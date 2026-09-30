'200안타 가시권' 최원준... kt 이적 첫해 새 역사 쓸까?

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시즌 200안타에 도전하는 kt 최원준지난 겨울 FA 외야수 최원준이 KT 위즈와 4년 최대 48억 원 계약을 맺었을 때만 해도 기대와 우려가 공존했다. 2025시즌 최종 타율 0.242 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) -0.82로 부진한 타자에게 지나치게 후한 계약이라는 평가가 많았다. 하지만 불과 6개월 만에 분위기는 완전히 달라졌다.이제 최원준은 계약 가치를 훌쩍 뛰어넘어 KBO리그 역사에 남을 기록에 도전하고 있기 때문이다. 올시즌 현재(9월 29일 기준) 최원준은 131경기에 출장해 타율 0.349 189안타 114득점 WAR 6.45를 기록하고 있다. 득점 부문에서는 단독 선두고 최다안타 부문은 2위에 타율은 3위다. 출루율 역시 0.430으로 3위에 올라 올해 리그 최고의 리드오프로 활약 중이다.특히 최근 몰아치기가 무섭다. 지난 27일 두산전에서 6타수 5안타 2타점으로 개인 한 경기 최다안타 타이기록을 세웠던 최원준은 29일 KIA전에서도 2안타 2득점을 보태며 팀의 8-5 연장 역전승에 기여했다. 올시즌 189안타를 기록 중인 최원준은 꿈의 200안타까지 11개를 남겨둔 상태다.