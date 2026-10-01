'암살자(들)' 단체관람 보고하라? 이젠 사전 검열까지

연합뉴스

"버젓이 역사를 왜곡한 영화를 만들고 상영해도 되는 건가요?"

"정말로 역사를 왜곡한 영화인지 아닌지는 너희들이 직접 보고 판단해 보거라. 남이 건넨 고작 1~2분짜리 쇼츠 영상에 의존하지 말고. 영화를 보기 전에 육영수 피격 사건과 관련된 다양한 정보를 찾아 공부하고 가면 영화가 더 흥미로울 거야. 그런 다음에 대화하자."

큰사진보기 ▲국민의힘 구자근·강명구 의원이 지난 9월 28일 국회 소통관에서 고 육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논란과 관련해 기자회견하고 있다. 연합뉴스

'부실하기 짝이 없는 최종 수사 보고서를 믿으라는 중앙정보부에 맞서 진실을 밝히라는 기자들과 말단 경찰의 헌신을 그린 영화. 엄혹한 유신 독재정권 시절에도 시대의 양심들은 있었다는 사실을 강조하려는 걸까. "기자에게 중요한 건 애국이 아니라 진실"이라는 동성일보 사회부장(박해일 분)의 대사에서 순간 리영희 선생을 떠올렸다.'

영화를 본 뒤, 리뷰를 작성할 요량으로 곧장 수첩을 꺼내 메모한 내 짧은 감상평이다. 영화 속에 박정희는 당시의 흑백 영상으로만 등장할 뿐인데, 박정희가 육영수를 죽였다는 식으로 영화를 읽은 이들의 속마음을 당최 이해할 수 없다. 영화 제목이기도 한 '암살자(들)'은 진상규명을 가로막은 중앙정보부로 보는 게 누가 봐도 상식적이다.



부디 역사 왜곡이라며 목울대를 세우기 전에 차분히 영화를 감상해 보라고 권한다. 그냥 관람해도 좋지만, 등굣길 아이에게 건넨 답변처럼, 이왕이면 육영수 피격 사건의 전후 맥락과 정부의 발표, 일본 측의 기록 등을 두루 살펴보고 가면 더욱 좋겠다. 보지도 않고 부화뇌동하는 일은 없었으면 한다.



일단 그들의 역사 왜곡 프레이밍은 성공한 듯 보인다. 이미 영화 제목을 대면 누구든 역사 왜곡이라는 단어부터 떠올리게 됐으니 말이다. 이젠 야당의 정치인들과 보수 언론, 극우 유튜버들이 합세해 총공세에 나선 형국이다. 감독은 물론, 출연한 배우들에게까지 서슴없이 '악플 테러'를 저지르고 있다.



박정희대통령기념재단과 육영재단은 영화가 역사적 사실을 왜곡했다며 공식 사과와 상영 중단을 요구했고, 상영금지 가처분 신청 등 법적 대응도 검토하고 있다. 심지어 박정희의 고향인 구미에서는 박정희·육영수 관련 단체들이 영화관 4곳에 상영 중단을 요청하고, 상영할 경우 극장 앞 집회를 열겠다고 예고했다.



독일 나치 정권의 요제프 괴벨스의 선동마저 떠오른다. 그는 "나에게 한 문장만 달라. 그러면 누구든지 범죄자로 만들 수 있다"고 말했다. 그들은 역사 왜곡이라는 반복된 낙인찍기로, 감독과 배우, 제작자 모두를 박정희와 육영수, 그 유족들을 능멸한 파렴치범으로 내몰고 있다.



더 늦기 전에 멈춰야 한다. 당장 미래 세대 아이들이 위험하다. 직접 보지도 않은 아이들에게 영화에 대한 그릇된 편견을 부추겨서는 곤란하다. 영화 상영에 대한 찬반으로 갈라치기 할 게 아니라, 육영수 피격 사건에 대해 꼼꼼히 알아보고 토론하며 이제라도 진실에 다가갈 문제다.



사족. 오늘 교육청으로부터 영화 <암살자(들)>의 단체 관람 여부와 계획에 대해 보고하라는 공문을 받았다. 국회법 제128조에 의거한 국민의힘 이인선 국회의원실의 요구 자료라고 적시되어 있었다. 교육에 대한 사전 검열에 해당하는 민감한 사항인데 보고해야 하나 싶어 발송처인 교육청에 문의했다.



