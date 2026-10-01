레슬링 동메달 김민석 "아쉽지만 후회 없다"

박장식

"나는 늘 혼자 이겨내고 혼자 경기했었는데, 아시안 게임에 처음 가족이 찾아왔다. 도리어 가족들 앞에서의 경기라 떨렸다. 아까도 (정)한재와 같이 밥을 먹는데 내 모습을 보고 '나답지 않다'고 얘기하더라. 가족이 모두 왔으니 잘 해야 하는 것을 한재도 알아서 그렇게 말한 것 같다."

30일 일본 아이치현 나고야시 미나토구 이나에 스포츠 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 그레코로만 130kg이상급 동메달 결정전에서 김민석(붉은 유니폼)이 경기에 나서고 있다.김민석은 "너무 아쉽다. 내 성격상 첫 판만 잘 풀면 결승을 가리라고 생각했고, 우승을 거뒀던 이란 선수도 4월에 붙었을 때 해볼 만하다고 생각했다"면서도, "내가 실력이 부족해서 진 것 같다. 내년엔 수술을 해서 쉬게 되니, 1년 동안 몸 잘 만들어 LA 올림픽에 가서 메달 따는 것이 목표다. LA에서 메달을 딴다면 후회 없이 은퇴를 선택할 것 같다"고 도전 의지를 드러냈다.그러면서도 김민석은 "나아가 후배들과의 경쟁에서 밀리지만 않는다면 네 번째 아시안 게임을 도하에서 치르고 싶다. 내가 이길 수 있는 상황에서도 떨어진 것은 떨어졌으니, 내가 상대보다 더욱 열심히 하면 이길 것 아니냐"라면서, "결승을 가지 못하고 3등을 거둔 것은 아쉽지만, 막상 끝나니 후회는 없다"라고 소감을 말했다.이번 대회를 통해 자신에게 경쟁력이 여전히 남아있음을 확인했다는 김민석이었다. 김민석은 "내가 세계 무대에서 경쟁력이 없는 줄 알았는데, 올해에만 아시안 게임 동메달 땄고, 랭킹 시리즈에서 1위를, 오픈 대회에서도 2위를 했다"면서, "마음을 다시 잡는 계기가 되었다. 수술을 잘 받은 다음 돌아오려고 한다"고 말했다.수술이 필요한 부상. 하지만 참고 아시안 게임까지 나선 그였다. 김민석은 "부상 부위가 시합 들어가니 아프지 않더라. 도리어 방어할 때 '나는 잡히면 죽는다'고 생각하고 끝까지 방어했다"면서, "그래서인지 이번 시합에서 빠떼루를 한 번도 안 당했다. 기분이 좋다"고 웃었다.그럼에도 못내 아쉬운 것은 메달 색을 바꾸지 못했다는 점. 김민석은 "부상을 안고 열심히 했는데 너무 아쉽다. 하늘에서 동메달만 주는 것을 어떻게 하냐"라면서도, "그래도 장모님과 이모님, 아내가 오신 만큼 맨손으로 가기보다도 메달 따고 기분 좋게 함께 돌아가는 것이 좋다고 생각한다"며 나고야로 찾아온 가족들을 향한 사랑을 드러냈다.특히 이날 가족 중에는 아직 태어나지 않은 아이도 함께였다. 김민석은 "아내 뱃속의 아이도 함께 응원했다. 사실 들어가기 전에 자랑스러운 아빠가 되고 싶어서, '아빠 좀 잘 하게 해줘라'라는 부탁을 하고 올라갔다"면서, "아들의 이름도 정했다. 김이강, 아니면 김강우가 될 것 같다. 초음파 보니까 나랑 엄청 닮았더라. 최연소 금메달리스트도 가능할 것 같다"며 너스레를 떨었다."아내와 결혼하고 나서 모든 일이 잘 풀렸다. 아내에게 너무 감사하고 고맙다"고 말한 김민석은 새 도전을 약속한 채 시상식에 나섰다.한편 여자 자유형 68kg 이하급에서는 박현영이 동메달 결정전에서 아쉽게 패배했다. 8강에서 북한의 박설금에게 석패했던 박현영은 패자부활전을 거쳐 치른 동메달 결정전에서 하필 2024 파리 올림픽 은메달리스트, 키르기스스탄의 메림 주마나자로바를 만났다. 분투했던 박현영은 아쉽게 패배하며 다음 아시안 게임 출전을 기약하게 되었다. 결승에 진출한 박설금은 은메달을 획득했다.박현영은 "메달 결정전에서 내 기술을 한 번 못 써본 것이 아쉬웠다. 상대가 그 점을 생각하고 나오니까 대응하기 쉽지 않았다"라면서, "나는 아직 잘 한 것 같지 않다. 보여지는 것이 있어야 잘 했다고 생각하는데, 더 좋은 모습으로 더 좋은 결과 가져오도록 하겠다"고 아쉬움을 드러냈다.