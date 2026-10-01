'암살자(들)' 단체관람 보고하라? 이젠 사전 검열까지

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지난 9월 28일 서울의 한 영화관에 걸린 <암살자(들)> 홍보물연합뉴스
"버젓이 역사를 왜곡한 영화를 만들고 상영해도 되는 건가요?"
등굣길 한 아이가 다가오더니 퉁명스러운 표정으로 한마디를 건넸다. 영화 <암살자(들)>을 두고 하는 이야기다. 영화를 봤느냐고 물었더니, 인스타그램에 친구가 공유해 준 릴스를 봤다고 했다. 육영수 피격 사건의 주범을 박정희로 지목한 악의적 영화라는 소개 영상이라고 했다.
다른 아이들도 한마디씩 보탰다. 아무리 영화적 상상력이 허용된다고 해도 남편인 박정희를 주범인 양 묘사하는 건 말이 안 된다고들 했다. 그들의 한결같은 '영화평'은 모두 인스타그램에서 비롯된 것이다. 정작 그들 중에 직접 영화를 봤다는 경우는 한 반에 한두 명도 안 됐다.
"정말로 역사를 왜곡한 영화인지 아닌지는 너희들이 직접 보고 판단해 보거라. 남이 건넨 고작 1~2분짜리 쇼츠 영상에 의존하지 말고. 영화를 보기 전에 육영수 피격 사건과 관련된 다양한 정보를 찾아 공부하고 가면 영화가 더 흥미로울 거야. 그런 다음에 대화하자."
아침부터 아이들과 말씨름하는 게 무슨 의미가 있나 싶어서 이렇게 답변했다. 10~20분짜리 영상도 길다고 건너뛰는 그들이 러닝타임이 두 시간도 넘는 영화를 챙겨보진 않을 것이라는 건 안다. 소설도 요약본을 구해 읽더니, 요즘엔 영화도 편집된 짧은 영상으로 감상하는 세대다.
역사책 대신 숏폼 유튜브 영상을 보고 극우 세계관에 빠지는 아이들
육영수 피격 사건 자체를 생소해하는 아이들조차 역사 왜곡 운운하며 영화를 폄훼하고 있다. 그렇게 단정하는 이유를 물으면, 십중팔구 그들이 봤다는 쇼츠 영상이나 유튜브 채널을 댄다. 학교에서 배운 적이 없으니, 주장의 사실 여부를 판별할 능력이 그들에게 있을 리 없다.
정확한 역사 지식이 없으면, 거짓에 쉽게 휘둘리는 법이다. 더욱이 사실을 교묘하게 짜깁기하면 진실과 거짓의 경계조차 허물어진다. 이는 극우 유튜브 채널의 주특기이기도 하다. 이를 요즘 아이들이 세상과 소통하는 창구인 인스타그램을 통해 광범위하게 퍼뜨리고 있다.
그들은 글이든 영상이든 '긴 것이라면 질색하는' 요즘 아이들의 성향을 가장 잘 파악하고 있고, 그들의 영업에 효과적으로 활용한다. 새빨간 거짓말이라도 재미있으면 시선이 멈추고, 비슷한 내용의 영상을 여럿 접하다 보면 사실처럼 믿게 된다. 이른바 유튜브 알고리즘의 힘이다.
일례로, 얼굴이 대중에게 잘 알려진 지상파 뉴스 앵커 출신 정치인이 유튜브에 출연해 발언한 내용은 사실상 교과서에 수록된 내용에 버금가는 위상을 지닌다. 그들에겐 막강한 '신뢰 자본'이 있다. 단언컨대, 그들과 극우 유튜브의 결합은 공동체를 파괴하는 가장 큰 위협 요소다.
이번에도 그들은 물 만난 고기처럼 날뛰고 있다. 아예 '육영수는 박정희의 손에 죽었다'는 걸 영화의 핵심 내용으로 단정하고, 역사 왜곡 프레임을 확산시키고 있다. 실제로, 영화에선 육영수의 죽음은 사건의 진상규명을 가로막는 중앙정보부의 책임이 가장 크다고 강조할 따름이다.
기자들의 쏟아지는 질문에 도무지 납득할 수 없는 답변만 늘어놓고, 정곡을 찌르는 질문에는 해당 기자를 어김없이 '빨갱이'로 낙인찍는다. 이 장면은 '보도 지침'이 기자들의 취재조차 가로막던 당시의 현실을 그대로 보여준다. 영화는 '감추는 자가 범인'이라고 암시할 뿐이다.
아무리 우리 사회가 이념적 양극화가 극심하다지만, 영화를 이렇게 곡해해도 되는지 참담할 따름이다. 내겐 진상규명이 되지 않은 채 반세기가 지난 사건을 소재로 만든, 새삼스러울 것 하나 없는 상업 영화로 여겨졌다. 그저 감독의 음모론적 상상력에 감탄했을 뿐이다.
느닷없는 역사 왜곡 주장이 모든 언론에 도배되기 전까지는 박정희를 욕보이는 영화라는 생각은 추호도 해본 적이 없다. 하물며 감독이 박정희를 육영수 피살의 주범으로 그렸다는 해석은 호사가들의 말장난 정도로 여겼다. 그런데, 지금 보지도 않은 아이들조차 앵무새처럼 역사 왜곡을 부르대니 적이 황당하다.
야당 정치인에 극우 유튜버까지 합세한 '역사 왜곡 프레이밍'