국회법 제128조에 의거한다 해도 예외 조항에 해당해 굳이 보고할 필요가 없을 것 같다고 말하며, 이런 공문은 무작정 일선 학교로 내려보내기 전에 교육청 차원에서 해당 국회의원실에 전화해 끊어주는 게 맞지 않느냐고 따지듯 물었다. 끝까지 듣고만 있던 담당자의 답변은 이랬다.



"공문을 발송한 담당자가 자리를 비웠습니다." 국민의힘 구자근·강명구 의원이 지난 9월 28일 국회 소통관에서 고 육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논란과 관련해 기자회견하고 있다.영화를 본 뒤, 리뷰를 작성할 요량으로 곧장 수첩을 꺼내 메모한 내 짧은 감상평이다. 영화 속에 박정희는 당시의 흑백 영상으로만 등장할 뿐인데, 박정희가 육영수를 죽였다는 식으로 영화를 읽은 이들의 속마음을 당최 이해할 수 없다. 영화 제목이기도 한 '암살자(들)'은 진상규명을 가로막은 중앙정보부로 보는 게 누가 봐도 상식적이다.부디 역사 왜곡이라며 목울대를 세우기 전에 차분히 영화를 감상해 보라고 권한다. 그냥 관람해도 좋지만, 등굣길 아이에게 건넨 답변처럼, 이왕이면 육영수 피격 사건의 전후 맥락과 정부의 발표, 일본 측의 기록 등을 두루 살펴보고 가면 더욱 좋겠다. 보지도 않고 부화뇌동하는 일은 없었으면 한다.일단 그들의 역사 왜곡 프레이밍은 성공한 듯 보인다. 이미 영화 제목을 대면 누구든 역사 왜곡이라는 단어부터 떠올리게 됐으니 말이다. 이젠 야당의 정치인들과 보수 언론, 극우 유튜버들이 합세해 총공세에 나선 형국이다. 감독은 물론, 출연한 배우들에게까지 서슴없이 '악플 테러'를 저지르고 있다.박정희대통령기념재단과 육영재단은 영화가 역사적 사실을 왜곡했다며 공식 사과와 상영 중단을 요구했고, 상영금지 가처분 신청 등 법적 대응도 검토하고 있다. 심지어 박정희의 고향인 구미에서는 박정희·육영수 관련 단체들이 영화관 4곳에 상영 중단을 요청하고, 상영할 경우 극장 앞 집회를 열겠다고 예고했다.독일 나치 정권의 요제프 괴벨스의 선동마저 떠오른다. 그는 "나에게 한 문장만 달라. 그러면 누구든지 범죄자로 만들 수 있다"고 말했다. 그들은 역사 왜곡이라는 반복된 낙인찍기로, 감독과 배우, 제작자 모두를 박정희와 육영수, 그 유족들을 능멸한 파렴치범으로 내몰고 있다.더 늦기 전에 멈춰야 한다. 당장 미래 세대 아이들이 위험하다. 직접 보지도 않은 아이들에게 영화에 대한 그릇된 편견을 부추겨서는 곤란하다. 영화 상영에 대한 찬반으로 갈라치기 할 게 아니라, 육영수 피격 사건에 대해 꼼꼼히 알아보고 토론하며 이제라도 진실에 다가갈 문제다.사족. 오늘 교육청으로부터 영화 <암살자(들)>의 단체 관람 여부와 계획에 대해 보고하라는 공문을 받았다. 국회법 제128조에 의거한 국민의힘 이인선 국회의원실의 요구 자료라고 적시되어 있었다. 교육에 대한 사전 검열에 해당하는 민감한 사항인데 보고해야 하나 싶어 발송처인 교육청에 문의했다.국회법 제128조에 의거한다 해도 예외 조항에 해당해 굳이 보고할 필요가 없을 것 같다고 말하며, 이런 공문은 무작정 일선 학교로 내려보내기 전에 교육청 차원에서 해당 국회의원실에 전화해 끊어주는 게 맞지 않느냐고 따지듯 물었다. 끝까지 듣고만 있던 담당자의 답변은 이랬다. 영화암살자들 역사왜곡프레임 육영수피격사건 중앙정보부 이인선국회의원 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 8 댓글 28 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 서부원 (ernesto) 내방 구독하기 잠시 미뤄지고 있지만, 여전히 내 꿈은 두 발로 세계일주를 하는 것이다. 이 기자의 최신기사 논란의 '암살자(들)' 본 역사교사의 민망한 고백

