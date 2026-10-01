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이랴세 나고야! 레슬링 동메달 김민석 "아쉽지만 후회 없다"

레슬링 동메달 김민석 "아쉽지만 후회 없다"

[현장 인터뷰] 2018 대회 이후 세 대회 연속 메달 위업... "처음으로 가족과 함께해서 좋아"

박장식(trainholic)
26.10.01 17:39최종업데이트26.10.01 17:39
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"이랴세 나고야!", 나고야 사투리로 '어서오세요, 나고야!'라는 뜻입니다. 1988년 올림픽 개최를 두고 서울과 경쟁했던 나고야가 38년 만에 아시아의 축제를 맞이합니다. 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 현장, 그리고 선수들이 담아내는 감동의 이야기를 정갈하게 담겠습니다.[기자말]
30일 일본 아이치현 나고야시 미나토구 이나에 스포츠 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 그레코로만 130kg이상급 동메달 결정전에서 김민석(붉은 유니폼)이 상대에게 '빠떼루'를 걸고 있다.
30일 일본 아이치현 나고야시 미나토구 이나에 스포츠 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 그레코로만 130kg이상급 동메달 결정전에서 김민석(붉은 유니폼)이 상대에게 '빠떼루'를 걸고 있다.박장식

한국 레슬링의 '백전노장' 김민석이 아시안 게임에서 부상 투혼 끝 세 대회 연속 메달을 따냈다. 결승 무대는 한끗 차이로 밟지 못했지만 LA, 어쩌면 도하까지의 여정을 한 번 더 결심했다.

30일 일본 아이치현 나고야시 미나토구 이나에 스포츠 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 그레코로만 130kg이상급 경기에서 한국 최중량급의 자존심 김민석이 동메달을 따냈다. 첫 경기에서 우즈베키스탄의 라파엘 치추아시빌리와 1대 1로 싸웠지만, 선취점 우선 원칙에 따라 한끗 차이 패배를 거뒀던 김민석은 패자부활전에서 극적으로 생존, 포디엄에 올라섰다.

이번 대회 첫 번째 레슬링의 메달을 기록한 김민석은 "하늘에서 동메달만을 준다"고 한탄하면서도, "그래도 아내와 뱃속의 아기, 어머니, 장모님과 이모님까지 오셔서 이렇게 응원을 해 주셨는데, 맨손으로 가는 것보다는 메달을 함께 안고 가는 것이 훨씬 좋다"며 소감을 밝혔다.

맏형으로서 한국 레슬링 자존심 지켰다

2018 자카르타·팔렘방 대회, 2023년 항저우 대회에서 두 번 연속 동메달을 따내며 한국 레슬링 최중량급을 대표했던 김민석. 근육 파열에도 불구하고 수술을 미루며 아시안 게임 출전에 나선 그는 곧 태어날 아이의 태명을 '김메달'로 짓고, 출국에 앞서 머리까지 황금색으로 염색하는 등 이번 아시안 게임에서 메달의 색을 바꾸기 위해 애를 썼다.

하지만 첫 경기가 아쉬웠다. 첫 경기에서 우즈베키스탄의 라파엘 치추아시빌리를 만난 김민석은 경기 초반 1점을 뺏기며 어렵게 경기를 풀었으나, 후반 한 점을 만회하며 동점 상황으로 경기를 끌어 갔다. 하지만 1대 1로 경기가 끝난 데 이어, 선취점 우선 원칙에 따라 상대에게 결승으로의 길을 허용하면서 패자부활전으로 떨어지고 말았다.

패자부활전에서 다시 기회를 잡았던 김민석이었다. 김민석은 패자부활전에서 카자흐스탄의 올자스 시를리바이를 6대 1의 스코어로 꺾으며 동메달 결정전으로 향했다. 동메달을 두고 다툴 상대는 투르크메니스탄의 아슬란 아가다다예프. 만 17세에 불과한 신예이지만 국제대회에서 여러 차례 좋은 힘을 보였던 선수였기에 어려움이 있을 법 했다.

하지만 김민석은 노련했다. 김민석은 상대를 눕혀 공격하는 '빠떼루' 기회를 잡았고, 이어 상대를 데굴데굴 굴려내며 연이어 득점을 만들어냈다. 베테랑의 공격에 대량 실점을 내어 준 아슬란 아가다다예프는 김민석에게 제대로 반격하지 못했고, 결국 7대 2로 김민석에게 동메달을 허용했다.

김민석은 이번 대회 동메달로 얻어낸 것이 많았다. 특히 2024 파리 올림픽 선발전에서 후배 선수에게 출전권을 내준 뒤 경쟁력에 대해 크게 고민했던 그가 이번 아시안 게임에서 신예 선수를 상대로 한 수 위 경기력을 보여주며 메달을 품에 안는 등, 한국 레슬링의 맏형으로서 당당하게 도전에 나설 수 있는 원동력을 얻어갔다.

