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'200안타 가시권' 최원준... kt 이적 첫해 새 역사 쓸까?

'200안타 가시권' 최원준... kt 이적 첫해 새 역사 쓸까?

[KBO리그] 시즌 189안타로 1위 레이예스에 3개 차 추격, 득점·최다안타 타이틀 도전하는 kt 최원준

케이비리포트(kbreportcom)
26.09.30 18:08최종업데이트26.09.30 18:08
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시즌 200안타에 도전하는 kt 최원준
시즌 200안타에 도전하는 kt 최원준kt위즈

지난 겨울 FA 외야수 최원준이 KT 위즈와 4년 최대 48억 원 계약을 맺었을 때만 해도 기대와 우려가 공존했다. 2025시즌 최종 타율 0.242 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) -0.82로 부진한 타자에게 지나치게 후한 계약이라는 평가가 많았다. 하지만 불과 6개월 만에 분위기는 완전히 달라졌다.

이제 최원준은 계약 가치를 훌쩍 뛰어넘어 KBO리그 역사에 남을 기록에 도전하고 있기 때문이다. 올시즌 현재(9월 29일 기준) 최원준은 131경기에 출장해 타율 0.349 189안타 114득점 WAR 6.45를 기록하고 있다. 득점 부문에서는 단독 선두고 최다안타 부문은 2위에 타율은 3위다. 출루율 역시 0.430으로 3위에 올라 올해 리그 최고의 리드오프로 활약 중이다.

특히 최근 몰아치기가 무섭다. 지난 27일 두산전에서 6타수 5안타 2타점으로 개인 한 경기 최다안타 타이기록을 세웠던 최원준은 29일 KIA전에서도 2안타 2득점을 보태며 팀의 8-5 연장 역전승에 기여했다. 올시즌 189안타를 기록 중인 최원준은 꿈의 200안타까지 11개를 남겨둔 상태다.

kt 최원준의 주요 타격기록(츨처: 야구기록실 KBREPORT)
kt 최원준의 주요 타격기록(츨처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

역대 KBO리그에서 단일시즌 200안타를 달성한 선수는 2014시즌 서건창(201안타)과 2024시즌 빅터 레이예스(202안타)뿐이다. 최원준이 남은 9경기에서 11안타를 추가하면 역대 세 번째이자 국내 타자로는 12년 만에 200안타 고지를 밟게 된다. 최근 타격감을 감안하면 달성 가능성은 충분하다.

무더위가 시작된 7월, 타율 0.266으로 주춤했던 최원준은 8월 0.289로 반등했고 9월 이후 다시 4할대 타율(0.404)을 기록하고 있다. 최근 10경기를 기준으로 하면 타율 0.439로 시즌 초반 뜨거웠던 타격감을 완벽히 재현하고 있다.

이강철 감독의 신임을 받고 있는 최원준(출처: KT 야매카툰 중 최원준 컷)
이강철 감독의 신임을 받고 있는 최원준(출처: KT 야매카툰 중 최원준 컷)케이비리포트/최감자/민상현

무엇보다 관심을 끄는 것은 다시 붙붙은 최다안타왕 경쟁이다. 부문 1위인 롯데 레이예스는 192안타로 최원준에게 3개 차로 앞서 있다. 레이예스 역시 최근 10경기 타율 0.444로 절정의 타격감을 보이고 있다. 2년 전 202안타로 KBO 단일시즌 최다 안타 기록을 세웠던 레이예스를 최원준이 무서운 속도로 추격하면서 시즌 막판 최다안타 경쟁도 끝까지 이어질 전망이다

다만 생애 첫 타격 타이틀은 득점왕이 될 가능성이 높다. 현재 114득점으로 리그 선두인 최원준은 안타와 볼넷으로 출루한 뒤 빠른 발까지 활용해 kt 공격의 선봉장 역할을 하고 있다. 2위인 KIA 김도영과 6점 차이라 이변이 없는 한 타이틀 획득이 유력하다.

현재 득점 1위인 최원준
현재 득점 1위인 최원준kt 위즈

최원준이 개인 기록 이상으로 중요하게 생각하는 것은 소속팀 kt의 최종 성적이다. 29일 KIA전 승리로 82승 4무 49패(0.626)를 기록한 kt는 2020시즌 81승을 넘어 구단 한 시즌 최다승 신기록을 작성했다. 지난해 가을야구 진출에 실패한 kt가 1시즌 만에 1위팀으로 반등한 배경에는 팀 타율 1위(0.282)로 도약한 타선의 변화가 있었고 그 중심에 최원준이 있다.

여름철 부진과 허리 통증으로 몇 경기를 거르면서 한때 가능성이 희미해지기도 했지만 시즌 막판 무서운 몰아치기로 다시 200안타 대기록을 사정권에 둔 최원준이다. FA 계약 첫해에 커리어하이를 넘어 KBO 역사에 도전하고 있는 최원준이 팀의 우승과 함께 200안타, 득점왕, 최다안타왕까지 거머쥐는 최고의 결말을 쓸 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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