지난 9월 28일 서울의 한 영화관에 걸린 <암살자(들)> 홍보물등굣길 한 아이가 다가오더니 퉁명스러운 표정으로 한마디를 건넸다. 영화 <암살자(들)>을 두고 하는 이야기다. 영화를 봤느냐고 물었더니, 인스타그램에 친구가 공유해 준 릴스를 봤다고 했다. 육영수 피격 사건의 주범을 박정희로 지목한 악의적 영화라는 소개 영상이라고 했다.다른 아이들도 한마디씩 보탰다. 아무리 영화적 상상력이 허용된다고 해도 남편인 박정희를 주범인 양 묘사하는 건 말이 안 된다고들 했다. 그들의 한결같은 '영화평'은 모두 인스타그램에서 비롯된 것이다. 정작 그들 중에 직접 영화를 봤다는 경우는 한 반에 한두 명도 안 됐다.아침부터 아이들과 말씨름하는 게 무슨 의미가 있나 싶어서 이렇게 답변했다. 10~20분짜리 영상도 길다고 건너뛰는 그들이 러닝타임이 두 시간도 넘는 영화를 챙겨보진 않을 것이라는 건 안다. 소설도 요약본을 구해 읽더니, 요즘엔 영화도 편집된 짧은 영상으로 감상하는 세대다.육영수 피격 사건 자체를 생소해하는 아이들조차 역사 왜곡 운운하며 영화를 폄훼하고 있다. 그렇게 단정하는 이유를 물으면, 십중팔구 그들이 봤다는 쇼츠 영상이나 유튜브 채널을 댄다. 학교에서 배운 적이 없으니, 주장의 사실 여부를 판별할 능력이 그들에게 있을 리 없다.정확한 역사 지식이 없으면, 거짓에 쉽게 휘둘리는 법이다. 더욱이 사실을 교묘하게 짜깁기하면 진실과 거짓의 경계조차 허물어진다. 이는 극우 유튜브 채널의 주특기이기도 하다. 이를 요즘 아이들이 세상과 소통하는 창구인 인스타그램을 통해 광범위하게 퍼뜨리고 있다.그들은 글이든 영상이든 '긴 것이라면 질색하는' 요즘 아이들의 성향을 가장 잘 파악하고 있고, 그들의 영업에 효과적으로 활용한다. 새빨간 거짓말이라도 재미있으면 시선이 멈추고, 비슷한 내용의 영상을 여럿 접하다 보면 사실처럼 믿게 된다. 이른바 유튜브 알고리즘의 힘이다.일례로, 얼굴이 대중에게 잘 알려진 지상파 뉴스 앵커 출신 정치인이 유튜브에 출연해 발언한 내용은 사실상 교과서에 수록된 내용에 버금가는 위상을 지닌다. 그들에겐 막강한 '신뢰 자본'이 있다. 단언컨대, 그들과 극우 유튜브의 결합은 공동체를 파괴하는 가장 큰 위협 요소다.이번에도 그들은 물 만난 고기처럼 날뛰고 있다. 아예 '육영수는 박정희의 손에 죽었다'는 걸 영화의 핵심 내용으로 단정하고, 역사 왜곡 프레임을 확산시키고 있다. 실제로, 영화에선 육영수의 죽음은 사건의 진상규명을 가로막는 중앙정보부의 책임이 가장 크다고 강조할 따름이다.기자들의 쏟아지는 질문에 도무지 납득할 수 없는 답변만 늘어놓고, 정곡을 찌르는 질문에는 해당 기자를 어김없이 '빨갱이'로 낙인찍는다. 이 장면은 '보도 지침'이 기자들의 취재조차 가로막던 당시의 현실을 그대로 보여준다. 영화는 '감추는 자가 범인'이라고 암시할 뿐이다.아무리 우리 사회가 이념적 양극화가 극심하다지만, 영화를 이렇게 곡해해도 되는지 참담할 따름이다. 내겐 진상규명이 되지 않은 채 반세기가 지난 사건을 소재로 만든, 새삼스러울 것 하나 없는 상업 영화로 여겨졌다. 그저 감독의 음모론적 상상력에 감탄했을 뿐이다.느닷없는 역사 왜곡 주장이 모든 언론에 도배되기 전까지는 박정희를 욕보이는 영화라는 생각은 추호도 해본 적이 없다. 하물며 감독이 박정희를 육영수 피살의 주범으로 그렸다는 해석은 호사가들의 말장난 정도로 여겼다. 그런데, 지금 보지도 않은 아이들조차 앵무새처럼 역사 왜곡을 부르대니 적이 황당하다.