가족 앞에서 메달 딴 김민석... "LA, 나아가 도하까지 도전"

30일 일본 아이치현 나고야시 미나토구 이나에 스포츠 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 그레코로만 130kg이상급 동메달 결정전에서 김민석(붉은 유니폼)이 경기에 나서고 있다.
30일 일본 아이치현 나고야시 미나토구 이나에 스포츠 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안 게임 남자 그레코로만 130kg이상급 동메달 결정전에서 김민석(붉은 유니폼)이 경기에 나서고 있다.박장식
김민석은 "너무 아쉽다. 내 성격상 첫 판만 잘 풀면 결승을 가리라고 생각했고, 우승을 거뒀던 이란 선수도 4월에 붙었을 때 해볼 만하다고 생각했다"면서도, "내가 실력이 부족해서 진 것 같다. 내년엔 수술을 해서 쉬게 되니, 1년 동안 몸 잘 만들어 LA 올림픽에 가서 메달 따는 것이 목표다. LA에서 메달을 딴다면 후회 없이 은퇴를 선택할 것 같다"고 도전 의지를 드러냈다.

그러면서도 김민석은 "나아가 후배들과의 경쟁에서 밀리지만 않는다면 네 번째 아시안 게임을 도하에서 치르고 싶다. 내가 이길 수 있는 상황에서도 떨어진 것은 떨어졌으니, 내가 상대보다 더욱 열심히 하면 이길 것 아니냐"라면서, "결승을 가지 못하고 3등을 거둔 것은 아쉽지만, 막상 끝나니 후회는 없다"라고 소감을 말했다.

이번 대회를 통해 자신에게 경쟁력이 여전히 남아있음을 확인했다는 김민석이었다. 김민석은 "내가 세계 무대에서 경쟁력이 없는 줄 알았는데, 올해에만 아시안 게임 동메달 땄고, 랭킹 시리즈에서 1위를, 오픈 대회에서도 2위를 했다"면서, "마음을 다시 잡는 계기가 되었다. 수술을 잘 받은 다음 돌아오려고 한다"고 말했다.

수술이 필요한 부상. 하지만 참고 아시안 게임까지 나선 그였다. 김민석은 "부상 부위가 시합 들어가니 아프지 않더라. 도리어 방어할 때 '나는 잡히면 죽는다'고 생각하고 끝까지 방어했다"면서, "그래서인지 이번 시합에서 빠떼루를 한 번도 안 당했다. 기분이 좋다"고 웃었다.

그럼에도 못내 아쉬운 것은 메달 색을 바꾸지 못했다는 점. 김민석은 "부상을 안고 열심히 했는데 너무 아쉽다. 하늘에서 동메달만 주는 것을 어떻게 하냐"라면서도, "그래도 장모님과 이모님, 아내가 오신 만큼 맨손으로 가기보다도 메달 따고 기분 좋게 함께 돌아가는 것이 좋다고 생각한다"며 나고야로 찾아온 가족들을 향한 사랑을 드러냈다.

"나는 늘 혼자 이겨내고 혼자 경기했었는데, 아시안 게임에 처음 가족이 찾아왔다. 도리어 가족들 앞에서의 경기라 떨렸다. 아까도 (정)한재와 같이 밥을 먹는데 내 모습을 보고 '나답지 않다'고 얘기하더라. 가족이 모두 왔으니 잘 해야 하는 것을 한재도 알아서 그렇게 말한 것 같다."

특히 이날 가족 중에는 아직 태어나지 않은 아이도 함께였다. 김민석은 "아내 뱃속의 아이도 함께 응원했다. 사실 들어가기 전에 자랑스러운 아빠가 되고 싶어서, '아빠 좀 잘 하게 해줘라'라는 부탁을 하고 올라갔다"면서, "아들의 이름도 정했다. 김이강, 아니면 김강우가 될 것 같다. 초음파 보니까 나랑 엄청 닮았더라. 최연소 금메달리스트도 가능할 것 같다"며 너스레를 떨었다.

"아내와 결혼하고 나서 모든 일이 잘 풀렸다. 아내에게 너무 감사하고 고맙다"고 말한 김민석은 새 도전을 약속한 채 시상식에 나섰다.

한편 여자 자유형 68kg 이하급에서는 박현영이 동메달 결정전에서 아쉽게 패배했다. 8강에서 북한의 박설금에게 석패했던 박현영은 패자부활전을 거쳐 치른 동메달 결정전에서 하필 2024 파리 올림픽 은메달리스트, 키르기스스탄의 메림 주마나자로바를 만났다. 분투했던 박현영은 아쉽게 패배하며 다음 아시안 게임 출전을 기약하게 되었다. 결승에 진출한 박설금은 은메달을 획득했다.

박현영은 "메달 결정전에서 내 기술을 한 번 못 써본 것이 아쉬웠다. 상대가 그 점을 생각하고 나오니까 대응하기 쉽지 않았다"라면서, "나는 아직 잘 한 것 같지 않다. 보여지는 것이 있어야 잘 했다고 생각하는데, 더 좋은 모습으로 더 좋은 결과 가져오도록 하겠다"고 아쉬움을 드러냈다.


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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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