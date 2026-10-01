전승 상대에 막힌 유도 장세윤, 첫 AG 은메달

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9월 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 결승 한국 장세윤과 우즈베키스탄 시타 카담보예바 경기. 장세윤이 경기를 펼치고 있다.유도 장세윤(23, KH필룩스)이 생애 첫 아시안게임에서 은메달을 따냈다. 특히 이번 대회는 상대 전적만 놓고 보면 더욱 아쉬운 결과였다. 준결승에서는 자신에게 세 차례 모두 패배를 안겼던 일본의 후지시로 고코로를 꺾었다. 하지만 결승에서는 앞선 세 차례 맞대결에서 모두 이겼던 우즈베키스탄의 시타 카담보에바에게 패했다.장세윤은 9월 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 결승에서 카담보에바와 정규시간 4분 동안 승부를 가리지 못했다. 결국 골든스코어에 들어간 뒤 세 번째 지도를 받으면서 반칙패했다.카담보에바가 금메달, 장세윤이 은메달을 차지했고 후지시로와 중국의 쉬아오위가 동메달을 가져갔다. 국제유도연맹(IJF) 공식 결과에도 같은 순서가 기록됐다.경기 직후 장세윤의 표정에는 기쁨보다 아쉬움이 짙었다. 은메달을 목에 걸고도 눈물을 참는 모습이 보였다. 첫 아시안게임 결승까지 올라온 만큼 마지막 승부를 놓친 아쉬움이 컸다.이날 장세윤의 출발은 강력했다. 16강에서 사비라 코좀베르디에바(키르기스스탄)를 경기 시작 16초 만에 한판으로 제압했고, 8강에서는 쉬아오위(중국)를 상대로 한판승을 거두며 준결승에 진출했다.준결승 상대는 후지시로였다. 장세윤에게는 넘어야 할 벽이었다. 앞선 세 차례 맞대결에서 모두 졌던 상대였기 때문이다. 후지시로는 2025년 도쿄 그랜드슬램 3위와 울란바토르 그랜드슬램 우승에 이어 2026년 타슈켄트 그랜드슬램과 칭다오 그랑프리에서도 정상에 오른 선수다. 아시안게임 직전 세계랭킹도 10위로 장세윤의 41위보다 높았다.이번에는 달랐다. 정규시간 동안 두 선수는 나란히 지도 2개씩을 받았다. 점수가 나오지 않은 가운데 승부는 골든스코어로 넘어갔다. 장세윤은 연장에서도 공격을 이어갔고, 골든스코어 2분54초에 후지시로에게 세 번째 지도가 주어지면서 반칙승을 거뒀다.여자 52㎏급은 체중이 가벼운 만큼 빠른 움직임과 잡기 싸움이 중요한 체급이다. 공격을 시도하면서도 상대에게 중심을 내주지 않아야 하고, 지도 누적에도 주의를 기울여야 한다.장세윤은 준결승에서 긴 승부를 버텨내면서 상대의 세 번째 지도를 끌어냈다. 한판을 노리는 공격력뿐 아니라 골든스코어에서 상대를 압박하는 경기 운영까지 보여주며 결승으로 향했다.마지막 상대는 카담보에바였다. 장세윤에게는 후지시로와 정반대의 상대였다. 앞선 세 차례 맞대결에서 모두 승리했던 선수였다. 상대 전적만 보면 이번에도 장세윤 쪽에 무게가 실릴 수 있는 구도였다.하지만 결승은 이전 경기와 달랐다. 카담보에바는 강한 잡기 싸움으로 맞섰고, 장세윤도 적극적으로 공격을 시도했지만 정규시간 안에 승부를 결정하지 못했다. 두 선수 모두 지도 2개를 받은 상태에서 골든스코어에 들어갔다.한 번의 지도만 더 나오면 경기가 끝나는 상황에서 장세윤에게 세 번째 지도가 주어졌다. 상대 공격을 방어하는 과정에서 다리를 잡은 것이 확인되면서 반칙패가 결정됐다. 유도에서는 지도 3개가 누적되면 반칙패가 된다.장세윤은 최근 국제무대에서도 꾸준히 경험을 쌓아왔다. 2025년 아시아선수권에서 동메달을 따냈고, 같은 해 라인-루르 하계세계대학경기대회에서는 우승했다. 도쿄 그랜드슬램과 카자흐스탄 바리시 그랜드슬램에서는 각각 7위에 올랐으며, 2026년 2월 파리 그랜드슬램에서는 5위를 기록했다. 아시안게임 직전 세계랭킹은 41위였다.세계랭킹 41위로 출발한 장세윤은 이번 대회에서 16강과 8강을 한판승으로 통과했고, 준결승에서는 자신에게 세 차례 패배를 안겼던 후지시로를 넘어 첫 아시안게임 결승에 올랐다.금메달은 놓쳤지만 마지막까지 카담보에바와 승부를 이어가며 은메달을 목에 걸었다. 그럼에도 경기장을 빠져나가는 장세윤의 표정에는 아쉬움이 가득했다.세 번 만나 모두 졌던 선수는 처음으로 넘어섰다. 그러나 세 번 만나 모두 이겼던 선수에게 마지막 승부를 내줬다. 장세윤의 첫 아시안게임은 이 엇갈린 상대 전적을 은메달이라는 결과로 남겼다.