을 놓고 격돌하게 됐다. 아시안게임 4연패를 노리는 대표팀으로서는 상당히 까다로운 상대를 만난 셈이다.차기 일본 A대표팀 사령탑 1순위 후보로 꼽히는 오이와 고 감독은 이번 대회를 준비하면서 2028 LA 올림픽에 초점을 맞췄다. 평균 연령은 약 20.7세로 와일드카드는 단 한 장도 소비하지 않는 모습을 보여줬다.그렇다고 절대 방심할 수 없는 전력을 갖췄다. 엔트리 23명 중 시하라 리온(AZ 알크마르), 고스기 게이타(아인트라흐트 프랑크푸르트), 이시와타리 넬슨(신트트라위던), 은와디케 우체 브라이언 세오(올보르BK)와 같이 유럽에서 활발하게 주전으로 활동하고 있는 자원들이 포함됐다.또 J리그에서 주전 자원으로 활동하고 있는 이시이 히사츠구(쇼난 벨마레), 나가노 슈토(FC도쿄), 나카지마 요타로(S.히로시마) 등 대표팀을 위협할 수 있는 선수들이 스쿼드에 있다. 어린 나이부터 두각을 나타낸 자원들을 오이와 고 감독이 대회에 잘 녹여내고 있다.조별리그에서는 홍콩(2골), 키르기스스탄(7골), 태국(3골)에 무려 3전 전승·12득점 무실점을 기록했고, 8강에서도 까다로운 북한을 상대로 1-0 신승을 거뒀다. 이번 우즈베키스탄전에 기록한 1실점이 대회 경기 중 유일하게 골망이 흔들린 기록이다. 그만큼 공수 밸런스가 상당하다는 뜻이다.일본의 전략 역시 눈여겨볼 포인트 중 하나다. 4-3-3 혹은 4-1-2-3을 플랜 A로 고수하는 이들은 공격 시 전방에 최대 8명까지 배치하는 과감한 모습을 보여준다. 간결한 패스 워크와 크로스 플레이 역시 인상적이었다.가장 고려해야 할 점은 득점원이 한 명에 쏠리지 않았다는 것이다. 이시이 히사츠구가 3골로 팀 내 최다 득점을 기록하고 있지만, 나가노 슈토와 나카지마 요타로, 시마모토 유다이 역시 각각 2골씩 보태며 뒤를 받치고 있다.특히 공격수뿐만 아니라 미드필더와 수비수까지 고르게 득점에 가담하고 있다는 점이 눈에 띈다. 특정 선수 한 명을 봉쇄하는 것만으로는 일본의 공격을 제어하기 어렵다는 의미다. 측면 돌파와 침투는 물론, 세트피스와 2선의 공격 가담까지 다양한 루트를 통해 골을 만들어내고 있다.이민성호로서는 이시이와 같은 핵심 공격 자원을 경계하는 동시에, 중원에서 뒤늦게 박스 안으로 침투하는 선수와 세트피스 상황에서 올라오는 수비수까지 폭넓게 통제해야 한다.약점이 없는 것은 아니다. 토너먼트에 돌입한 뒤 북한과 우즈베키스탄이 보여줬듯, 일본은 강한 압박과 빠른 역습에 적지 않은 어려움을 겪었다. 결국 대표팀은 수비 상황에서 상대의 패스 길을 빠르게 차단하고, 공을 탈취한 뒤 곧바로 역습으로 전환하는 과정에 공을 들여야 한다.특히 일본은 4강에서 연장까지 120분 혈투를 치른 만큼 체력적인 부담도 안고 있다. 상대보다 상대적으로 여유 있는 체력을 바탕으로 경기 템포를 끌어올리고, 후반으로 갈수록 압박 강도를 높이는 운영이 승부의 핵심이 될 수 있다.대한민국 대표님은 3개 대회 연속 결승전에서 일본을 만났다. 자카르타-팔렘방(2-1 승), 항저우(2-1 승)에서 모두 승리하며 자존심을 챙긴 가운데 '도쿄 대첩 영웅' 이민성 감독이 이번에도 승전보를 울리며 유종의 미를 거둘 수 있을지 귀추가 주목된다.